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Новости Силовики
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Выявлены махинации с 27 га земли в Конча-Заспе, стоимостью 600 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины уличила должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области в многомиллионных махинациях с элитными земельными участками, расположенными в Конча-Заспе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Выявлены махинации с 27 га земли в Конча-Заспе, стоимостью 600 млн грн, - СБУ 01

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники, злоупотребляя служебным положением, передали в аренду на 49 лет одной из киевских частных структур земельные участки рекреационного назначения площадью более 27 гектаров. По оценкам специалистов средняя рыночная стоимость этой земли превышает 600 млн гривен. Почти на половине из них располагались базы отдыха АО "Укрпочта".

Выявлены махинации с 27 га земли в Конча-Заспе, стоимостью 600 млн грн, - СБУ 02

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в помещениях поселкового совета и нотариуса, который способствовал проведению сделки. Во время обыска изъята документация, ставшей основанием для незаконной передачи в аренду земли.

Выявлены махинации с 27 га земли в Конча-Заспе, стоимостью 600 млн грн, - СБУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Госгеокадастра и Обуховской РГА перевели на подставных лиц 42 га заповедника в Конча-Заспе, - СБУ

Выявлены махинации с 27 га земли в Конча-Заспе, стоимостью 600 млн грн, - СБУ 04

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в собственность территориальной общины. По решению суда на указанные земельные участки наложен арест и установлен запрет на их отчуждение.

Также смотрите: СБУ разоблачила на Полесской таможне схему ввоза импортных автомобилей с занижением цены: ущерб превышает 100 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

земля (1947) правоохранительные органы (2970) СБУ (19905) силовики (2799) чиновник (1560) Конча-Заспа (86)


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Какие плохие дети. Клован им отдал президентскую дачу в Конча-Заспе,а они махинациями занялись. Ну как не стыдно?
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14.09.2020 19:36 Ответить
А сколько еще такого добра продали, о котором мы никогда не узнаем. УБД 10 соток нет нигде, а за бабло гектарами находится. Сволочи!
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14.09.2020 19:46 Ответить
Там небожительна еліта ! І вони на небі міряють ,собі наділи , от їз за цього , і нестиковка з кадастрами.
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14.09.2020 19:46 Ответить
Дануна,шотакое 600 лямгривнов,тьфу-мелочовка-фофкавовка...
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14.09.2020 19:49 Ответить
СБУ просто не разобралась, при глубоком рассмотрении всё окажется в порядке
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14.09.2020 21:02 Ответить
СБУ просрало вагнеровцев, так пусть хоть в песочнице потешаться и за одно земельки себе нацыганят 🤡
Баклановцы ловят чёрта
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14.09.2020 21:44 Ответить
 
 