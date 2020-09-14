За неделю "Укртрансбезопасность" начислила около 4,4 млн грн штрафов за перегруженные грузовики, - Криклий
Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается.
Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия, за 7-13 сентября инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 30 тысяч транспортных средств, составили почти вдвое больше актов нарушений габаритно-весовых параметров, а именно 525, и начислили около 4,4 миллионов гривен платы за перегрузки, что на 75% больше, чем неделей ранее, информирует Цензор.НЕТ.
По итогам прошедшей недели больше всего пришлось заплатить за перегрузки в Херсонской, Одесской и Николаевской области.
Кроме этого, завершены тендеры на закупку 43 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").
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