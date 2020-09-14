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Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин с требованием отменить "красную" зону на территории города

Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин с требованием отменить

Черновицкий городской совет направил в Окружной административный суд Киева исковое заявление к Кабинету Министров с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Отмечается, в исковом заявлении горсовет требует признать противоправными и недействительными отдельные пункты постановления Кабинета Министров от 22.07.2020 года № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2 "(с изменениями и дополнениями).

"В частности, в документе говорится об отмене пунктов 10-16 постановления Кабмина №641. Соответствующее исковое заявление подписано секретарем городского совета Василием Проданом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рассматривать иск будет Окружной административный суд города Киева.

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Автор: 

Буковина (895) Черновцы (676)


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В Днепре "красная" карантинная зона - на кассе в АТБ . Охранник и кассирша - последние правильные . Народ расслабился . Это плохо .
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14.09.2020 17:59 Ответить
Лучше сразу в суд на бога подали бы - чего он не уберёг детей своих?

А вообще маразм крепчает - больше всех заразы навезли и больше всех возмущаются
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14.09.2020 18:22 Ответить
От дятли... Чого вони до того нещасного уряду домахалися? Там хлопці з пацанами і так ледь кінці з кінцями зводять - останнє розпродують. Треба одразу на самого коронавірусяку у суд подавати!
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14.09.2020 18:38 Ответить
Ідіоти і провокатори! В Ізраїлі ввели локдаун через короновірус, а ті придурки хочуть відміняти "чорвону" зону? Задля піару розмінюються життями людей, як монетами!
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15.09.2020 00:02 Ответить
 
 