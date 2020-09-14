Проект Госбюджета-2021 предусматривает получение 6 млрд грн от приватизации, $1,5 млрд от МВФ и $3 млрд от евробондов, - Марченко

Проект госбюджета на 2021 год предусматривает поступление 6 млрд грн от приватизации.

Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы постепенно сокращаем дефицит (госбюджета. - Ред.). Финансировать его мы планируем за счет приватизации - 6 млрд грн, за счет внутренних и внешних заимствований. Это реально и выполнимо", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.

Согласно данным Минфина, проект госбюджета на следующий год также предусматривает получение 43,2 млрд грн ($1,5 млрд) от Международного валютного фонда (МВФ) и других международных партнеров.

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Проект Госбюджета-2021 предполагает рост заимствований для финансирования общего фонда Госбюджета на 64,2 млрд грн, или 10,3%, - до 684,7 млрд грн, из них облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн.

Согласно презентации Минфина, от евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн, что по среднегодовому курсу 29,1 грн/$1, по которому рассчитан проект госбюджета, составляет без малого $3 млрд.

Минфин уточняет, что расходы по внешнему долог в 2021 году оцениваются в 599,8 млрд грн, в том числе внешние выплаты – 160,5 млрд грн ($5,5 млрд). По ОВГЗ предстоит заплатить 439,3 млрд грн, в том числе по валютным – 112 млрд грн.

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Внешние выплаты включают 112,3 млрд грн (почти $3,9 млрд) выплат по коммерческим займам и 43,8 млрд грн ($1,5 млрд) – МФО.