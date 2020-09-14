Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже. ФОТО
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой семерки" рассказал о результатах переговоров в Берлине на уровне советников лидеров стран - участниц Нормандского формата.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По словам Ермака, Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже.
Он подчеркнул, что советники "Нормандской четверки" договорились о проведении в ближайшее время следующей встречи советников, что должно приблизить проведение саммита лидеров "Нормандской четверки".
Ермак также отметил, что для информирования украинцев о деталях переговоров и реализации плана действий по достижению мира будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, "чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира".
"Мы понимаем, что общение, в том числе со СМИ, очень нужно и важно", - констатировал руководитель ОП.
Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.
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Зелёные предатели старательно "делают мир", как обещали лохторату. И лохторату - "какая разница", что то что Ермак называет миром - миром не является, а является сдачей суверенитета Украины.
Зовнішня політика- це конституційний обов'язок президента.
Якого хріна посли "Джи 7" прийшли на зумстріч з завхозом?
Все обвинения и зашквары отметает простым отрицанием без каких-либо объяснений, и продолжает копать глубокую яму для нас всех, стоящих по краям...
PS После жутких историй с покупкой мерса, с продажей должностей, с вагеровцами он даже не отстранён (!), и продолжает куда-то ездить, выступает, общается, обещает... Незаменимый...
по друге - чому українці досі так і не проінформовані у стратегії дій керівництва держави, стосовно відношень з нашим смертельним ворогом - фєдєрастієй покидьків??? чому українцям весь час доводиться зупиняти постійні намагання влади робити зраду???
Днище!
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Stugna UA
@StugnaU
·https://twitter.com/StugnaU/status/1305580749328973824 43 мин
Напомните кто знает в какой ещё стране человек, управляющий, или секретарь из офиса Президента страны занимается практически всей внешней да и внутренней политикой Государства?! Причём этот человек (группа людей) не явл. официально госслужащими и вообще ни за что не отвечают...
от Украины-ЗАВХОЗ(даже не государственный служащий)
где-то что-то не так....
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3518179198206044?__cft__[0]=AZUiQ1kNCdG2IgIdpZDEIQe0P9xiQd1gojcXurbhkcIcynBaS6TT_oQE9yU9x1vOI2jDY0X1pUjYiH83N9lnBLOdvaQa9qHJOKvjlzkeLHWv_5Q_tbXAWVkVJ4hTsVa_hzg&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Невеликий штрих до того, що відбувається з обміном полоненими.
До матері одного з них нещодавно приїхали сбушники і попросили, увага, щоб той якось передав письмову довідку про те, де його тримають.
Передав.
Довідку.
Інакше, я так розумію, йому не світить перспектива потрапити у списки на обмін. Принаймні, поки що сбу блокує його.
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Тому коли я чую про кадрову політику Єрмака стосовно української делегації в ткг у Мінську, мені зовсім не смішно.
Ці люди мають вести там переговори перш за все щодо звільнення утримуваних осіб. І якщо цього не відбувається належним чином, то полонені платять за це страшними стражданнями.
может, оно отвечает за оборону? оно всего лишь завхоз и секретарь шмаркли-***********...
не много ли на себя берет эта рашистская жирная консерва?
Есть, но он - секретный!