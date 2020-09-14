С начала суток зафиксированы провокационные вражеские обстрелы возле Авдеевки и Марьинки, в районе Пищевика уничтожен квадрокоптер противника, - пресс-центр ОС
С начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - около Марьинки.
"Вражеские огневые провокации были неприцельны, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Еще одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., зафиксировано на Приазовье. В районе населенного пункта Пищевик обнаружен пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Итоги за прошедшие сутки
За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два провокационных нарушения режима тишины в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины. В частности, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций задокументированы вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.
Украинские защитники на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.
Кроме того, военнослужащими Вооруженными Силами совместно с пожарными ГСЧС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и две - неподалеку Марьинки.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 73 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 646 транспортных средств и 5 646 человек. Также были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 2 106 человек, в обратном направлении - 1 256 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционировали.
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вже *****, типу, не хоче Україну завойовувати, тільки провокувати
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провокационныевражеские обстрелы возле Авдеевки и Марьинки, в районе Пищевика уничтожен квадрокоптер противника, - пресс-центр ОС
как стимул решать проблемы
внук королевы Елизаветы /Англия /
воевал в Афганистане
ГТО из нашей ,,элиты ,, был на фронте?
совместное патрулирование