За неделю "Укртрансбезопасность" начислила около 4,4 млн грн штрафов за перегруженные грузовики, - Криклий

Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия, за 7-13 сентября инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 30 тысяч транспортных средств, составили почти вдвое больше актов нарушений габаритно-весовых параметров, а именно 525, и начислили около 4,4 миллионов гривен платы за перегрузки, что на 75% больше, чем неделей ранее, информирует Цензор.НЕТ.

По итогам прошедшей недели больше всего пришлось заплатить за перегрузки в Херсонской, Одесской и Николаевской области.

Кроме этого, завершены тендеры на закупку 43 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июле нарушителей весовых норм оштрафовали на 21,5 млн грн, - Криклий