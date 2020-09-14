Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины" и утверждает соответствующую стратегию.
Стратегия национальной безопасности и обороны Украины разработана по поручению Президента Украины. Она определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов Украины и обеспечение национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации.
В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность.
"Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:
- сдерживание - развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;
- устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;
- взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.
Приоритетами национальных интересов определяются: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.
В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанной с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международного безопасности среды, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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про лайно, ділдо і рот
я ніколи не вагаюсь
пише- руський патріот!
Не обижайтесь только, это просто констатация фактов.
...мы примем еще несколько таких бортов и это не может не радовать, - написал Федор Барна (директор аєропорта)
оно... за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании Кабмин утвердил законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Как выяснилось, документ предусматривает повышение расходов из государственного бюджета на нужды Офиса Президента Украины.
Так, согласно тексту законопроекта, обеспечение деятельности Владимира Зеленского и содержание Офиса Президента обойдется в кругленькую сумму, - более миллиарда гривен. В частности, - 1269,1 миллионов. К слову, согласно проекту бюджета на 2021 год президент и его офис обойдутся украинцам на 39% дороже, чем в 2020 году. Это ли не то самое достижение «конца эпохи бедности», о котором «трубил» каждый третий билборд в ходе предвыборной кампании 2019 года.
осел оманский, прекращай смешить народ
или откровенное вранье, расчитанное на клинических дебилов.
Даже Петен, сдаваясь Гитлеру, не говорил, что восстанавливает целостсность Франции.