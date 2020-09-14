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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский офицер прошел один из самых сложных курсов выживания армии США. ФОТО

Офицер Центра управления поисково-спасательным обеспечением полетов авиации Вооруженных Сил Украины прошел один из самых сложных курсов выживания армии США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Украинский офицер прошел один из самых сложных курсов выживания армии США 01

Офицер - единственный из украинской армии, кто прошел шестимесячный "Курс подготовки инструкторов по выживанию, избежанию плена, сопротивлению и бегству", который считается одним из самых сложных в армии США.

Наиболее красноречиво об уровне сложности свидетельствует статистика: во время предыдущего выпуска из 50 военнослужащих курса - до финала дошли только 7. Когда учился украинский капитан, курс оказался болеесильным, и из полсотни участников - выпустилось рекордных 30. Кроме нашего офицера, из иностранцев был еще представитель Хорватии. Остальные - американцы.

Украинский офицер прошел один из самых сложных курсов выживания армии США 02

Особенностью курса была подготовка к выживанию в различных климатических условиях - пустыня, тропики, горная местность, побережье и открытый океан. Учили выживать без пищи и воды, в команде и в одиночку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 150 военнослужащих Сухопутных войск ВСУ под руководством британских инструкторов начали подготовку в рамках миссии Orbital. ФОТО

"Курс состоял из 12 модулей, и уже во время первого этапа я понял, что это будет настоящее выживания и до финала дойдут не все. Помню первое испытание - 12 дней в горах. Из еды с собой - кусок мяса и несколько картофелин, то есть мы практически ничего не ели, держались на ягодах. Я и так лишнего веса никогда не было, а тут вообще стал как треска. Уже тогда несколько ребят сошли с дистанции. Но это были только цветочки, потому что на первом этапе нам хоть с погодой повезло.

Украинский офицер прошел один из самых сложных курсов выживания армии США 03

Модуль с топографии также проходили в горах, и тогда в неделю вперищилы сильные грозы. Меньше чем через неделю мы прошли более 80 километров в горах под дождем, скользили, падали, вставали, снова шли ... Выживание в пустыне было настоящим тестом на обезвоживание организма: выдали по несколько пакетиков с водой на 24 часа, и все. С пищей в пустыне проблем не было - ловили змей. И сложнее всего было, пожалуй, в открытом океане. Мы на плотах "боролись" с несколькометровыми волнами, морской болезнью. Имели 3 реальные эвакуации вертолетом, ведь люди просто теряли сознание ... Настоящая проверка организма.

Украинский офицер прошел один из самых сложных курсов выживания армии США 04

Было много неожиданностей. Помню, как однажды с утра не позавтракал, и ничего не планировалось, и вдруг нас вывезли с завязанными глазами в неизвестную местность и оставили выживать в одиночку. С собой дали только одного кролика, спальник, карту, нож, 5 спичек, блокнот и карандаш", - рассказал офицер.

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Украинский офицер прошел один из самых сложных курсов выживания армии США 05

Военнослужащий отмечает, что быть первооткрывателем такого бесценного опыта - очень ответственно, поэтому активно делится с коллегами и летчиками знаниями.

Автор: 

армия (8496) оборона (5208) США (26709) военные учения (3457) обучение (529)


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Топ комментарии
+64
Пишаємось ! Здоров'я, гарного майбутнього і натхнення у досягненні мети.
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14.09.2020 21:03
+42
Молодчина!!!
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14.09.2020 21:03
+33
Героям Слава!
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14.09.2020 21:08
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Правила форума Совет форумчан
Пишаємось ! Здоров'я, гарного майбутнього і натхнення у досягненні мети.
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14.09.2020 21:03 Ответить
Молодчина!!!
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14.09.2020 21:03 Ответить
ты - балаболка
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14.09.2020 21:14 Ответить
Я выпью больше его!!!
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14.09.2020 21:07 Ответить
и заховаюсь от армии лучше
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14.09.2020 21:09 Ответить
Достойное занятие для взрослой мущинки
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14.09.2020 21:11 Ответить
По-твоему это лучший способ выживания?
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14.09.2020 21:12 Ответить
Героям Слава!
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14.09.2020 21:08 Ответить
Кремінь
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14.09.2020 21:09 Ответить
Супер . Слава нашим защитникам !
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14.09.2020 21:09 Ответить
А почему один? Может стоит посылать на эти курсы лучших, чтобы иметь свой спецнапз, элитный спецназ.
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14.09.2020 21:10 Ответить
Это будущий инструктор наших ЗСУ, ну если не уволится через годик из-за низкой зарплаты.
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15.09.2020 17:22 Ответить
Эти вакансии уже оседлали дети, внуки, кумовья...предыдущих.
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15.09.2020 20:38 Ответить
Нет, не так.
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15.09.2020 20:53 Ответить
Горжусь!!!
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14.09.2020 21:10 Ответить
Горжусь!!!

********
А я пишаюсь!
Юго-східний Південно-восток!!!
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15.09.2020 20:14 Ответить
Детский сад, вот Леонардо Ди Каприо реальный курс показал.
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14.09.2020 21:12 Ответить
Это ты, детский сад. Попробуй сам. Покушай жучков, червячков, кстати, можно съесть жучка, после которого со спущенными штанами будешь несколько дней. Не будешь успевать одевать. А это не смех, а обезвоживание и .... Засунь свои *********...
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14.09.2020 21:18 Ответить
де Коприо это тот петух, который устроил истерику что не дали статуэточку? с месяц(я тогда Пикабу читал) каждый день встречал высеры об этом дерьме, аж клял этого чмыря.
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14.09.2020 21:25 Ответить
Сначала у него не получалось, но после того как прошёл курс выживания без спичек, ножа и кролика, но с ночёвкой внутри лошади, получил статуэтку.
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14.09.2020 21:28 Ответить
нё смотрёл ёто говно, но пусть хоть сто статуєток ему дали бі(прямо как дали Берлускони(зубов пару - в минус ))
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14.09.2020 21:57 Ответить
А вот ***** твоё без ботокса долго ли протянет?
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14.09.2020 21:29 Ответить
вот Леонардо Ди Каприо

******
Ліонардо ді Копрофіліо...!!!
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15.09.2020 20:18 Ответить
передавай свой опыт остальным, удачи тебе парниша
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14.09.2020 21:12 Ответить
Це все дурня, якщо попруть кацапи, їх будуть зішкрібати зі стін, з підлоги та з асфальту, оце буде виживання тарганів.
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14.09.2020 21:15 Ответить
Ты настоящий Рэмбо. А ты пробовал убивать? Не на компе, а в жизни. Ты такой смелый... Но памперсы одень. Я патриот Украины, настоящий, а не липовый.
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14.09.2020 21:23 Ответить
Постійно цим і займаюсь на професійній основі.
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14.09.2020 21:42 Ответить
Леон-криллер, что ли?
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14.09.2020 22:21 Ответить
Тоді спілкуйся українською.
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15.09.2020 11:26 Ответить
А разве кацапы не попёрли? Поперли, только их ЗСУ остановили.
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15.09.2020 17:24 Ответить
После нескольких организованных голодоморов, красного террора, заградотрядов,
борьбы с НКВД, у народа отложился такой опыт выживания, который американцам не снился. Это генетическое. А если за пазухой ещё и кролик с картошкой - вопросов нет вообще.
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14.09.2020 21:20 Ответить
Класс! Есть чем гордиться! Сотни лет в самом позорном рабстве + опыт поедания детей. Вау, да это достойно награды "Супер Рабы-выживальщики", да?
забыть бы это, а не мусолить.
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14.09.2020 21:26 Ответить
Кацапы должны быть уничтожены,а потом уже забыть.
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14.09.2020 22:18 Ответить
Что вы так кипешуете - вашего дедушку-НКВДиста замочили в лесу в 1959-м ?
Да, лес прекрасно укрывал и кормил бойцов - они обходились без казённого пайка,
и неплохо давали процрраться красным комиссарам с потными мордами.
Лес оберегает своих защитников - тех, кто не чужой на земле, которую защищает.
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14.09.2020 23:06 Ответить
иди.те "взад".
причем мой дедушка Блохин, который просто дела работу, и круто делал.
(доволен?)
А что тебе ответить то? Хочешь - их есть у меня, я внук Блохина, вот.
Если кричишь шо я мол "нквд-ист", то пусть, мне это побоку, верь в то же что и православные "верят". мне что, жалко? ибо за такие предъявы - можно и "выговор" получить то
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14.09.2020 23:32 Ответить
Блохин - это который всю жизнь пробегал за мячом, и лупил по нему ногой, и головой ?
Олег Блохин, кажись, коммунист (причём в постсоветское время) ?
Это то же самое, что и НКВДист, но ты гордись, деды ваевале, правда СССР всё равно сдох.
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15.09.2020 06:24 Ответить
Не, тот кто расстрелял 10, или 20 тысяч совков. тезка, да, лупильщика мячей.
и ниче - херой совка/рашки, подох спокойно, с почестями загребли.
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15.09.2020 07:32 Ответить
Советские почести от Кармы не спасают.
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15.09.2020 08:56 Ответить
"кармы"? "или души"?
все ясно, я общался с верователем в розовых единорогов.
ты сначала докажи то шо высрал, а потом уж пихай это в толпы. - я не воспринимаю эту дурь, так шо мимо, товарищ
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15.09.2020 17:26 Ответить
В чем крутость палача?
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15.09.2020 15:50 Ответить
в том шо я бы его сделал, как в игре дисхоноред - но я бы его так не "сделал". Эта тварь пошла бы в руки китайских спецов. и просто месяц бы просила о "пристреле"
а крутость урода в том что ему пофиг то что он убил 10 или 20 тыс. по-сути невиновных, и рука не дрогнула.
Ну и то шо не верил в это вот все.
Это не восхищение, но констатация - этот ублюдок не попал в т.н. "ад" или "рай". ибо это выдумки.
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15.09.2020 16:42 Ответить
Ну тут спорный немного вопрос... После того как его лишили званий, он до смерти ждал воронка... Он то уж знал, как оно будет... Ссаться от одной мысли это наказание еще то...
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15.09.2020 19:05 Ответить
так все ждали то и что?
на Сралина было вроде одно покушение только. но после всего что упырь натворил, должно было быть 100 и каждое - в точку.
но вот есть т.н. "судьба" и "все записано"
я это определил точно, если бы вы побольше читал, то тоже знал бы. а также то шо попо.лзновение перед попами =
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16.09.2020 07:40 Ответить
Короче, Зеле достались живучие украинцы и ему есть еще над чем поработать
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15.09.2020 01:52 Ответить
Респект українському воїну!
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14.09.2020 21:21 Ответить
Все відносно.Армійці США колись казали,що нас не накривали масованими арт ударами.
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14.09.2020 21:22 Ответить
Ясно шо это пох.вально - выносливо сидеть под обстрелами и уметь выбежать в сортир так шоб не умереть(можно даже ставки делать)))
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14.09.2020 21:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/402400 Ворог набагато сильніший.США давно не воювали з більш менш рівноцінним ворогом.Так склалось історично.Що після другої світової.саме США піднялась у всіх значеннях.
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14.09.2020 21:32 Ответить
Поцікався технологічним рівнем розвитку армії США. В них немає "більш менш ріноцінного ворога".
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14.09.2020 21:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/443755 Все я знаю.Про десять ядерних авіаносців і 20 десантних кораблів,я також знаю.Але при цьому всьому вони Московію не будуть бомбити.
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14.09.2020 22:05 Ответить
Ну Пуця може як сказав Кисіь - "в рад. попіл" напр. і шо? А це не артобстріл.тому й бояться те, що самі ж(!!!!!!) і вигодували!
і мені шкода шо Сралін не бомбанув їх, може би хоч совок був знищений, плюс всякі Мао/Пол-поци.
Совок планував 20 підривів атомних б-п, на тер. Польщі(ну, як рвонули своїх в Цхінвалі і завили: "нонаснапалє") шоб традиційно заверещати: "нонаснапалє" і рушити всіми ордами танків на Францію. шкода шо не зробив цього, так як може би комунізм був би знищений.
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14.09.2020 21:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/402400 США планували у випадку нападу ссср,завдати ядерний удар.Але удар мав бути по Україні,а з москвою мали вони домовлятися.Так що нас би не було.
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14.09.2020 22:02 Ответить
жаль что не дали, так как после минуса трети населения стараниями Сралина, ядерный удар был бы легкой прогулочкой?
ну, рабов никто не считает. было же не раз - воевали против Москвы, а потом - те = крипаки, а эти = крепостные.
гордиться тут нечем.
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14.09.2020 22:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/402400 По плану мало бути декілька масованих ударів.Від України би нічого не залишилось.
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14.09.2020 22:18 Ответить
И что? Мы помогли взрастить ЭТО!!
И кстати, на Японию посмотри - поедь в ту же как там ее Фукусимохреносиму и Хиросаконагасаки, ну и шо?
Мне не надо такая земля шо питала варваров. пусть бы шмлаяли. Но там на Урал удары планировались, а не тупо на Рабскую т.н. "усрср", или как там.
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14.09.2020 22:52 Ответить
добре, що хоч дустом не травили)))
молодця, хлопче! так тримати!
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14.09.2020 21:22 Ответить
Да,это не ямы копать и травку красить.
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14.09.2020 21:32 Ответить
Much Respect.
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14.09.2020 21:36 Ответить
Круто.
Но в США этому воину нашлось бы лучшее применение, чем в Зеленой Малоросии.
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14.09.2020 21:46 Ответить
Два года спецназа стройбата СА не всякий бы выдержал, большая половина была не годна к строевой службе, а нагрузки были, как у десантуры.
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14.09.2020 21:56 Ответить
Рембо.
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14.09.2020 22:09 Ответить
Уявила, скільки б раз я померла у таких умовах.

Повага нашому воїну! Українці - це сильна та мужня нація! Пишаємося!
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14.09.2020 22:21 Ответить
В 70-ті роки минулого століття в колишній Південній Родезії був спецназ, який називався "Скаути Селуса". Так там в процесі підготовки був такий етап, коли волонтера висаджували серед бушу із ножем і сирою крашанкою і він був зобов'язаний принести її чере п'ять діб у певне місце вареною. І розповідають, що багато хто приносив.
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14.09.2020 22:23 Ответить
Тепер таке неможливо навіть уявити!
Бо це крашанковий расізЬм.
Зімбубвія, однако, - це антікрашанкова безрасізЬмова країна розвинутого толєрастізЬму!
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15.09.2020 20:25 Ответить
Гарна новина
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14.09.2020 22:41 Ответить
Не сильно понятна информативность новыны. Человек проходил испытания в чужих условиях, неприменимых у нас, на чужом оборудовании, которого у нас нет, и выполнял чуждые цели.
Молодец, конечно, что прошёл. Но какой толк всего этого? Просто погордиться?
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14.09.2020 22:44 Ответить
нёт, надо как у вас там - на, жри на посту ящик консервов, а через пол-года, если нету сигнала уже, тя тупо прикопают в мерзлоте(если не притопят).
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14.09.2020 22:54 Ответить
Врага надо знать в лицо! Так что тренируйтесь. Пригодится в любом случае - обживать или покорять))
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14.09.2020 23:02 Ответить
А ты в курсе какую именно подготовку он проходил? Или тебя в принципе корежит от того что он учился у американцев?

Ну и самолайк это круто, пока сам себя не похвалишь, никто и не оценит твоего высера.
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15.09.2020 01:36 Ответить
Anna Martel, кто же виноват, что до вас не дошла информативность ? Бывает...
А вот до остальной ветки всё дошло - парня поздравляют и выражают восхищение.
Если теперь вам стало яснее, можете присоединиться к поздравлениям -
такие, как он, защищают целостность и покой вашего холодильника и дивана.
Это же очевидная польза - теперь стало понятнее ?

И не ставьте лайки сама себе - это выглядит слегка туповато.
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14.09.2020 23:23 Ответить
Який молодчина !

Тим більше, що я читаю і зразу переношу на себе: мені каюк зразу. Які хвилі, які гори ...
Отак ляжу тихенько - і всьо.

Бажаю професійних успіхів ! І щастя.
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14.09.2020 23:26 Ответить
Для українця ,серед розніженних американців , то була звичайна буденність з відпочинком. )
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14.09.2020 23:47 Ответить
и шо там тяжелого сходил в балку на природу..пфф.. ты в запорожье был на природе там твои котики морские и береты зеленый копыты откинут..мокни копыта в днепри плыви а тут шашлыки елки..бее..
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14.09.2020 23:54 Ответить
А зачем было лицо светить??? Чтобы все враги знали нашего самого подготовленного потенциального спецназовца-диверсанта?
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15.09.2020 01:32 Ответить
курс выживания и спецназ - это две большие разницы...
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15.09.2020 05:54 Ответить
Ну как бы отправлять на такие курсы кого попало это глупо и как говориться деньги на ветер. Да и в принципе курс выживания это один из элементов подготовки именно спецназа, потому что всем остальным военнослужащим он навряд ли пригодится.
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15.09.2020 20:02 Ответить
НАШ !!! ПИШАЕМОСЯ!!!!
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15.09.2020 07:37 Ответить
Молодец! Поздравляю!
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15.09.2020 09:15 Ответить
Козацькому роду нема переводу!
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15.09.2020 15:13 Ответить
У нас все пенсинеры получающие пенсию меньше 2000 гривен пройдут этот курс выживания. Они тоже хвосты ящериц, личинки майских и колорадских жуков, коренья трав, лебеду, руколу, из корня цикория и конского щавля кофей делают.
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15.09.2020 15:36 Ответить
Нічого собі, курс... Жесть...
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15.09.2020 20:35 Ответить
У меня аж мурашки по спине прошли...
"Я без харчевания - не могу... " )
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16.09.2020 00:46 Ответить
 
 