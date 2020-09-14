Группа наркоторговцев, задержанная в Хмельницком, постоянно меняла место производства зелья и минировала вход в лабораторию, - СБУ
В СБУ обнародовали некоторые подробности задержания группы наркоторговцев в Хмельницком.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается, что "по данным предварительного следствия, организовали наркобизнес восемь местных жителей, в том числе судимые за аналогичные преступления. Психотропные вещества злоумышленники синтезировали в подпольной нарколаборатории, расположение которой постоянно меняли. Для конспирации каждые два месяца они перевозили "производство" на новое место, а вход в лабораторию заминировали.
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В СБУ отметили, что сырье для производства амфетамина злоумышленники закупали у поставщиков со всей Украины. Клиентов подыскивали преимущественно среди местных наркозависимых. Товар покупателям доставляли курьеры либо сбывался через систему закладок. Ежедневно злоумышленники реализовывали до 30 доз наркотиков, а ежемесячные обороты составляли более 200 тыс. грн.
Организатору и двум участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручения подозрений и избрание меры пресечения другим фигурантам дела".
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Гео Лерос