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Новости
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За неделю "Укртрансбезопасность" начислила около 4,4 млн грн штрафов за перегруженные грузовики, - Криклий

За неделю

Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия, за 7-13 сентября инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 30 тысяч транспортных средств, составили почти вдвое больше актов нарушений габаритно-весовых параметров, а именно 525, и начислили около 4,4 миллионов гривен платы за перегрузки, что на 75% больше, чем неделей ранее, информирует Цензор.НЕТ.

По итогам прошедшей недели больше всего пришлось заплатить за перегрузки в Херсонской, Одесской и Николаевской области.

Кроме этого, завершены тендеры на закупку 43 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июле нарушителей весовых норм оштрафовали на 21,5 млн грн, - Криклий

Автор: 

грузы (271) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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Російською назва "укртрансбезпека", андестен?
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14.09.2020 20:05 Ответить
Да в пень,слабо 600 лямов отредакитировать на Заспе?
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14.09.2020 20:12 Ответить
И у кого в итоге отберут эти деньги? Я думаю у конечного потребителя, теперь риски будут закладывать в цену транспортировки ну или стоимость товара вырастет за счет новой логистики с учетом перевозимости меньшего тоннажа, цены регулировать мы не умеем так что как говорится хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха
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14.09.2020 20:13 Ответить
Плохо работают, я каждую неделю вижу *******, от которых свежие следы на асфальте остаются. Пусть штрафуют, как в ЕС, по 500 евро за тонну перегруза, без разницы кто хозяин. Сел в перегруз - плати штраф за разрушенные дороги, гнида
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14.09.2020 21:39 Ответить
 
 