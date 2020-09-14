У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат
В Беларуси у члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая находится в следственном изоляторе в Жодино, ухудшилось состояние здоровья.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал TUT.by, об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак.
Адвокат, которая посетила сегодня свою подопечную, рассказала, что у Колесниковой началась аллергия.
"Привезли ее сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем, и у нее обострилась аллергия. Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств", - сообщила Казак.
Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.
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- А тут Майк такой говорит Нику: "А ты в курсе, что у Крэпкага Арэшка" вооот такой болт!"
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Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Полноводный Дунай разума".
Родственники Чаушеску занимали главные посты во власти. Прежде всего речь о его жене - Елена стала фактически вторым человеком в государстве, а пропаганда называла ее «матерью всех румын». Любое инакомыслие подавляла тайная полиция «секуритате», которая вскрывала почту, прослушивала телефоны, квартиры.
Главное же, что прокурор Джику Попа обвинил Чаушеску в "геноциде, который привел к 60 тысяч человеческих жертв".