В 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе, - УЦОКО

В 2021 году внешнее независимое оценивание будет проводиться по украинскому языку и украинскому языку и литературе.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что выпускники, которые заканчивают в 2021 году школы и планируют поступать, будут иметь возможность самостоятельно выбирать, какую работу будут выполнять во время ВНО: или сертификационную работу по украинскому языку, или сертификационную работу по украинскому языку и литературе.

Напомним, раньше абитуриенты сдавали украинский язык и литературу как один экзамен.

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