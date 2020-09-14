Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин с требованием отменить "красную" зону на территории города

Черновицкий городской совет направил в Окружной административный суд Киева исковое заявление к Кабинету Министров с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Отмечается, в исковом заявлении горсовет требует признать противоправными и недействительными отдельные пункты постановления Кабинета Министров от 22.07.2020 года № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2 "(с изменениями и дополнениями).

"В частности, в документе говорится об отмене пунктов 10-16 постановления Кабмина №641. Соответствующее исковое заявление подписано секретарем городского совета Василием Проданом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рассматривать иск будет Окружной административный суд города Киева.

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