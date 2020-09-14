В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm
На полигоне Брестский в Беларуси 14 сентября стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm, установлено, что в учениях принимают участие подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Западного военного округа РФ (в/ч 07264, г. Псков).
"На фоне длительных массовых акций протеста в Беларуси против режима Лукашенко, под прикрытием этих учений (только по официальным данным) переброшены около 300 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники этого военного формирования", - отмечается в сообщении.
Также указывается, что в базе разведывательного сообщества собраны данные с доказательствами участия военнослужащих из подразделений 76-й ДШД в агрессии против Грузии, операции захвата Крыма и боевых действиях на Донбассе. В частности, задокументировано, что буровые "Черноморнефтегаза" (известные как "Вышки Бойко") в 2014 году захватывали десантники 104 полка ВДВ из состава 76-й ДШД России. Также волонтеры InformNapalm собрали данные командиров 76-й дивизии, которых поощрили за участие в агрессии против Украины и Грузии.
Напомним, накануне начала маневров стало известно, что Сербия отказалась принять участие в этих учениях. Глава Минобороны Александр Вулин заявил, что Сербия "находится под ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского союза". "Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской", - сказал министр. Он подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной.
После военных маневров "Славянское братство" белорусские военные также примут участие в стратегических командно-штабных учениях РФ "Кавказ-2020".
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Не брат ти нам.
если аннексию Крыма поддержало 95% россиян, то белорусов только 62%..
https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
Белорусы поддержали присоединение Крыма к России
Более 62% белорусов назвали это восстановлением исторической справедливости…
А какое вообще отношение московиты монголоидные имеют к славянам.
Типа хотят хоть как-то быть похожими на людей?
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@Buggy__Bugler
·https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1305467848639361024 5 ч
Сливной (координационный) совет беларусской оппозиции обратился к властям российского рейха: "Мы ваши друззья, мы не хотим, чтобы на бил омон Лукашенко, мы хотим, чтобы нас бил омон Путина, потому что вы и мы - одной крови!"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/14/7266324/
Беларусская оппозиция выступила за крепкие отношения с Россией
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ 2020, 13:49
https://defence-line.org/2020/09/vozmozhnaya-cena-vozmozhnoj-gluposti/
Незаконные действия России в интернете настолько допекли США, что они отменили SSL-сертификаты (своеобразное удостоверение сайта, подтверждающее его безопасность для пользователей) 35 организациям, связанным с российской властью. Это беспрецедентный шаг, заявил изданию "ГОРДОН" американский IT-бизнесмен Майкл Талан.
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суперармия ******** на учениях
наскирдовали кадыровских *******
76 ДШД в Украине.22.05.2015 г.Р-н н.п. Широкино.
Подразделения 1140-о гв. артиллерийского полка 76-й ДШД при выполнении боевых задач позиции накрыты
артиллерийским залпом ВСУ высокой плотности. "200" - 1
"300" - 12 ТМН -1. Л\с
несанкционированно покинул позиции и артиллерийскую технику. Для прикрытия
позиций выдвинуты подразделения 9-я омбр .26.04.2015 г.Мариупольское ОН Р-н
н.п. Широкино Уточненные потери
подразделений 1140-о гв. артиллерийского полка 76-й ДШД "200" - 9 "300"- 14 ТМН
- 425.04.2015 г.Мариупольское ОН Р-н
н.п. Широкино. По месту дислокации
комплекса "Автобаза" 1140-о гв. артиллерийского полка 76-й ДШД нанесен
ракетный удар неопознанным БПЛА. Комплекс приведен в нерабочее
состояние. Потери л\с уточняются.Мариупольское ОН Р-н
н.п. Широкино. По месту временной
концентрации боезапаса 1140-о гв. артиллерийского полка 76-й ДШД нанесен ракетный удар группой неопознанных БПЛА в составе 3 ед.
Уничтожено 2 мобильных хранилища боезапаса.
Применение комплекса "Автобаза" результатов не дало. Потери л\с уточняются.06.03.2015 г.Мариупольское ОН Место базовой дислокации 1140-о
гвардейского артиллерийского полка 76-й ДШД
непроизвольная детонация 2 ед. хранения мобильного боекомплекта
"200" -6, "300" - 14. Обстоятельства произошедшего
уточняются.01.03.2015 г.Мариупольское ОН. Место базовой дислокации 1140-о
гвардейского артиллерийского полка 76-й ДШД
атаковано не идентифицированной ДРГ. Взорван склад резервного
боекомплекта. "200" - 8
"300" - 17 ТМН - 6.14.02.2015 г. Мариупольское ОН. Место боевого развертывания 1140-о гвардейского артиллерийского полка
76-й ДШД накрыто артиллерийским огнем большой мощности "200" -11, "300" - 17
Повреждено 3 ед. арт. техники. Просим
отвода с линии боестолкновения.13.02.2015 г.Мариупольское ОН. Подразделения 1140-о гвардейского
артиллерийского полка 76-й ДШД при
выполнении боевой задачи ответный огонь ВСУ
"200" -1, "300" - 9
Повреждено 1 ед. арт. техники. 11.02.2015 г.Мариупольское ОН. Подразделения 1140-о гвардейского
артиллерийского полка 76-й ДШД при
выполнении боевой задачи ответный огонь ВСУ
"200" -3, "300" - 8
Повреждено 3 ед. арт. техники. Подразделение нуждается доукомплектации
л\с и техникой.07.02.2015 г.Мариупольское ОН. При
выполнении боевых задач подразделения 1140-о гвардейского артиллерийского полка
76-й ДШД в результате ответного огня ВСУ
"300" - 11 Повреждено 2
ед. арт. техники.04.02.2015 г.Мариупольское ОН. При
выполнении боевых задач подразделения 1140-о гвардейского артиллерийского полка
76-й ДШД в результате ответного огня ВСУ "300" - 3 (2 тяжело)22.01.2015 г.Мариупольское ОН. При
выполнении боевых задач подразделения 1140-о гвардейского артиллерийского полка
76-й ДШД в результате ответного огня ВСУ "200" -5, "300" -
1114.01.2015 г.Мариупольское ОН. При
выполнении боевых задач подразделения 1140-о гвардейского артиллерийского полка
(* дважды Краснознамённый ) 76-й ДШД в результате ответного огня ВСУ
"200" -5, "300" - 9