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Группа наркоторговцев, задержанная в Хмельницком, постоянно меняла место производства зелья и минировала вход в лабораторию, - СБУ

Группа наркоторговцев, задержанная в Хмельницком, постоянно меняла место производства зелья и минировала вход в лабораторию, - СБУ

В СБУ обнародовали некоторые подробности задержания группы наркоторговцев в Хмельницком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается, что "по данным предварительного следствия, организовали наркобизнес восемь местных жителей, в том числе судимые за аналогичные преступления. Психотропные вещества злоумышленники синтезировали в подпольной нарколаборатории, расположение которой постоянно меняли. Для конспирации каждые два месяца они перевозили "производство" на новое место, а вход в лабораторию заминировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят "товар" на 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В СБУ отметили, что сырье для производства амфетамина злоумышленники закупали у поставщиков со всей Украины. Клиентов подыскивали преимущественно среди местных наркозависимых. Товар покупателям доставляли курьеры либо сбывался через систему закладок. Ежедневно злоумышленники реализовывали до 30 доз наркотиков, а ежемесячные обороты составляли более 200 тыс. грн.

Организатору и двум участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручения подозрений и избрание меры пресечения другим фигурантам дела".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято "товара" на 4,5 млн грн. ФОТО

Автор: 

наркотики (2145) Хмельницький (479)


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Хто такий Зеленський?

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Гео Лерос
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14.09.2020 20:52 Ответить
А шо такое "лерос"?
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14.09.2020 20:58 Ответить
Значит в лаборатории не сработала система "свой-чужой" ! повезло мусорам))
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14.09.2020 21:03 Ответить
Шото мусора путаются в показаниях. 200 тыс в месяц, а товара было на 3.5 млн. Т.е. на полтора года запас. Зачем тогда еще делать? 200 тыс в месяц на восьмерых - это всего 25 тыс на лицо. Минус расходы... На русалках можно больше заработать!
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14.09.2020 22:44 Ответить
 
 