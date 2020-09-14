Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины" и утверждает соответствующую стратегию.

Стратегия национальной безопасности и обороны Украины разработана по поручению Президента Украины. Она определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов Украины и обеспечение национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации.

В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность.

"Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:



- сдерживание - развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

- устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

- взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определяются: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанной с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международного безопасности среды, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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