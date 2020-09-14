Литва по гуманитарным соображениям предоставила право въезда в страну более чем 200 белорусам, - МИД

Принято решение о разрешении на въезд в Литву по гуманитарным соображениям 205 граждан Беларуси. Из них 54 человека уже находятся в Литве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает литовское МВД.

"По распоряжению министра внутренних дел Риты Тамашунене выдано 205 разрешений для граждан Беларуси на въезд в Литовскую Республику с особыми гуманитарными целями, из которых 54 граждан Беларуси уже находятся в Литве", - говорится в сообщении.

По утверждению министерства, такие разрешения выдаются после получения мотивированного предложения Министерства иностранных дел о прибытии иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, например, из-за сложившихся политических обстоятельств или другие угрозы.

"Когда начались массовые протесты в соседней стране, мы немедленно подготовили план мероприятий и, по-прежнему внимательно следим за политической ситуацией в Беларуси. Мы готовы и в дальнейшем помогать гражданам Беларуси, которые нуждаются в защите в связи с угрозами и политическими обстоятельствами, с которыми они сталкиваются ", - объясняет Тамашунене.

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МВД Литвы напоминает, что граждане Беларуси, которые готовы въехать в Литовскую Республику по особым гуманитарным причинам, должны обратиться в Посольство Литовской Республики в Беларуси для выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины. Помимо прочего, граждане Беларуси могут приехать в Литовскую Республику и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют, или существует реальная угроза их безопасности и жизни. В Литву поступило 16 ходатайств о предоставлении убежища от граждан Беларуси. Иностранцы могут ходатайствовать о предоставлении убежища в пограничный пункт, Государственную пограничную службу или Департамент миграции. После рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительную защиту и выдается разрешение на проживание в Литовской Республике.

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