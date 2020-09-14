С 2021 года выпускники школ будут обязательно сдавать ВНО по математике, - Центр оценивания качества образования

Выпускники школ с 2021 обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике.

Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Государственная итоговая аттестация на 2021 год для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение ", - отметила она.

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