Проект бюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования спорта на 2,7 млрд грн, – Минфин
Согласно информации, обнародованной Министерством финансов, на сферу спорта предполагается выделить 7,4 млрд грн, что на 2,7 млрд грн больше, чем запланировано на 2020 год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, 2,8 млрд грн предлагается предусмотреть на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх 2021 года и подготовку к играм 2022 года, 2,7 млрд грн – на проведение в Украине государственных и международных спортивных соревнований, подготовку и участие спортсменов в международных соревнованиях, 0,8 млрд грн – на развитие и материально-техническое обеспечение спорта высших достижений и 0,5 млрд грн – на создание спортивной инфраструктуры (проект "Украина – чемпион").
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14:53 https://censor.net/ru/news/3219160/zelenskiyi_postavil_zadachu_privezti_olimpiadu_v_ukrainu_ministr_sporta_guttsayit
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Ой! Я ж забув! У голові цього недоумка війна вже скінчена, обстрілів на фронті немає (тіко якісь неприцільно-провокаційні), а д'Єрмак взагалі вже про все домовився з радниками нормандського формату...Навіть он фомка (Фокін, чи як там того старого маразматика) у Мінську все вже порішав...
От же ж курви! Невже вони сподіваються встигнути перетнути кордон?