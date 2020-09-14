Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg
Официальная Москва не может принять приход оппозиции к власти через уличные протесты, но будет поощрять мирную передачу власти.
Об этом сообщили Bloomberg источники, близкие к Кремлю, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Как писали накануне в Bloomberg, Путин полон решимости не допустить свержения Лукашенко.
"Хотя Москва не доверяет Лукашенко, он не может принять приход оппозиции к власти путем уличных демонстраций и будет поддерживать его, одновременно поощряя шаги к передаче власти позже, заявили источники, которые просили не идентифицировать их в комментариях по поводу внутренней политики", - пишут в Bloomberg.
Напомним, 14 сентября в Сочи прошла встреча между захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко и главой РФ Владимиром Путиным. По сообщениям российских СМИ, Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов.
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Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?
При чому тут «надоєл»?
Путін шо, спить з ним?
Навпаки, у Путіна на Луку за 26 років стільки компромата, що кращого керуючого колонією не знайти.
Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Только перепечатки сего сообщения ...
Но по стилю - очень похоже
еленскогоТихановскую.
Вот только не надо, чтобы холопы думали, что можно просто так власть завалить.
Два организма, постоянно и злостно
нарушающие конституции своих стран,
решали судьбы своих народов, вместо того,
чтобы давно уже стать экспонатами
какого-нибудь палеонтологического музея 🤣