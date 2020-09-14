Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Путиным заявил, что "с улыбкой" следит за тем, что происходит в стране.
Об этом сообщает Tut.by, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Беларуси, две стороны, которые противостоят, но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент", - сказал Лукашенко.
Он пояснил, что есть определенные "красные линии", которые нельзя переходить, и пока их никто не нарушал, но пока "эта бодяга туда-сюда качается".
Топ комментарии
+16 вау
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+15 Виктор Потоцкий #426787
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+14 Mykola Vovk
показать весь комментарий14.09.2020 17:21
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Перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
В свою очередь, «Президент» Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Путина, за помощь на фоне массовых протестных акций в республике. По словам Лукашенко, после выборов Россия поступила по отношению к Белоруссии «очень порядочно, по-человечески».
«Друг познается в беде», - подчеркнул белорусский президент.
Як ми до цього докотилися?
Тепер з усіма питаннями - до Маши Фокіної..........................
Вероника Цепкало: «Если бы Владимир Владимирович Путин занял позицию народа Беларуси - а это уход Лукашенко от власти, - то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем».
Странные у Вероники критерии для выбора героя.
В общем, это стало понятно, когда в Минске собиралась действительно огромная масса народу, но собиралась чтобы что сделать? Чтобы показать, что она может собраться в таком количестве? Вот они все куда-то шли, прорывались через кордоны полиции, наконец - прорвались и пришли. Куда? Чтобы что сделать?
https://defence-line.org/2020/09/o-stavkax-i-shansax/
конечно же хорошо, что белорусы впервые решились хоть на это. Возможно, они сделают таки свои выводы и найдут допущенные ошибки. Тем не менее, на данном этапе очевидно, что они не готовы хотя бы себе назвать цель, достигнув которую, могут начаться реальные изменения их жизни.
А раз так, то все дальнейшие события легко предвидеть и потому интерес к ним уже почти пропал. Что же, может им КОГДА_ТО выпадет еще один шанс.
и на гурирует себя
и все
Америка - помоги людям!!!!
нетипично другое -поведение " революционних белорусов"..
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Меня иногда спрашивают, почему я не выступаю в поддержку «инициатив гражданского общества», не тиражирую охи и ахи по поводу очередного зверства псов из гестапо, и вообще почти перестал писать о бандитах-террористах из ФСБ и их жертвах-политзеках? Почему я вместо этого гноблю Навального и верующих в умное голосование эльфов? Не иначе как продался Кремлю
Отвечаю: написать текст про одного зека занимает от 15 до 20 часов чистой работы: промониторить инфу в сети, вникнуть в контекст, отследить реакцию соцсетей и СМИ, почитать приговор на сайте суда и материалы уголовного дела, если есть, пропустить все это через эмоциональные центры головного мозга, потом настрочить сам текст, в котором будет использовано 1-2% собранной информации. Собственно, почти любой содержательный пост требует сопоставимых затрат времени и сил (пишу урывками, большая часть дня занята зарабатыванием шекелей на «шикарную» эмигрантскую житуху). И все это для чего - чтобы в очередной раз убедиться, что обитатели Е*анатория - конченые терпилы и всем пох не то, что на каких-то там политзеков, но и на самих себя?https://kungurov.livejournal.com/ (текст о российской недооппозици и,но и о белорусской -в точку)
Сёння ў вайсковым шпіталі Мінска памёр 43-гадовы берасцеец Генадзь Шутаў. Ён атрымаў агнястрэльнае раненне ў галаву 11 жніўня ў раёне Маскоўскай адміністрацыі Брэста падчас пратэстаў. Дактары змагаліся за яго жыццё, аднак сёння раніцай ён памёр.
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https://nashaniva.by/?c=ar&i=257325
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палкоўнік юстыцыі ў адстаўцы Аляксандр Варапаеў, які ўвечары 10 жніўня пайшоў да ўніверсама «Рыга» для таго, каб паспрабаваць гэты самы дыялог наладзіць. Але ў выніку ён атрымаў кулю ў жывот і нагу ад чалавека са спецбранемабіля, пасля чаго быў у цяжкім стане дастаўлены ў вайсковы шпіталь
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На улице Кальварийской в Минске по демонстрантам открыли огонь, пишет в Telegram-канале "Наша Нива". При этом была ранена журналистка НН Наталья Лубневская, её забрала "скорая помощь".