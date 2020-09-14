С 2021 года выпускники школ будут обязательно сдавать ВНО по математике, - Центр оценивания качества образования
Выпускники школ с 2021 обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике.
Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
"Государственная итоговая аттестация на 2021 год для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение ", - отметила она.
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+8 Envoy
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Та й рахувати також не завадить. Аби не куплятись на дурниці на кшталт "зарплати вчителям по 4000 доларів на місяць"
Ви тут "на зміні"?
І я знаю, хто за зЕ голосував, бо працював у ДВК.
І можу зробити висновок про КАТАСТРОФІЧНИЙ БРАК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ у наших виборців... Нажаль, маємо виконання закону Данінга-Крюгера "у всій красі"... І нині, нажаль, також.
Тому вважаю, що треба, перш за все ПРОАНАЛІЗУВАТИ. І на підставі аналізу думати, що і з ким робити. А з ким ще зачекати...
Везде идет трактовка, манипуляции, навязывание, поэтому в нашем (школьном) понимании история - бесполезная трата времени.
І це є факт. Все. Сюди треба додати причини, передумови, хід битви і її наслідки для УСІХ задіяних сторін.
А далі - думайте самі, кому було це корисно і який дало зиск.
Ну чтобы прекратить бесполезный диспут, приведу определение из Вики: "К точным наукам принято относить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 математику , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 физику , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F химию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8#cite_note-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 информатику , а также некоторые разделы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F биологии "
Тут нет истории.
Біда в тому, що окрім подібних фактів, історія нашпигована брехнею/здогадками/перекручуванням як бродяча собака блохами. Ну бо як відомо - "історію пишуть переможці" - аякже, ми знаємо.
Тому для одних, наприклад, історією буде АНЕКСІЯ Крыму, а для інших, оця ситуйовина буде описана, як "васстанавлєніє істарічєскай справєдлівасті с помащью свабоднава і чєстнава рєфєрєндума"; для одних путька буде уйлом, для інших - сабіратєлєм зємєль руських.Ну і т.д.до бескінечності у всіх народів, племен і стад.
Тому я погоджуюся з Александром - історія - в дуже і дуже великій мірі, як гуляща дівка - хто платить, той і грає!
Алексей Панич
Министр культуры Ткаченко проявил тонкое знание русской классической литературы.
Перед его пресс-конференцией неизвестный кинул в него яйцом.
Сам Ткаченко это событие описал так:
"Заходя сюда, мне дали в ухо яйцом."
(див. ссиль)
Поистине, нужно быть очень культурным человеком, чтобы допустить грамматическую ошибку, идеально повторяющую фразу из юморески Чехова 1884 года:
(див. ссиль)
Культуру - в массы.
Неправильно. Повинні бути обов'язкові предмети (українська мова і література, історія) і на вибір. Наприклад: навіщо тому випускнику, хто збирається стати лікарем, математика? Нехай здає біологію. Так само як і програмісту не потрібно здавати біологію як обов'язкову. Захоче-здасть, а не захоче, то не буде здавати.
Как филолог без математики сможет подсчитать даты или количество страниц в книге? Никак! Но почему-то он не должен сдавать экзамен или тест.
Питання не в тому, яке прізвище має знати випускник - Шевченка чи Ковалевської. Питання в тому, що він має знати й основні здобутки ЇХ ОБОХ. А на додачу ще й те саме про Глушкова, Глазового, Янгеля, Сковороду, Сікорського, Голду Меїр, Корольова, Івасюка, тощо, тощо, тощо.
Про больше мовы ниж математики не надо, не смешите.
На давньому сході казали: "Мозок добре організований кращий за мозок добре наповнений".
Нині до того ще треба додати вміння перевіряти і фільтрувати інформацію...
Очень хорошо, что теперь все будут сдавать математику. Пусть развивают мозг. И учителя пусть стараются, у хорошего учителя все ученики хорошо ЗНО сдают.
Чи не краще в 10, 11 і 12 класах дітей поділити на гуманітарні класи і прикладні і в одних наприклад на тиждень викладати 3 уроки підсиленого вивчення біології і 1 спрощеної математики, а в інших навпаки: 3 уроки вищої математики і один спрощеної біології. Якщо людина гуманітарій, то скільки і як би ви його не вчили, професором з математики він не стане.
Бо якщо людина не знає слів - вона не складе речення.
Скажіть, що, окрім звички і навичок, робить для Вас зручним або не зручним писання тією або іншою рукою? А якби Вас з дитинства навчали навпаки?
Писання (виконання дрібних дій) правою рукою розвиває ліву півкулю мозку і навпаки (лівою - праве). І зворотній вплив - логічне мислення розширює дрібну моторику правої руки, а образне - лівої. Ці взаємодії рука-мозок використовують при відновленні після інсультів, травм голови тощо. Взаємодія мозок-рука при відновленні моторики рук. Якось так...
Вона може бути зайвою тільки лінивим дурням, для яких зайві також 9/10 інших предметів - хімія, фізика, біологія і т.д.
Бо той хто не лінується, той і оті легесенькі тести потягне. Якось на оф.сайті міносвіти переглядав за минулий рік. Там треба бути останнім дебілом, щоб в оті мінімальні 100 балів (із 200 максимальних) не вкластися. Я школу закінчив 20 років назад і 157 балів наклацав за 40 хв !!! (причому 4 останні питання фізично не міг відповісти, бо це не тестові завдання а вимагалися розгорнуті відповіді й в отому пробному режимі вони були відсутні) І це при тому, що деякі питання пропускав, щоб принципово не підглядати в формули. Тобто, підготуйся я хоча б тиждень, то стовідсотково склав би не менш ніж на190 балів.
І я не математик ні разу!! Улюбленими предметами в школі були географія, історія і біологія. Хоча по правді, з математикою тоже особливих труднощів не виникало. Але це тільки тому, що я СИСТЕМАТИЧНО готував уроки й не лайдакував в школі.
Освіченій людині цікавіше жити. Тому мене завжди дивувало оце - а хдє мені єта прігадіцца? - з прихованим натяком, що на отому "непотребі" грошей не заробиш.
Чи те, що вивчало "Историю КПСС", "МЛФ" і "Научньій коммунизм" було розумнішим?