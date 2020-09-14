Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже. ФОТО

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой семерки" рассказал о результатах переговоров в Берлине на уровне советников лидеров стран - участниц Нормандского формата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам Ермака, Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже.

Он подчеркнул, что советники "Нормандской четверки" договорились о проведении в ближайшее время следующей встречи советников, что должно приблизить проведение саммита лидеров "Нормандской четверки".

Ермак также отметил, что для информирования украинцев о деталях переговоров и реализации плана действий по достижению мира будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, "чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира".

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"Мы понимаем, что общение, в том числе со СМИ, очень нужно и важно", - констатировал руководитель ОП.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.

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