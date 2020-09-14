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Фракция "Слуга народа" на своем заседании 14 сентября не будет рассматривать кадровые вопросы, - Гетманцев

Фракция

Фракция "Слуга народа" на своём заседании в понедельник вечером не будет рассматривать кадровые вопросы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам перед заседанием фракции "Слуга народа" народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Я не думаю, что сегодня будут обсуждаться кадровые вопросы. Наверное, именно на этом заседании фракции не время, а на этом будут вопросы повестки дня", - сказал Гетманцев.

Председатель комитета Рады назвал ряд законодательных инициатив, которые должны рассматривать парламентарии на этой пленарной неделе: "У нас очень много важных вопросов: культурное НДС мы завтра будем рассматривать в зале, законопроект "О разведке" мы будем рассматривать, например законопроект "О защите прав потребителей финансовых услуг" будем рассматривать - очень много".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о возможности увольнения министра финансов Марченко: Я не исключаю этого. Решение еще не принято

Автор: 

Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+8
А що їх вирішувати? Як дерьмак з машоюфакіною скажуть, так і буде.
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14.09.2020 19:51
+7
жизнерадостная мендль везет кусок ржавой "делфи" своему преЗЕденту ))))
Фракция "Слуга народа" на своем заседании 14 сентября не будет рассматривать кадровые вопросы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2541
...счастье так и льется из ее глаз...
вот так же скоро привезут и олимпиаду нашемуфсё...(лишь бы не плакал...)
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14.09.2020 19:52
+4
Парахаботи, ну што ви нікак ні успакоітісь, Зілєнскій хароший, йому проста хтота кідаєт палкі і підсипає кальоса...© сеть
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14.09.2020 19:55
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Таки это у них проблема
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14.09.2020 19:47 Ответить
А що їх вирішувати? Як дерьмак з машоюфакіною скажуть, так і буде.
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14.09.2020 19:51 Ответить
Фракция "Слуга народа" на своем заседании 14 сентября не будет рассматривать кадровые вопросы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8894
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14.09.2020 19:54 Ответить
А який їх ,цінний кадр , злив операцію вагнеровців , кацапстану , часом не хочуть розглянуть ??? Що в багатьох рубільники в пуху ???😈
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14.09.2020 19:51 Ответить
Еще не всех сепаров пристроили.
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14.09.2020 19:52 Ответить
жизнерадостная мендль везет кусок ржавой "делфи" своему преЗЕденту ))))
Фракция "Слуга народа" на своем заседании 14 сентября не будет рассматривать кадровые вопросы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2541
...счастье так и льется из ее глаз...
вот так же скоро привезут и олимпиаду нашемуфсё...(лишь бы не плакал...)
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14.09.2020 19:52 Ответить
Не встиг зробити селфі з Делфі, тому получе мендль пендель.
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14.09.2020 19:57 Ответить
Так ось чому він затонув. Я передбачав що ЗЕбіл причасний.
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14.09.2020 20:17 Ответить
Олімпіада, щоби Львівський стадіон нарешті позбувся збитків за держрахунок. Всі знають, що такі заходи (олімпіади, мундіалі тощо) завжди збиткові, але не для всіх в нашій країні
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14.09.2020 20:45 Ответить
Вечером? Случайно не на Лысой горе?
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14.09.2020 19:54 Ответить
Туди дурнів не пускають...
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14.09.2020 20:01 Ответить
Основная тема - это как предотвратить катастрофу для зелёных на местных выборах.
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14.09.2020 19:55 Ответить
Парахаботи, ну што ви нікак ні успакоітісь, Зілєнскій хароший, йому проста хтота кідаєт палкі і підсипає кальоса...© сеть
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14.09.2020 19:55 Ответить
А на Делфі шо кокс не знайшли?
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14.09.2020 19:58 Ответить
Це зелі , параша , в штани лайна наклав 100%😈
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14.09.2020 19:58 Ответить
Кто такое "параша" и зачем Вам самолайк?

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня не розглядатиме кадрових питань, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1741
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14.09.2020 20:13 Ответить
Твая мова , мені не зрозуміла , на якому та блеїш ???
Спитай у людей !!! Слава Україні !!!😆
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14.09.2020 20:17 Ответить
Та це троль лахтинський... Тупий, однак нахабний, "з амбіціями"... Він сам себе постійно "самозадовольняє"...
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14.09.2020 20:20 Ответить
в мене він зазначений як "провокатор ольгінський"
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14.09.2020 20:26 Ответить
Ти часом не ПАРАШОБОТ ???😈
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14.09.2020 20:30 Ответить
Машу зовите, может поможет с новыми лицами.
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14.09.2020 20:07 Ответить
Торги закрилися - все продано
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14.09.2020 20:19 Ответить
а їх ніби хтось запитуватиме про кадрові проблеми... В д'Єермака все без них всьо порішали. А цим уродам треба тільки правимльно кнопку натиснути.
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14.09.2020 20:25 Ответить
Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня не розглядатиме кадрових питань, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1350
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14.09.2020 20:25 Ответить
Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня не розглядатиме кадрових питань, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1157
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14.09.2020 20:45 Ответить
 
 