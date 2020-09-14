Группа наркоторговцев, задержанная в Хмельницком, постоянно меняла место производства зелья и минировала вход в лабораторию, - СБУ

В СБУ обнародовали некоторые подробности задержания группы наркоторговцев в Хмельницком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается, что "по данным предварительного следствия, организовали наркобизнес восемь местных жителей, в том числе судимые за аналогичные преступления. Психотропные вещества злоумышленники синтезировали в подпольной нарколаборатории, расположение которой постоянно меняли. Для конспирации каждые два месяца они перевозили "производство" на новое место, а вход в лабораторию заминировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженная группа торговцев амфетамином задержана на Хмельнитчине, изъят "товар" на 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж



В СБУ отметили, что сырье для производства амфетамина злоумышленники закупали у поставщиков со всей Украины. Клиентов подыскивали преимущественно среди местных наркозависимых. Товар покупателям доставляли курьеры либо сбывался через систему закладок. Ежедневно злоумышленники реализовывали до 30 доз наркотиков, а ежемесячные обороты составляли более 200 тыс. грн.



Организатору и двум участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручения подозрений и избрание меры пресечения другим фигурантам дела".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято "товара" на 4,5 млн грн. ФОТО