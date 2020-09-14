Украинский офицер прошел один из самых сложных курсов выживания армии США. ФОТО

Офицер Центра управления поисково-спасательным обеспечением полетов авиации Вооруженных Сил Украины прошел один из самых сложных курсов выживания армии США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Офицер - единственный из украинской армии, кто прошел шестимесячный "Курс подготовки инструкторов по выживанию, избежанию плена, сопротивлению и бегству", который считается одним из самых сложных в армии США.

Наиболее красноречиво об уровне сложности свидетельствует статистика: во время предыдущего выпуска из 50 военнослужащих курса - до финала дошли только 7. Когда учился украинский капитан, курс оказался болеесильным, и из полсотни участников - выпустилось рекордных 30. Кроме нашего офицера, из иностранцев был еще представитель Хорватии. Остальные - американцы.

Особенностью курса была подготовка к выживанию в различных климатических условиях - пустыня, тропики, горная местность, побережье и открытый океан. Учили выживать без пищи и воды, в команде и в одиночку.

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"Курс состоял из 12 модулей, и уже во время первого этапа я понял, что это будет настоящее выживания и до финала дойдут не все. Помню первое испытание - 12 дней в горах. Из еды с собой - кусок мяса и несколько картофелин, то есть мы практически ничего не ели, держались на ягодах. Я и так лишнего веса никогда не было, а тут вообще стал как треска. Уже тогда несколько ребят сошли с дистанции. Но это были только цветочки, потому что на первом этапе нам хоть с погодой повезло.

Модуль с топографии также проходили в горах, и тогда в неделю вперищилы сильные грозы. Меньше чем через неделю мы прошли более 80 километров в горах под дождем, скользили, падали, вставали, снова шли ... Выживание в пустыне было настоящим тестом на обезвоживание организма: выдали по несколько пакетиков с водой на 24 часа, и все. С пищей в пустыне проблем не было - ловили змей. И сложнее всего было, пожалуй, в открытом океане. Мы на плотах "боролись" с несколькометровыми волнами, морской болезнью. Имели 3 реальные эвакуации вертолетом, ведь люди просто теряли сознание ... Настоящая проверка организма.

Было много неожиданностей. Помню, как однажды с утра не позавтракал, и ничего не планировалось, и вдруг нас вывезли с завязанными глазами в неизвестную местность и оставили выживать в одиночку. С собой дали только одного кролика, спальник, карту, нож, 5 спичек, блокнот и карандаш", - рассказал офицер.

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Военнослужащий отмечает, что быть первооткрывателем такого бесценного опыта - очень ответственно, поэтому активно делится с коллегами и летчиками знаниями.