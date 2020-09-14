Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят "товар" на 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области правоохранителями задержана преступная группа, которая занималась сбытом амфетамина в особо крупных размерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что сообщники изготовляли амфетамин, который затем сбывали. Оплату за наркотическое вещество принимали наличными, денежными переводами, а также ценными вещами. Для конспирации злоумышленники постоянно меняли место расположения нарколаболатории. С этой целью они покупали дома в разных районах области, обустраивали их камерами видеонаблюдения и охраняли территорию.

По результатам проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранителями выявлены и изъяты более пяти килограммов амфетамина, более двух килограммов каннабиса, пол килограмма фенилнитропропена и сто литров химических реактивов. Также изъято оружие, боеприпасы, денежные средства, банковские карты и принадлежности для изготовления наркотических средств.

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Стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляет около 3,5 млн грн.





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Проводится досудебное расследование уголовного производства, в рамках которого трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

По ходатайствам стороны обвинения подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.