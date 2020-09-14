Украина уже может производить ракетные комплексы "Нептун" серийно. Это очень хорошая единица экспортного вооружения, - "слуга народа" Завитневич
Украина может поставить на серийное производство и экспортировать отечественный ракетный комплекс "Нептун". Этот ракетный комплекс является одним из приоритетных видов вооружения для экспорта для Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич, передает Цензор.НЕТ.
"Серийно мы уже можем его производить, надо только согласовать, сколько нам необходимо "Нептунов" для ВСУ. Это очень хорошая наша единица экспортного вооружения, которую можно выгодно продать как для государства, так и для предприятия-производителя "Луч", - сказал Завитневич.
Он добавил, что данный комплекс будет эффективным средством сдерживания российской агрессии на море.
Ранее сообщалось, что РК "Нептун" будет поставлен на боевое дежурство в ВСУ в 2021 году. До этого в конце августа министр обороны Андрей Таран подписал указ о взятии ракетного комплекса на вооружение ВСУ. Ракетный комплекс "Нептун" предназначен для поражения кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях и в любое время суток и года.
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Дивно все це, почніть випускати по ходу виробництва узгоджуєте.
Типу, : «Хлопці, гроші ми вже оприприходували, так шо, не ждіть
А якщо й ви хочете, то продавайте, і живіть з відсотків від продаж.»
Які ж ви уроди і тварі...
Спочатку війська закомплектуйте, а потім вже "гуляй рванина"....
Даааа... як у тому вислові... жінку віддай "дяді" а сам іди до ...ляді.
У них совковая разработка Х-35, прототипом которой был Томагавк, чертежи которой украли у американцев, но уровень нехнологий не позволил достичь того же уровня...Х-35 по характеристикам хуже "томагавка" (меньше дальность и масса боевой части). Украинская ракета за основу берет Х-35, но лучше "Томагавка" (который был прототипом) и уж точно лучше X-35
Противокорабельный UGM-109B Block 1 1983 года издания имеет дальность 460 км. У остальных Томагавков больше.
Повторю.Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей увольняют.
Продавайте, і заробляйте.
Все вчителям пішло.
Може,але не ставить.Спочатку думають за експорт.
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
От і їж тепер те, що замовляв.
Скажи мені, брехуняко, у якому місці бюлетеня для голосування було написано "проти Порошенка"?
Бо зверху було написано "Поставте позначку навпроти кандидата ЗА якого ви голосуєте".
"ЗА", Ванья, було в бюлетені і лише "ЗА"!
САМЕ ЗА зЕ ти проголосував. І ніяк інакше.
От і їж тепер те, що САМ замовив
Воно думає.
Отак і живем
А их по миру немало. Вполне можно заработать- товар конкурентоспособный и вполне может "некоторых" потеснить.
а то взнають кравчуки з кучмами, зелєнскі з сивохами, шуфричі з медведчуками, внучка фокіна та інші адепти руSSкого міра.....
То ви до зеленських покидьків???
Срати вони хтіли на Україну та українську армію...