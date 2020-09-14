РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12979 посетителей онлайн
Новости
2 553 76

Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости

Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины" и утверждает соответствующую стратегию.

Стратегия национальной безопасности и обороны Украины разработана по поручению Президента Украины. Она определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов Украины и обеспечение национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации.

В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность.

"Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Отмечается, что Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

- сдерживание - развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;
- устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;
- взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определяются: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанной с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международного безопасности среды, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.

Автор: 

безопасность (1106) Зеленский Владимир (20378) СНБО (4432) стратегия (191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 9131
показать весь комментарий
14.09.2020 17:53
+14
Бути зеленою сосною великого розуму не треба.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:55
+13
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 9532
показать весь комментарий
14.09.2020 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владимиру верю больше чем псевдогетьману
показать весь комментарий
14.09.2020 17:50 Ответить
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 9131
показать весь комментарий
14.09.2020 17:53 Ответить
нарисовать много ума не надо
показать весь комментарий
14.09.2020 17:53 Ответить
Бути зеленою сосною великого розуму не треба.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:55 Ответить
какая крыса меня заспамила? признавайтеся
показать весь комментарий
14.09.2020 18:03 Ответить
Эта, что сожрала более 2000 вагонов зерна с госрезерва.

Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 7931
показать весь комментарий
14.09.2020 18:17 Ответить
А ты за щекой разве не чувствуешь?
показать весь комментарий
14.09.2020 18:23 Ответить
Якщо пишуть вам про дупи
про лайно, ділдо і рот
я ніколи не вагаюсь
пише- руський патріот!
показать весь комментарий
14.09.2020 18:40 Ответить
Руський і російський - це різні речі, кацапе.
показать весь комментарий
14.09.2020 21:24 Ответить
Он не кацап. Он дебил. Т.е. близок по уровню развития.
показать весь комментарий
14.09.2020 21:58 Ответить
Дівчатка, не сваріться, бо чоловік нагримає! Які ж ви казкові!)))
показать весь комментарий
15.09.2020 09:02 Ответить
Ну, тобі, з "запарєбріка", видніше!
показать весь комментарий
15.09.2020 09:01 Ответить
Да без проблем. Верь и в его высказывания

Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 740
показать весь комментарий
14.09.2020 17:55 Ответить
Зебіли, а кому це ваше божество показує дулі?
показать весь комментарий
14.09.2020 17:55 Ответить
То в нього судоми...
показать весь комментарий
14.09.2020 18:31 Ответить
Таким дурням как ты.Конструктивно нужно писать.а не гавкать из подворотни.
показать весь комментарий
14.09.2020 19:29 Ответить
Какому? Тому, который ***** или тому, который под *****м?
показать весь комментарий
14.09.2020 17:54 Ответить
якому, бо якщо віслюку то ти глибоко помиляєшся
показать весь комментарий
14.09.2020 17:54 Ответить
Значит тебе пора на погост.
показать весь комментарий
14.09.2020 18:02 Ответить
Какая же редкость сейчас услышать почитателей величайшего...А на цензоре, так это просто бомба.
Не обижайтесь только, это просто констатация фактов.
показать весь комментарий
14.09.2020 18:03 Ответить
Брехня. Оманському брехуну ніколи мислити стратегічно. Та воно і не здатне на це.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:53 Ответить
Гарна новина: В понедельник, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н патрулировали воздушное пространство Украины. Такие патрулирования будут регулярными.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:53 Ответить
- Такие патрулирования будут носить регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России, - говорится в сообщении.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:57 Ответить
А як же з виходом "з відкритого неба", яке очікується незабаром?
показать весь комментарий
15.09.2020 08:44 Ответить
Выборы . Тут и к бабке не ходи .
показать весь комментарий
14.09.2020 17:53 Ответить
гнусавый,что же у тебя получается всё наоборот?
показать весь комментарий
14.09.2020 17:53 Ответить
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 6665
показать весь комментарий
14.09.2020 17:59 Ответить
Він бреше, як дихає, нахабно і безсоромно. Зупинив фінансування будівництва стратегічних ракет, украв 15 млрд грн з фінансування оборонних підприємств і армії. Він бачить "безпеку" під крилом кремля, якою користався на росії впродовж років, де був (і є) його сміхотворчий бізнес, допоки не заслали цього казачка в Україну з початком війни.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:54 Ответить
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 9532
показать весь комментарий
14.09.2020 17:54 Ответить
А в стратегії є скасування закупівлі озброєнь?
показать весь комментарий
14.09.2020 17:54 Ответить
Обратите внимание, что в тексте этой писульки ни разу не упомянуто государство-агрессор, признанное таковым Законом Украины, т.е. }{уйловская параша. "Безопасность" по этой "стратегии" можно понимать, как противодействие вторжению марсиан или венерианцев.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:55 Ответить
А можно закон, номер, дату.
показать весь комментарий
14.09.2020 21:41 Ответить
А прочитать саму статью не пробовал?
показать весь комментарий
14.09.2020 21:52 Ответить
мне номер закона и дату, где РФ признана агрессором.
показать весь комментарий
14.09.2020 22:06 Ответить
Спецом для упоротых зебилов: https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-42731853
показать весь комментарий
14.09.2020 22:10 Ответить
так окупантом чи агрессором?
показать весь комментарий
14.09.2020 22:20 Ответить
А вам, зебилам, какая разница?
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 8443
показать весь комментарий
14.09.2020 22:23 Ответить
в тонкощах криється суть. Кацапам як ти це не зрозуміти.
показать весь комментарий
14.09.2020 22:28 Ответить
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 8658
показать весь комментарий
14.09.2020 22:42 Ответить
зеля и стратегия - несовместимые понятия .
показать весь комментарий
14.09.2020 17:55 Ответить
Зеля и мозги -- несовместимые понятия. А все остальное уже вторично.
показать весь комментарий
14.09.2020 18:01 Ответить
Масло-масленное.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:56 Ответить
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 4938
показать весь комментарий
14.09.2020 17:56 Ответить
Ще цього кацапюру бабченку сюди пхають...
показать весь комментарий
14.09.2020 18:06 Ответить
Ванья, ти запав на оті "губи" і зрадив ТЮ?
показать весь комментарий
14.09.2020 18:34 Ответить
Истинная стратегия правящего Украиной кодлана : Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:56 Ответить
Они и возьмут, вы сомневаетесь в этом?Себе любимым. А Украина пойдет бесплатно, в нагрузку
показать весь комментарий
14.09.2020 18:25 Ответить
Общие,безконкретные фразы и предложения которые к реальности не имеют никакого отношения. А что ещё клован мог подписать?
показать весь комментарий
14.09.2020 17:59 Ответить
Зє сцикло, ти ніхто, тобі д'єрьмак дав дозвіл , щось підписувати?
показать весь комментарий
14.09.2020 18:01 Ответить
И чё там в этой стратегии? "прилетит самаалёт и будет всех бааанбить"(С)?
показать весь комментарий
14.09.2020 18:02 Ответить
Не здивуюсь, що налетять і бомбитимуть цю владу, 73% дбілів і "руцькоязичну столицю, за таке голосування треба покарати, і за нехтування державною мовою. Бо свою націю треба поважати.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:05 Ответить
Ще одна гарна новина: Николаевский аэропорт принял военно-транспортный самолет военно-воздушных сил Великобритании C-130 Hercules, который совершил перелет в рамках военных учений «Спільні зусилля».
...мы примем еще несколько таких бортов и это не может не радовать, - написал Федор Барна (директор аєропорта)
показать весь комментарий
14.09.2020 18:10 Ответить
***
оно... за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
показать весь комментарий
14.09.2020 18:16 Ответить
дела говорят громче слов и писулек
показать весь комментарий
14.09.2020 18:22 Ответить
Так це ж , стратегія Динамо . На контратаках і в болото !😈
показать весь комментарий
14.09.2020 18:22 Ответить
Сравнить предателя не с кем и не с чем.
показать весь комментарий
14.09.2020 18:35 Ответить
Какие его избиратели - такое и предатель. Тупой до невозможности.
показать весь комментарий
14.09.2020 21:56 Ответить
Ну утвердил, ну подписал, но фактически Стратегию определяет Ермак с "внучками".И какой может быть приоритет в восстановлении территориальной целостности, когда отводят войска от линии фронта (в ЗЕкоманды - линия разграничения). Очковтирательство!
показать весь комментарий
14.09.2020 18:39 Ответить
А Олимпиада?
показать весь комментарий
14.09.2020 18:50 Ответить
Далебі, "відновлення территоріальної цілісності" та " відстоювання незалежності" відносяться до інших сфер життєдіяльності держави (дипломатичної, військової, правової, тощо). Стратегія національної безпеки передбачає, далебі, інші дефініції...
показать весь комментарий
14.09.2020 18:54 Ответить
///
Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании Кабмин утвердил законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Как выяснилось, документ предусматривает повышение расходов из государственного бюджета на нужды Офиса Президента Украины.
Так, согласно тексту законопроекта, обеспечение деятельности Владимира Зеленского и содержание Офиса Президента обойдется в кругленькую сумму, - более миллиарда гривен. В частности, - 1269,1 миллионов. К слову, согласно проекту бюджета на 2021 год президент и его офис обойдутся украинцам на 39% дороже, чем в 2020 году. Это ли не то самое достижение «конца эпохи бедности», о котором «трубил» каждый третий билборд в ходе предвыборной кампании 2019 года.
показать весь комментарий
14.09.2020 18:58 Ответить
Давай Вова, вперед, витягуй з колоди козирного туза, не сци, все буде добре.
показать весь комментарий
14.09.2020 18:59 Ответить
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости - Цензор.НЕТ 1262
показать весь комментарий
14.09.2020 19:00 Ответить
зе, хорош прикалываться
показать весь комментарий
14.09.2020 19:42 Ответить
зебаран и этим все сказано. кто верит что этот зеленое чмо что то там решает? там решает его завхоз а писюнист читает по бумажке то что накарябает мразь дерьмак
осел оманский, прекращай смешить народ
показать весь комментарий
14.09.2020 20:18 Ответить
Восстановление территориальной целостности путем отступления и непротивления агрессору - это новое слово в военной истории...
или откровенное вранье, расчитанное на клинических дебилов.

Даже Петен, сдаваясь Гитлеру, не говорил, что восстанавливает целостсность Франции.
показать весь комментарий
14.09.2020 21:55 Ответить
а где наш курс в ЕС и в НАТО? а где раша-враг и оккупант? обосрались слуги?
показать весь комментарий
14.09.2020 23:04 Ответить
Среди приоритетов - игнорирование территориальной целостности и слив независимости
показать весь комментарий
15.09.2020 00:03 Ответить
а где экономика, образование... да... совершена последняя ошибка - выбран клоун, который должен быть изгнан...снова те же грабли...
показать весь комментарий
15.09.2020 05:57 Ответить
А воно йому треба? Це ж не Ізраїль.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:18 Ответить
 
 