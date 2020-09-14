Выявлены махинации с 27 га земли в Конча-Заспе, стоимостью 600 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины уличила должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области в многомиллионных махинациях с элитными земельными участками, расположенными в Конча-Заспе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники, злоупотребляя служебным положением, передали в аренду на 49 лет одной из киевских частных структур земельные участки рекреационного назначения площадью более 27 гектаров. По оценкам специалистов средняя рыночная стоимость этой земли превышает 600 млн гривен. Почти на половине из них располагались базы отдыха АО "Укрпочта".

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в помещениях поселкового совета и нотариуса, который способствовал проведению сделки. Во время обыска изъята документация, ставшей основанием для незаконной передачи в аренду земли.

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Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в собственность территориальной общины. По решению суда на указанные земельные участки наложен арест и установлен запрет на их отчуждение.

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