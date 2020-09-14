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Новости Силовики
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Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят "товар" на 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области правоохранителями задержана преступная группа, которая занималась сбытом амфетамина в особо крупных размерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят товар на 3,5 млн грн 01

Установлено, что сообщники изготовляли амфетамин, который затем сбывали. Оплату за наркотическое вещество принимали наличными, денежными переводами, а также ценными вещами. Для конспирации злоумышленники постоянно меняли место расположения нарколаболатории. С этой целью они покупали дома в разных районах области, обустраивали их камерами видеонаблюдения и охраняли территорию.

По результатам проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранителями выявлены и изъяты более пяти килограммов амфетамина, более двух килограммов каннабиса, пол килограмма фенилнитропропена и сто литров химических реактивов. Также изъято оружие, боеприпасы, денежные средства, банковские карты и принадлежности для изготовления наркотических средств.

Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят товар на 3,5 млн грн 02

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Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят товар на 3,5 млн грн 03
Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят товар на 3,5 млн грн 04

Стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляет около 3,5 млн грн.

Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят товар на 3,5 млн грн 05
Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят товар на 3,5 млн грн 06

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Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят товар на 3,5 млн грн 07

Проводится досудебное расследование уголовного производства, в рамках которого трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

По ходатайствам стороны обвинения подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

наркотики (2144) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Хмельнитчина (896)


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слова ХмельниТчина нет ни в одном толковом или орфографическом словаре русского языка
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14.09.2020 16:43 Ответить
👍 Красавчики. В Чехії давно все легалізовано. І прибутки до бюджету.
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14.09.2020 16:49 Ответить
так вот для чего введены купюры в 1000 грн - на фотке увидел кому нужны такие ходовые купюры и для чего!
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14.09.2020 16:52 Ответить
 
 