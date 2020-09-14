У одного из лидеров белорусского протеста Колесниковой в тюрьме ухудшилось состояние здоровья, - адвокат

В Беларуси у члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая находится в следственном изоляторе в Жодино, ухудшилось состояние здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал TUT.by, об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Адвокат, которая посетила сегодня свою подопечную, рассказала, что у Колесниковой началась аллергия.

"Привезли ее сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем, и у нее обострилась аллергия. Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств", - сообщила Казак.

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Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.

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