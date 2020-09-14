СБУ пока не получала постановление суда об открытии производства относительно спецоперации по "вагнеровцам", - Гитлянская

Служба безопасности по состоянию на 11 сентября не получала решение Шевченковского райсуда Киева, который обязал возбудить дело относительно вероятного срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера, о чем ранее сообщил народный депутат Владимир Арьев.

Об этом Укринформу сообщила руководитель Управления взаимодействия СБУ со средствами массовой информации и общественностью Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

При этом, по ее словам, СБУ уже несколько лет расследует преступления "вагнеровцев".

"Следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110; ч.4 ст. 27; ч.1 ст.111; ч.1. Ст. 27, ст. 113; ч .1 ст.114; ч.3 ст. 258; ч.1 ст. 258-3; чч.1 и 3 ст. 258-5; ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве, среди прочего, исследуются обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 и ч. 2 ст 260 УК Украины членами так называемой частной военной компании "Вагнер", - говорится в ответе.

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В то же время Гитлянская уточнила, что дело относительно преступлений "вагнеровцев" находится на контроле СБУ уже не один год.

"Дело по "вагнеровцам" было открыто, кажется, в 2017 или 2018 году, и в рамках этого дела будет рассматриваться. То, что суд Шевченковский обязал СБУ возбудить (дело. - Ред.) именно по заявлению Арьева, по состоянию на пятницу вечером, еще к нам не поступило", - сообщила Гитлянская.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев 9 сентября сообщил в Фейсбуке, что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно главы Офиса Президента Андрея Ермака. По словам Арьева, дело связано со сливом информации по спецоперации относительно "вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.