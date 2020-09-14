Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Путиным заявил, что "с улыбкой" следит за тем, что происходит в стране.

Об этом сообщает Tut.by, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Беларуси, две стороны, которые противостоят, но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент", - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что есть определенные "красные линии", которые нельзя переходить, и пока их никто не нарушал, но пока "эта бодяга туда-сюда качается".

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