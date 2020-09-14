С начала суток зафиксированы провокационные вражеские обстрелы возле Авдеевки и Марьинки, в районе Пищевика уничтожен квадрокоптер противника, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - около Марьинки.

"Вражеские огневые провокации были неприцельны, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Еще одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., зафиксировано на Приазовье. В районе населенного пункта Пищевик обнаружен пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.



Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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Итоги за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два провокационных нарушения режима тишины в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины. В частности, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций задокументированы вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

Украинские защитники на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

Кроме того, военнослужащими Вооруженными Силами совместно с пожарными ГСЧС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и две - неподалеку Марьинки.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 73 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 646 транспортных средств и 5 646 человек. Также были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 2 106 человек, в обратном направлении - 1 256 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционировали.