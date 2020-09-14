Фракция "Слуга народа" на своем заседании 14 сентября не будет рассматривать кадровые вопросы, - Гетманцев
Фракция "Слуга народа" на своём заседании в понедельник вечером не будет рассматривать кадровые вопросы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам перед заседанием фракции "Слуга народа" народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
"Я не думаю, что сегодня будут обсуждаться кадровые вопросы. Наверное, именно на этом заседании фракции не время, а на этом будут вопросы повестки дня", - сказал Гетманцев.
Председатель комитета Рады назвал ряд законодательных инициатив, которые должны рассматривать парламентарии на этой пленарной неделе: "У нас очень много важных вопросов: культурное НДС мы завтра будем рассматривать в зале, законопроект "О разведке" мы будем рассматривать, например законопроект "О защите прав потребителей финансовых услуг" будем рассматривать - очень много".
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...счастье так и льется из ее глаз...
вот так же скоро привезут и олимпиаду нашемуфсё...(лишь бы не плакал...)
Спитай у людей !!! Слава Україні !!!😆