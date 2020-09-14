В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm

На полигоне Брестский в Беларуси 14 сентября стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm, установлено, что в учениях принимают участие подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Западного военного округа РФ (в/ч 07264, г. Псков).

"На фоне длительных массовых акций протеста в Беларуси против режима Лукашенко, под прикрытием этих учений (только по официальным данным) переброшены около 300 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники этого военного формирования", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что в базе разведывательного сообщества собраны данные с доказательствами участия военнослужащих из подразделений 76-й ДШД в агрессии против Грузии, операции захвата Крыма и боевых действиях на Донбассе. В частности, задокументировано, что буровые "Черноморнефтегаза" (известные как "Вышки Бойко") в 2014 году захватывали десантники 104 полка ВДВ из состава 76-й ДШД России. Также волонтеры InformNapalm собрали данные командиров 76-й дивизии, которых поощрили за участие в агрессии против Украины и Грузии.

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Напомним, накануне начала маневров стало известно, что Сербия отказалась принять участие в этих учениях. Глава Минобороны Александр Вулин заявил, что Сербия "находится под ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского союза". "Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской", - сказал министр. Он подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной.

После военных маневров "Славянское братство" белорусские военные также примут участие в стратегических командно-штабных учениях РФ "Кавказ-2020".