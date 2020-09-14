Открыто 21 уголовное производство по фактам нарушений законодательства на местных выборах, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки полицейские открыли одно уголовное производство по фактам нарушений избирательного процесса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 30 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 11, в Днепропетровской области - 6, в Донецкой - 5, в Луганской - 3, по одному в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской и Харьковской областях.
Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 227 сообщений, связанных с избирательным процессом.
В Донецкой области - 46, 39 в Киеве, 25 в Днепропетровской, 15 в Луганской, по 13 Сумской и Херсонской, по 12 Волынской и Кировоградской, 7 в Полтавской, 6 в Черниговской , по 5 в Ивано-Франковской, Киевской и Одесской, по 4 в Закарпатской и Львовской, по 3 - в Житомирской, Запорожской, и Черновицкой, по 2 в Винницкой, Николаевской и Хмельницкой и 1 в Харьковской областях.
В основном сообщения связанны с нарушением порядка ведения агитации - 47, подкупом избирателей - 30, порчей или уничтожением агитационных материалов - 20, нарушением порядка размещения агитационных палаток или политической рекламы или размещение их в запрещенных местах - 16, нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 13 и нарушением порядка ведения регистрации избирателей - 13.
Также полицейские составили 3 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
В течение суток возбуждено одно уголовное производство связаное с избирательным процессом - в Донецкой области.
Всего с начала избирательного процесса полицейские октыто 21 уголовное производство. Из них 13 - связаны с нарушением избирательного законодательства..
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https://prm.ua/lishe-dlya-obranih-u-hmelnitskomu-pered-vistupom-zelenskogo-perekrili-park/ У Хмельницькому перекрили парк імені Михайла Чекмана перед приїздом президента України Володимира Зеленського, людей пускають лише по списках - повідомляє активіст Ігор Євтушок в Facebook.
"Перекрили всі входи до парку Чекмана для представлення команди партії "Слуга Народу" у Хмельницькому. Діти і перехожі не можуть потрапити в парк! Через кожні 50 метрів Нацгвардія! З самого ранку весь центр міста в заторах!", - написав він. "Зараз в парку Чекмана очікується приїзд нашого верховного потерпілого. Весь парк перекритий", - додав Євтушок.
"Голосували за нього, а зараз не пускають. І що робити? Він зараз коло фонтану буде… я приїхав. Краще знімайте і розказуйте людям, як до нашого президента не пускають", - каже місцевий житель.
Євтушок додав, що пропускають лише по списках, люди не можуть пройти всередину парку.
"Все перекрито охороною. Охорона каже, що вони охороняють охорону", - зауважив активіст.
ЗІ: в парку 20га на літньому концертному майданчику 50х100м була проведена партконференція сдуги урода. Все дійство вклалось в неповну годину, зате мешканці Хмельницько цілісінький день були позбавлені міського комунального парку.
https://www.facebook.com/ievtushok/videos/10222883127136456/?__tn__=-R Відео тут:
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Порушення, чи ні?
"На сторінках у Facebook, пов'язаних з партійними організаціями, що діють на Хмельниччині, публікують дописи про досягнення органів місцевого самоврядування та державної влади. "Привласнюючи" у такий спосіб проєкти, реалізовані за кошти з місцевого чи державного бюджетів, партії маніпулюють інформацією та створюють собі позитивний імідж напередодні місцевих виборів", - кажуть в ОПОРІ. Тенденція до поширення відомостей про здобутки органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади на партійних сторінках у соцмережах стає більш помітною із наближенням виборів.
До прикладу, від початку вересня на сторінці "Слуга Народу - Хмельниччина" повідомляли:
- про ремонт дороги державного значення на Красилівщині (закінчують допис словами "Працюємо далі!) та будівництво мультифункціонального спортивного майданчика за 1,6 млн грн у Волочиську (про цей проєкт розповідають і на Facebook-сторінці Хмельницької ОДА) в межах програми "Велике будівництво";
- про виділення 80 млн грн на відпочинок і оздоровлення дітей ("Цим законопроєктом ми: підтримуємо сім'ї, які опинилися в скруті; дбаємо про дітей; даємо роботу працівникам закладів відпочинку, котрі цього року залишилися майже без туристів", - зазначають на партійній сторінці);
- про те, що на реконструкцію Шепетівської та Чемеровецької центральних районних лікарень виділять 16,3 млн грн, оскільки відповідні запити народних депутатів України від фракції "Слуга Народу" С.Мандзія та В.Ватраса були оголошені на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Разом з тим в дописі про виділення грошей на ремонт лікарень, подаючи інформацію як довершений факт, не роз'яснюють, що оголошення запитів на засіданні Верховної Ради не означає, що кошти обов'язково виділять. Наразі, як свідчать дані на сайті ВРУ, невідомо ані про стан виконання запитів Сергія Мандзія та Володимира Ватраса, ані про відповіді Кабінету Міністрів України на ці запити.