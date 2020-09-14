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Новости Революция в Беларуси
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Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg

Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg

Официальная Москва не может принять приход оппозиции к власти через уличные протесты, но будет поощрять мирную передачу власти.

Об этом сообщили Bloomberg источники, близкие к Кремлю, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Как писали накануне в Bloomberg, Путин полон решимости не допустить свержения Лукашенко.

"Хотя Москва не доверяет Лукашенко, он не может принять приход оппозиции к власти путем уличных демонстраций и будет поддерживать его, одновременно поощряя шаги к передаче власти позже, заявили источники, которые просили не идентифицировать их в комментариях по поводу внутренней политики", - пишут в Bloomberg.

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Напомним, 14 сентября в Сочи прошла встреча между захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко и главой РФ Владимиром Путиным. По сообщениям российских СМИ, Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов.

Автор: 

Беларусь (7893) Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31287)


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Топ комментарии
+18
Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7580
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14.09.2020 21:01
+12
Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3454
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14.09.2020 21:03
+8
Таракан уходи! В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать".
Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4303

Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7544
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14.09.2020 21:41
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Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7580
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14.09.2020 21:01 Ответить
Сьогодні в 22:45 в пердячці "свобода слова на істv" нардепи Климпуш-Цинцадзе, Соболєв будуть допитувати Кулебу і Агрохімію стосовно Білорусі, зокрема, про відсутність відповідної заяви парламенту стосовно злочинів Луки. Само собою, останнього спитають і про постанову про створення ТСК стосовно зливу операції з захоплення "вагнеровців".
Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?
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14.09.2020 21:02 Ответить
Путин не может принять передачу власти в Беларуси в результате протестов, но поощряет уход Лукашенко позже, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3454
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14.09.2020 21:03 Ответить
«Вова, ну точно русскому миру в Беларуси, ну от такая жопа !»
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14.09.2020 21:07 Ответить
обратите внимание на положение ног Таракана. Комплексующему недомерку делают кресла с заниженным уровнем, а нормальному человеку некуда ноги деть!
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14.09.2020 21:11 Ответить
***** может Луку и так принимать, в его то безвыходном положении.
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4688
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14.09.2020 21:16 Ответить
***** вже вибачалось перед Трампом, за п'яну маячню Маньки Захєрової.
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14.09.2020 21:34 Ответить
Анастасия, рост Лукашенко 190 см, что гораздо выше среднего, а для своего возраста, он гигант. У моего сына 196, то он имеет некоторые неудобства в жизненном пространстве, к примеру кровать заказывали))) Про самолеты, автобусы - отдельная тема)))
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14.09.2020 21:41 Ответить
Логично. Колхозник давно осточертел Кремлю, но сместят его только как подготовят нужную замену.
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14.09.2020 21:07 Ответить
Їйбо, ну як діти.

При чому тут «надоєл»?
Путін шо, спить з ним?
Навпаки, у Путіна на Луку за 26 років стільки компромата, що кращого керуючого колонією не знайти.
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14.09.2020 21:10 Ответить
так разголовор совсем не об этом .разговор о том,что не дай бог источник власти сам поменяет власть...а вдруг и лапотникам это по вкусу придется?шо тогда?
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14.09.2020 21:58 Ответить
Фрагмент из встречи в Сочи 14.09.20:
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9808
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14.09.2020 21:38 Ответить
Лукашенко передаст власть только Коле.
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14.09.2020 21:34 Ответить
Полностью разделяю их мнение.
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14.09.2020 21:37 Ответить
Таракан уходи! В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать".
Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4303

Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7544
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14.09.2020 21:41 Ответить
№10 выходящего в России детского журнала "Ежик" - не смог найти оригинал в сети...

Только перепечатки сего сообщения ...
Но по стилю - очень похоже
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14.09.2020 23:32 Ответить
***** на смену Лукашенко уже подготовил тупую ватную консерву Зеленского Тихановскую.

Вот только не надо, чтобы холопы думали, что можно просто так власть завалить.
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14.09.2020 21:49 Ответить
он тебе лично об этом сообщил ?
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14.09.2020 22:01 Ответить
Об этом кацапская лядь Тихановская уже много раз сообщала.
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14.09.2020 22:05 Ответить
ᅠ Интересную фотку сегодня видел 😀
Два организма, постоянно и злостно
нарушающие конституции своих стран,
решали судьбы своих народов, вместо того,
чтобы давно уже стать экспонатами
какого-нибудь палеонтологического музея 🤣
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14.09.2020 21:49 Ответить
какой же ужас для ***** сквозит в этих словах...ужас перед передачей власти...он его даже не скрывает уже
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14.09.2020 21:56 Ответить
Блумберг , идиот , какие уличные протесты ? Лукашеску разгромно проиграл на выборах . Кремль сделал вид что его холуй выиграл . В обмен на присоеденинеие Беларуси путин послал росийский омон и росгвардию для удержания лукашеску у власти . Твои источники близкие к кремлю лгут .
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14.09.2020 22:00 Ответить
Путін не може прийняти передачу влади в Білорусі в результаті протестів, але заохочує відхід Лукашенка пізніше, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6506
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14.09.2020 22:13 Ответить
"Мы всех их ценим и любим, но, как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле." - одно слово - *****!
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14.09.2020 23:55 Ответить
Путен *****! и Все его подданые и сочувствующие тоже *********.
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15.09.2020 00:58 Ответить
А бацька еще тот жучок... И оппозицию спровоцировал засветиться по полной, и муйлушу развел на полтора миллиардный кредит.
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15.09.2020 02:55 Ответить
То-то у бацьки появилась новая риторика для кацапСМИ, мол, шо-та я долго засиделся... Перед тем как свалить в США с Колюней, хоть частично себя реабилитирует долларовым кредитом.
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15.09.2020 02:58 Ответить
 
 