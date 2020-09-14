Украинский офицер прошел один из самых сложных курсов выживания армии США. ФОТО
Офицер Центра управления поисково-спасательным обеспечением полетов авиации Вооруженных Сил Украины прошел один из самых сложных курсов выживания армии США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Офицер - единственный из украинской армии, кто прошел шестимесячный "Курс подготовки инструкторов по выживанию, избежанию плена, сопротивлению и бегству", который считается одним из самых сложных в армии США.
Наиболее красноречиво об уровне сложности свидетельствует статистика: во время предыдущего выпуска из 50 военнослужащих курса - до финала дошли только 7. Когда учился украинский капитан, курс оказался болеесильным, и из полсотни участников - выпустилось рекордных 30. Кроме нашего офицера, из иностранцев был еще представитель Хорватии. Остальные - американцы.
Особенностью курса была подготовка к выживанию в различных климатических условиях - пустыня, тропики, горная местность, побережье и открытый океан. Учили выживать без пищи и воды, в команде и в одиночку.
"Курс состоял из 12 модулей, и уже во время первого этапа я понял, что это будет настоящее выживания и до финала дойдут не все. Помню первое испытание - 12 дней в горах. Из еды с собой - кусок мяса и несколько картофелин, то есть мы практически ничего не ели, держались на ягодах. Я и так лишнего веса никогда не было, а тут вообще стал как треска. Уже тогда несколько ребят сошли с дистанции. Но это были только цветочки, потому что на первом этапе нам хоть с погодой повезло.
Модуль с топографии также проходили в горах, и тогда в неделю вперищилы сильные грозы. Меньше чем через неделю мы прошли более 80 километров в горах под дождем, скользили, падали, вставали, снова шли ... Выживание в пустыне было настоящим тестом на обезвоживание организма: выдали по несколько пакетиков с водой на 24 часа, и все. С пищей в пустыне проблем не было - ловили змей. И сложнее всего было, пожалуй, в открытом океане. Мы на плотах "боролись" с несколькометровыми волнами, морской болезнью. Имели 3 реальные эвакуации вертолетом, ведь люди просто теряли сознание ... Настоящая проверка организма.
Было много неожиданностей. Помню, как однажды с утра не позавтракал, и ничего не планировалось, и вдруг нас вывезли с завязанными глазами в неизвестную местность и оставили выживать в одиночку. С собой дали только одного кролика, спальник, карту, нож, 5 спичек, блокнот и карандаш", - рассказал офицер.
Военнослужащий отмечает, что быть первооткрывателем такого бесценного опыта - очень ответственно, поэтому активно делится с коллегами и летчиками знаниями.
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А я пишаюсь!
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Ліонардо ді Копрофіліо...!!!
борьбы с НКВД, у народа отложился такой опыт выживания, который американцам не снился. Это генетическое. А если за пазухой ещё и кролик с картошкой - вопросов нет вообще.
забыть бы это, а не мусолить.
Да, лес прекрасно укрывал и кормил бойцов - они обходились без казённого пайка,
и неплохо давали процрраться красным комиссарам с потными мордами.
Лес оберегает своих защитников - тех, кто не чужой на земле, которую защищает.
причем мой дедушка Блохин, который просто дела работу, и круто делал.
(доволен?)
А что тебе ответить то? Хочешь - их есть у меня, я внук Блохина, вот.
Если кричишь шо я мол "нквд-ист", то пусть, мне это побоку, верь в то же что и православные "верят". мне что, жалко? ибо за такие предъявы - можно и "выговор" получить то
Олег Блохин, кажись, коммунист (причём в постсоветское время) ?
Это то же самое, что и НКВДист, но ты гордись, деды ваевале, правда СССР всё равно сдох.
и ниче - херой совка/рашки, подох спокойно, с почестями загребли.
все ясно, я общался с верователем в розовых единорогов.
ты сначала докажи то шо высрал, а потом уж пихай это в толпы. - я не воспринимаю эту дурь, так шо мимо, товарищ
а крутость урода в том что ему пофиг то что он убил 10 или 20 тыс. по-сути невиновных, и рука не дрогнула.
Ну и то шо не верил в это вот все.
Это не восхищение, но констатация - этот ублюдок не попал в т.н. "ад" или "рай". ибо это выдумки.
на Сралина было вроде одно покушение только. но после всего что упырь натворил, должно было быть 100 и каждое - в точку.
но вот есть т.н. "судьба" и "все записано"
я это определил точно, если бы вы побольше читал, то тоже знал бы. а также то шо попо.лзновение перед попами =
і мені шкода шо Сралін не бомбанув їх, може би хоч совок був знищений, плюс всякі Мао/Пол-поци.
Совок планував 20 підривів атомних б-п, на тер. Польщі(ну, як рвонули своїх в Цхінвалі і завили: "нонаснапалє") шоб традиційно заверещати: "нонаснапалє" і рушити всіми ордами танків на Францію. шкода шо не зробив цього, так як може би комунізм був би знищений.
ну, рабов никто не считает. было же не раз - воевали против Москвы, а потом - те = крипаки, а эти = крепостные.
гордиться тут нечем.
И кстати, на Японию посмотри - поедь в ту же как там ее Фукусимохреносиму и Хиросаконагасаки, ну и шо?
Мне не надо такая земля шо питала варваров. пусть бы шмлаяли. Но там на Урал удары планировались, а не тупо на Рабскую т.н. "усрср", или как там.
молодця, хлопче! так тримати!
Но в США этому воину нашлось бы лучшее применение, чем в Зеленой Малоросии.
Повага нашому воїну! Українці - це сильна та мужня нація! Пишаємося!
Бо це крашанковий расізЬм.
Зімбубвія, однако, - це антікрашанкова безрасізЬмова країна розвинутого толєрастізЬму!
Молодец, конечно, что прошёл. Но какой толк всего этого? Просто погордиться?
Ну и самолайк это круто, пока сам себя не похвалишь, никто и не оценит твоего высера.
А вот до остальной ветки всё дошло - парня поздравляют и выражают восхищение.
Если теперь вам стало яснее, можете присоединиться к поздравлениям -
такие, как он, защищают целостность и покой вашего холодильника и дивана.
Это же очевидная польза - теперь стало понятнее ?
И не ставьте лайки сама себе - это выглядит слегка туповато.
Тим більше, що я читаю і зразу переношу на себе: мені каюк зразу. Які хвилі, які гори ...
Отак ляжу тихенько - і всьо.
Бажаю професійних успіхів ! І щастя.
"Я без харчевания - не могу... " )