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Новости Бюджет-2021
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Проект бюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования спорта на 2,7 млрд грн, – Минфин

Проект бюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования спорта на 2,7 млрд грн, – Минфин

Согласно информации, обнародованной Министерством финансов, на сферу спорта предполагается выделить 7,4 млрд грн, что на 2,7 млрд грн больше, чем запланировано на 2020 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, 2,8 млрд грн предлагается предусмотреть на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх 2021 года и подготовку к играм 2022 года, 2,7 млрд грн – на проведение в Украине государственных и международных спортивных соревнований, подготовку и участие спортсменов в международных соревнованиях, 0,8 млрд грн – на развитие и материально-техническое обеспечение спорта высших достижений и 0,5 млрд грн – на создание спортивной инфраструктуры (проект "Украина – чемпион").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт

Автор: 

госбюджет (1186) Минфин (1556) спорт (2429)


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Топ комментарии
+5
Проект бюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования спорта на 2,7 млрд грн, – Минфин - Цензор.НЕТ 9191
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14.09.2020 17:36
+3
Ще й як відстали. Ось тільки не знаю, реготати чи плакати.
14:53 https://censor.net/ru/news/3219160/zelenskiyi_postavil_zadachu_privezti_olimpiadu_v_ukrainu_ministr_sporta_guttsayit
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14.09.2020 17:46
+2
Я что то пропустил?
У нас эпидемия короновируса, туберкулеза, СПИДа и т.д. закончились? Война выиграна? Армия по вооружению конкурирует на ровне с США и Китаем? Экономика показывает сумасшедший рост на фоне самых дешевых кредитов для бизнеса в ЕС?
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14.09.2020 17:35
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Я что то пропустил?
У нас эпидемия короновируса, туберкулеза, СПИДа и т.д. закончились? Война выиграна? Армия по вооружению конкурирует на ровне с США и Китаем? Экономика показывает сумасшедший рост на фоне самых дешевых кредитов для бизнеса в ЕС?
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14.09.2020 17:35 Ответить
Ще й як відстали. Ось тільки не знаю, реготати чи плакати.
14:53 https://censor.net/ru/news/3219160/zelenskiyi_postavil_zadachu_privezti_olimpiadu_v_ukrainu_ministr_sporta_guttsayit
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14.09.2020 17:46 Ответить
Проект бюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования спорта на 2,7 млрд грн, – Минфин - Цензор.НЕТ 9191
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14.09.2020 17:36 Ответить
2012 год... днюха махи.... и букет от андрюхи )))
Проект бюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования спорта на 2,7 млрд грн, – Минфин - Цензор.НЕТ 1847

...
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14.09.2020 17:53 Ответить
Зе-біли поставте, ще Фокіна прем'єром, щоб все стало на свої місця!
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14.09.2020 17:56 Ответить
Петекантроп шыкаладный и в этой новости зраду нашло? Вот при парашенке этого не было! Мр@зи...
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15.09.2020 04:27 Ответить
А для ЗСУ на скільки підвищили? Чи вже війна закінчилася?
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14.09.2020 18:14 Ответить
А петя определил за пять лет, что у нас ВОЙНА? Пруф в студию
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15.09.2020 04:29 Ответить
А що там в бюджеті на оборону та переозброєння? Про дороги бачив, про освіту та культуру, наче, теж, про соціалку було... Ось і про спорт... А що про військове держ.замовлення? Про фінансування авіації, переозброєння ППО, розвиток ракетної галузі оборони?
Ой! Я ж забув! У голові цього недоумка війна вже скінчена, обстрілів на фронті немає (тіко якісь неприцільно-провокаційні), а д'Єрмак взагалі вже про все домовився з радниками нормандського формату...Навіть он фомка (Фокін, чи як там того старого маразматика) у Мінську все вже порішав...
От же ж курви! Невже вони сподіваються встигнути перетнути кордон?
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14.09.2020 19:57 Ответить
 
 