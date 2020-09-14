Открыто 21 уголовное производство по фактам нарушений законодательства на местных выборах, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки полицейские открыли одно уголовное производство по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 30 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 11, в Днепропетровской области - 6, в Донецкой - 5, в Луганской - 3, по одному в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской и Харьковской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 227 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Донецкой области - 46, 39 в Киеве, 25 в Днепропетровской, 15 в Луганской, по 13 Сумской и Херсонской, по 12 Волынской и Кировоградской, 7 в Полтавской, 6 в Черниговской , по 5 в Ивано-Франковской, Киевской и Одесской, по 4 в Закарпатской и Львовской, по 3 - в Житомирской, Запорожской, и Черновицкой, по 2 в Винницкой, Николаевской и Хмельницкой и 1 в Харьковской областях.

В основном сообщения связанны с нарушением порядка ведения агитации - 47, подкупом избирателей - 30, порчей или уничтожением агитационных материалов - 20, нарушением порядка размещения агитационных палаток или политической рекламы или размещение их в запрещенных местах - 16, нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 13 и нарушением порядка ведения регистрации избирателей - 13.

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Также полицейские составили 3 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

В течение суток возбуждено одно уголовное производство связаное с избирательным процессом - в Донецкой области.

Всего с начала избирательного процесса полицейские октыто 21 уголовное производство. Из них 13 - связаны с нарушением избирательного законодательства..

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