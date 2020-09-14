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Новости Революция в Беларуси
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У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат

У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат

В Беларуси у члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая находится в следственном изоляторе в Жодино, ухудшилось состояние здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал TUT.by, об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Адвокат, которая посетила сегодня свою подопечную, рассказала, что у Колесниковой началась аллергия.

"Привезли ее сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем, и у нее обострилась аллергия. Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств", - сообщила Казак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Также на Цензор.НЕТ: Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.

Читайте также: Арестованному лидеру белорусской оппозиции Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы

Автор: 

Беларусь (7893) Колесникова Мария (36)


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Топ комментарии
+11
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

- А тут Майк такой говорит Нику: "А ты в курсе, что у Крэпкага Арэшка" вооот такой болт!"
- Ну на хер! Несите уже чай!

У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат - Цензор.НЕТ 1608
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14.09.2020 18:20
+5
А шо есть люди у которых в тюрьме улучшается здоровье ???
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14.09.2020 18:30
+2
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Полноводный Дунай разума".
Родственники Чаушеску занимали главные посты во власти. Прежде всего речь о его жене - Елена стала фактически вторым человеком в государстве, а пропаганда называла ее «матерью всех румын». Любое инакомыслие подавляла тайная полиция «секуритате», которая вскрывала почту, прослушивала телефоны, квартиры.
Главное же, что прокурор Джику Попа обвинил Чаушеску в "геноциде, который привел к 60 тысяч человеческих жертв".
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14.09.2020 19:16
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https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

- А тут Майк такой говорит Нику: "А ты в курсе, что у Крэпкага Арэшка" вооот такой болт!"
- Ну на хер! Несите уже чай!

У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат - Цензор.НЕТ 1608
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14.09.2020 18:20 Ответить
Какая-то нежная оппозиция . Позвоните Юле , она вам расскажет .
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14.09.2020 18:21 Ответить
а каких результатов вы ожидали от салатной революции?
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14.09.2020 18:23 Ответить
Про нашу Гадю тоже такое писали. Потом всё оказалось не совсем так...
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14.09.2020 18:22 Ответить
это еще не прошла акклиматизация...
годика через 3 все войдет в норму..
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14.09.2020 18:23 Ответить
...ну и тебе туда же и того же.....
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14.09.2020 18:50 Ответить
Передайте ему инвалидную коляску и клетчатое одеяло!
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14.09.2020 18:25 Ответить
Їй.
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14.09.2020 18:29 Ответить
Не дай бог тебе проснуться рядом с такой!
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14.09.2020 19:10 Ответить
....што, кацап, высрался неудачно?.....
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14.09.2020 18:51 Ответить
А шо есть люди у которых в тюрьме улучшается здоровье ???
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14.09.2020 18:30 Ответить
Некоторые потом даже становятся президентами.
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14.09.2020 19:17 Ответить
Может быть аллергия, что тут спорить. Но некоторые "умники" тут разглагольствовали, что сидит она в тепличных условиях и угорает над протестующими, которые за неё глотки рвут. Ну-ну... а по факту, в одной общей камере с 6 свидетелями! Сказочники!
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14.09.2020 18:30 Ответить
Про крым, нужно праыильно отвечать
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14.09.2020 18:31 Ответить
Отравили "Новичком"? Или просто "тюрьма здоровья не дает"?
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14.09.2020 18:36 Ответить
Эх, белорусы... Так и убьют вашу Колесникову, а вы все будете с шариками бродить...

Вот как надо!
У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат - Цензор.НЕТ 7553
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14.09.2020 18:38 Ответить
Лукашенко -соперник плешивого окурка по кровожадности.Все шизики весьма изворотливы и коварны.Вспомним Сралина.
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14.09.2020 18:40 Ответить
Без лоха і жість плоха?
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14.09.2020 18:55 Ответить
Нахрена вона паспорт порвала? Мученицю хотіла зобразити? Дума що то так просто? А виявилось не просто. З яйцями блондинка, але блондинка.
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14.09.2020 18:43 Ответить
С одним вместо мозга.
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14.09.2020 19:11 Ответить
Пыль такая. Сколько не убирай, она опять появляется.
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14.09.2020 18:56 Ответить
....тебе ли попкарю не знать.....
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14.09.2020 19:07 Ответить
Надо им по очереди влажную уборку делать. Хорошая хозяйка нигде не пропадет.
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14.09.2020 19:35 Ответить
....пособил бы по старой памяти....
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14.09.2020 19:49 Ответить
Ему некогда. Он триколор стирает, русню встречать хлебом-солью готовится.
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14.09.2020 19:58 Ответить
.....через Смоленск на Витебск пойдут, будет в первых рядах "встречающих".... с бульбай и агурками....
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14.09.2020 20:05 Ответить
Надюха по белоруські.
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14.09.2020 19:04 Ответить
Скоро, как когда-то юлька, появится на инвалидной коляске. Одни приемы и наверно одни и те же политтехнологи придумывают им действия.
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14.09.2020 19:09 Ответить
Флейту ей в камеру передайте, поди заскучала?
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14.09.2020 19:10 Ответить
всеодно лучше, чем кулявлоб)
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14.09.2020 19:11 Ответить
Ничего с ней не случится. Колесникова это проект хутина.
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14.09.2020 19:12 Ответить
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Полноводный Дунай разума".
Родственники Чаушеску занимали главные посты во власти. Прежде всего речь о его жене - Елена стала фактически вторым человеком в государстве, а пропаганда называла ее «матерью всех румын». Любое инакомыслие подавляла тайная полиция «секуритате», которая вскрывала почту, прослушивала телефоны, квартиры.
Главное же, что прокурор Джику Попа обвинил Чаушеску в "геноциде, который привел к 60 тысяч человеческих жертв".
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14.09.2020 19:16 Ответить
Симулирует
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14.09.2020 22:50 Ответить
Знайомий сценарій.
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15.09.2020 05:16 Ответить
 
 