Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg

Официальная Москва не может принять приход оппозиции к власти через уличные протесты, но будет поощрять мирную передачу власти.

Об этом сообщили Bloomberg источники, близкие к Кремлю, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Как писали накануне в Bloomberg, Путин полон решимости не допустить свержения Лукашенко.

"Хотя Москва не доверяет Лукашенко, он не может принять приход оппозиции к власти путем уличных демонстраций и будет поддерживать его, одновременно поощряя шаги к передаче власти позже, заявили источники, которые просили не идентифицировать их в комментариях по поводу внутренней политики", - пишут в Bloomberg.

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Напомним, 14 сентября в Сочи прошла встреча между захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко и главой РФ Владимиром Путиным. По сообщениям российских СМИ, Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов.