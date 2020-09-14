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Новости Агрессия России против Украины
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Украина уже может производить ракетные комплексы "Нептун" серийно. Это очень хорошая единица экспортного вооружения, - "слуга народа" Завитневич

Украина уже может производить ракетные комплексы

Украина может поставить на серийное производство и экспортировать отечественный ракетный комплекс "Нептун". Этот ракетный комплекс является одним из приоритетных видов вооружения для экспорта для Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич, передает Цензор.НЕТ.

"Серийно мы уже можем его производить, надо только согласовать, сколько нам необходимо "Нептунов" для ВСУ. Это очень хорошая наша единица экспортного вооружения, которую можно выгодно продать как для государства, так и для предприятия-производителя "Луч", - сказал Завитневич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запланировано три дивизиона ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском, - командующий ВМС Неижпапа

Он добавил, что данный комплекс будет эффективным средством сдерживания российской агрессии на море.

Ранее сообщалось, что РК "Нептун" будет поставлен на боевое дежурство в ВСУ в 2021 году. До этого в конце августа министр обороны Андрей Таран подписал указ о взятии ракетного комплекса на вооружение ВСУ. Ракетный комплекс "Нептун" предназначен для поражения кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях и в любое время суток и года.

Автор: 

оборона (5206) оружие (10219) ракеты (3569) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+23
А финансировать закупку собственными ВСУ вы не хотите? А не сказки тупые для лохов рассказывать.

Повторю.Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей увольняют.
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14.09.2020 17:09
+18
Купи-запроданці!!!...
Спочатку війська закомплектуйте, а потім вже "гуляй рванина"....
Даааа... як у тому вислові... жінку віддай "дяді" а сам іди до ...ляді.
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14.09.2020 17:05
+16
Порошенко з Турчом склєпали а маланці вже торгують...
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14.09.2020 17:11
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Правила форума Совет форумчан
ЧТО ЗНАЧИТ ,УЖЕ МОЖЕТ ??? НЕ МОЖЕТ УЖЕ А УЖЕ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬ СЕРИЙНО ...а не серийно можно пару-тройку ЯДЕРНЫХ зарядов сделать ...
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14.09.2020 17:03 Ответить
"Серийно мы уже можем его производить, надо только согласовать, сколько нам необходимо "Нептунов" для ВСУ.Источник: https://censor.net/ru/n3219201

Дивно все це, почніть випускати по ходу виробництва узгоджуєте.
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14.09.2020 17:04 Ответить
Як же вони можуть серійно виробляти і поставити "Нептун" на озброєння,якщо,за заявою генерала Забродьського,зебіли не виділили в бюджеті на це ні копійки?
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14.09.2020 17:39 Ответить
Заблокували фінансування. Хоч кошти є, але запропонували брати кредити у банків на виробництво ракет "Нептун" під державні гарантії. А там у виробництві задіяно ще 10 компаній. Оборонний комплекс запропонував, щоб кабінет міністрів брав кошти в банків під свої гарантії, але нема ради. Така схема, яку пропонує влада, закінчується судами і банкрутством, а потім приватизацією. Ракетна програма була в пріоритеті і фінансувалася напряму з бюджету... та не тепер... не та влада.
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15.09.2020 09:36 Ответить
Экспортировать ??? серьёзно ?
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14.09.2020 17:05 Ответить
Бро, там як би в формі притчі.
Типу, : «Хлопці, гроші ми вже оприприходували, так шо, не ждіть
А якщо й ви хочете, то продавайте, і живіть з відсотків від продаж.»
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14.09.2020 17:10 Ответить
Цілком серйозно. Нарід нарікав на бариґ і бізнесі на крові.Тепер нарід може побачити, що це таке і хто ці бариґи. Попередні "бариґи" фінансувати створення комплексу а ці будуть його продавати.
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14.09.2020 17:41 Ответить
Ну да, помните как маски разошлись...Теперь ту же хрень хотят проделать с "Нептунами", когда они нам понадобятся окажется, что все ушло на экспорт
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14.09.2020 21:46 Ответить
Мені було б не шкода відправити їх на експорт, безкоштовно, але з усім шоблом що править Україною усі роки незалежності, зробивши з них подарункові герлянди.
Які ж ви уроди і тварі...
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14.09.2020 23:15 Ответить
Если уж бесплатно на экспорт, то лучше в Московию, причем ракеты туда отправить своим ходом
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15.09.2020 09:57 Ответить
Видно, Україну вже продали, туди й "нептуни". Як кажуть: "Згоріла хата, гори й сарай". Це щоб ще більше насолити Пороху.
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15.09.2020 09:44 Ответить
Купи-запроданці!!!...
Спочатку війська закомплектуйте, а потім вже "гуляй рванина"....
Даааа... як у тому вислові... жінку віддай "дяді" а сам іди до ...ляді.
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14.09.2020 17:05 Ответить
Воно до нього руки не приклало, а вже торгувати кинулось. Кому плануєте продавати? Кацапам?
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14.09.2020 17:06 Ответить
А зачем оно им? У них и так есть.
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14.09.2020 17:09 Ответить
Таких нет.

У них совковая разработка Х-35, прототипом которой был Томагавк, чертежи которой украли у американцев, но уровень нехнологий не позволил достичь того же уровня...Х-35 по характеристикам хуже "томагавка" (меньше дальность и масса боевой части). Украинская ракета за основу берет Х-35, но лучше "Томагавка" (который был прототипом) и уж точно лучше X-35
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14.09.2020 21:53 Ответить
Вы о каком Томагавке ?
Противокорабельный UGM-109B Block 1 1983 года издания имеет дальность 460 км. У остальных Томагавков больше.
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15.09.2020 00:15 Ответить
Ты идиот?
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14.09.2020 17:10 Ответить
Нужно для себя в первую очередь закупить. А перед тем как закупить провести тест драйв. В качестве мишени корабли черноморского флота РФ. А потом можно закупить дивизион то есть 8 пусковых установок Нептуна и столько же на хранение. А также 200 ракет на боевое дежурство и столько же на хранение.
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14.09.2020 17:07 Ответить
Думаете тест-драйв пройдет без запинки ?
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14.09.2020 17:10 Ответить
Тестдрайв уже прошёл без запинки. А вот как пройдёт реальный заезд - это время покажет.
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14.09.2020 17:22 Ответить
До Амеріки ?
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14.09.2020 17:09 Ответить
А финансировать закупку собственными ВСУ вы не хотите? А не сказки тупые для лохов рассказывать.

Повторю.Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей увольняют.
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14.09.2020 17:09 Ответить
Ну, про шо й новина.
Продавайте, і заробляйте.
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14.09.2020 17:11 Ответить
Сначала вооружите себя, когда уже аж горит как они нужны. А потом уже -- на здоровье, продавайте.
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14.09.2020 17:14 Ответить
А на зарплату грошей нема.
Все вчителям пішло.
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14.09.2020 17:21 Ответить
І цих не буде. Всі гроші йдуть на "большой дерибан ВАЗеленсого".
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14.09.2020 19:45 Ответить
Нужно ввести военный сбор с учителей по паре килобаксов в месяц, нефиг им жировать, хватит им и двушки пока, вот армию не обеспечат Нептунами тогда и будут снова по четыре получать
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14.09.2020 19:55 Ответить
Фсё продать! Фсё и щас, пока при власти! Какие согласования, скоро тикать будем, як пацюки!
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14.09.2020 17:10 Ответить
может/ Завитневич сумел освоить три главных слова кодлана Коломойского -будет, станет, может быть./ Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа", муж одноклассницы Зеленского27.08.19
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14.09.2020 17:11 Ответить
Порошенко з Турчом склєпали а маланці вже торгують...
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14.09.2020 17:11 Ответить
Скажи спасибо что Зеленский не закрыл проект.
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14.09.2020 17:12 Ответить
А за що йому ще подякувати? Може за те, що в унітаз влучає???
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14.09.2020 17:28 Ответить
От прямо таки й подякувати, що й це не знищив? Ще не встиг? Чи вже про відкати домовився?
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14.09.2020 19:47 Ответить
...у криворогого шлимазла еще закрывалка не отросла, хоть ему и 42-й год и он нелох
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14.09.2020 22:58 Ответить
Шо, прям лично склепали?
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14.09.2020 17:41 Ответить
''Украина может поставить на серийное производство и экспортировать отечественный ракетный комплекс "Нептун". Этот ракетный комплекс является одним из приоритетных видов вооружения для экспорта для Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3219201''

Може,але не ставить.Спочатку думають за експорт.
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14.09.2020 17:15 Ответить
Ну правильно, нащо йо говиро *****, коли не має покупателєй, ну не для ВСУ ж штамповать, ми ж до миру готовимся? Та і Пецков і Козак будіт против, а как с ними плєнимі меняцца, когда ані будут сердітиє ?
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14.09.2020 18:06 Ответить
для себя сначала достаточно сделайте, уроды. продавать уже он собрался
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14.09.2020 17:20 Ответить
А этим передастам только абы чё продать...
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14.09.2020 17:21 Ответить
Ну как бы их главный идеолог и начальник - торгаш. Коломойский все продать готов, ну ли купить за копейки (чтобы потом продать)
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14.09.2020 21:57 Ответить
Цензор , -написанное должно Соответствовать Картинке которую Ставите, может кому то и Одинаково , хоть и бетонобойную машину до нашей эры.А так неплохо , нептун хорош своей убойной силой и чистотой поражения.
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14.09.2020 17:23 Ответить
Зєля за час свого президентства на озброєння не дав жодної копійчини з бюджету. Кобалєв отримав більше, ніж укрармія за всі часи.
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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14.09.2020 17:27 Ответить
Ванья, ЦЕ ТИ ПРИВІВ зЕ ДО ВЛАДИ. І УСЕ ОТЕ КОДЛО З НИМ РАЗОМ!
От і їж тепер те, що замовляв.
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14.09.2020 17:29 Ответить
Ванья, ЦЕ ТИ ПРАЦЮВАВ НА КОРИСТЬ зЕ НА ВИБОРАХ.
Скажи мені, брехуняко, у якому місці бюлетеня для голосування було написано "проти Порошенка"?
Бо зверху було написано "Поставте позначку навпроти кандидата ЗА якого ви голосуєте".
"ЗА", Ванья, було в бюлетені і лише "ЗА"!
САМЕ ЗА зЕ ти проголосував. І ніяк інакше.
От і їж тепер те, що САМ замовив
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14.09.2020 17:40 Ответить
Воно ще не рішило.
Воно думає.
Отак і живем
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14.09.2020 17:29 Ответить
Воно не може думати. Нічим. А "Нептуни" мають бути спочатку в ЗСУ. Як мінімум по 3 на кожну ка цап ську посудину. І ще трошки в запас. А потім можна і на експорт
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14.09.2020 17:42 Ответить
Не можно- а нужно! Бармалеи всех стран вооружайтесь!
А их по миру немало. Вполне можно заработать- товар конкурентоспособный и вполне может "некоторых" потеснить.
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14.09.2020 17:50 Ответить
У бармалеЇв російські комплекси. Недавно показували "пуски" в Лівії.
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14.09.2020 18:42 Ответить
можно потеснить их.
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14.09.2020 18:48 Ответить
Таваріщ Путєн может нє разрєшіть
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14.09.2020 17:58 Ответить
Судя по всему уже не разрешил - ставить на боевое дежурство, а продавать - пожалуйста, ну если конечно выручку пилить пополам - фифти на его офшор, фифти на свой ...
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14.09.2020 20:08 Ответить
Современными танками"Оплот"тоже обещали вооружить ВСУ,а в итоге вооружили азиатов..От правящей"зелени"всего можно ожидать,в т.ч.отправку"Нептуна"на лево,а не в береговую оборону ВМФУ...
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14.09.2020 18:13 Ответить
вы лучше расскажите когда АНы продавать будете? да и для Украины их закупать
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14.09.2020 18:15 Ответить
может, а может и нет, а может и никогда, согласовывать можно долго, как привыкли. такие "может" во время оккупации ядерной страной в нормальных странах вообще невозможны, а если и возможны, то наверное дали бы лет 15 сразу.
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14.09.2020 18:19 Ответить
НЕ говоріть так ГОЛОСНО...!

а то взнають кравчуки з кучмами, зелєнскі з сивохами, шуфричі з медведчуками, внучка фокіна та інші адепти руSSкого міра.....
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14.09.2020 18:40 Ответить
хлопци , РОБИТЬ як найбильше для Украины спочатку !!! потим будете заробляты.....
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14.09.2020 18:42 Ответить
Які хлопці???
То ви до зеленських покидьків???
Срати вони хтіли на Україну та українську армію...
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14.09.2020 21:12 Ответить
Терминология немного непонятная. "Хорошая единица экспортного вооружения". Как то не очень профессионально. Кроме того у нас еще ни одного дивизиона, а они уже про экспорт. Это как понимать? Может нам он не нужен?
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14.09.2020 18:51 Ответить
Тобто експортувати вже готові, а закупати для своєї армії не збираються...
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14.09.2020 21:10 Ответить
 
 