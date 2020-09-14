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Новости Нормандские переговоры
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Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже. ФОТО

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой семерки" рассказал о результатах переговоров в Берлине на уровне советников лидеров стран - участниц Нормандского формата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже 01

По словам Ермака, Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже.

Он подчеркнул, что советники "Нормандской четверки" договорились о проведении в ближайшее время следующей встречи советников, что должно приблизить проведение саммита лидеров "Нормандской четверки".

Ермак также отметил, что для информирования украинцев о деталях переговоров и реализации плана действий по достижению мира будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, "чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак

"Мы понимаем, что общение, в том числе со СМИ, очень нужно и важно", - констатировал руководитель ОП.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.

Читайте также: Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак

Автор: 

G7 (835) посол (1801) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+47
Ермак????????????? Кто такой ермак ?????????????? зеленые вы за ермака голосовали?????????????????????
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14.09.2020 21:28
+26
Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже - Цензор.НЕТ 9088
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14.09.2020 21:29
+22
Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже - Цензор.НЕТ 3135
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14.09.2020 21:35
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Страница 2 из 2
"чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира"
-----------
Зелёные предатели старательно "делают мир", как обещали лохторату. И лохторату - "какая разница", что то что Ермак называет миром - миром не является, а является сдачей суверенитета Украины.
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14.09.2020 21:39 Ответить
Нам точно чогось не кажуть. Зезідент передав дерьмаку всі свої повноваження. Обранець 73%, перетворився на "весільного генерала", який їздить по країні, ріже "ленточки" та піарить "слуг урода".
Зовнішня політика- це конституційний обов'язок президента.

Якого хріна посли "Джи 7" прийшли на зумстріч з завхозом?
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14.09.2020 21:44 Ответить
Не кажучи про президента виникає питання чи є в державі міністр зовнішніх справ. Чи не його прерогатива організовувати і проводити такі зустрічі і при цьому з необовязковою участю завхоза.
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15.09.2020 06:57 Ответить
Ермак на встрече с послами G7: Украина предлагает четкий план действий с конкретными датами исполнения всех договоренностей нормандской четверки в Париже - Цензор.НЕТ 3652
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14.09.2020 21:45 Ответить
Ермак - российский агент типа "бульдозер".

Все обвинения и зашквары отметает простым отрицанием без каких-либо объяснений, и продолжает копать глубокую яму для нас всех, стоящих по краям...

PS После жутких историй с покупкой мерса, с продажей должностей, с вагеровцами он даже не отстранён (!), и продолжает куда-то ездить, выступает, общается, обещает... Незаменимый...
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14.09.2020 21:48 Ответить
Ермак устраивает посиделки с послами великих держав.... А Зеленский в это время ездит по райцентрам с избирательными агитбригадами, чтобы лохи не забыли, за кого голосовать... Думаю , Зеленский боится открывать рот перед маститыми дипломатами, спецами наивысшего класса в большой политике....Ему стыдно, что он , даже в должности президента, остаётся НИКЕМ....
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14.09.2020 21:48 Ответить
Правильнее сказать встреча резидентуры РФ с послами G7.
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14.09.2020 21:54 Ответить
Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі - Цензор.НЕТ 736
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14.09.2020 21:58 Ответить
Мне кто нибудь ответит кто такой Ермак , почему этот человек с послами , и где дели президента Украины Голобородько
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14.09.2020 22:00 Ответить
Поперше - якого хєра за рішення, які стосуються всієї країни та всіх українців, мені талдичить якийсь завхоз??? Хай іде перевірить, як каналізація працює в офісі та чи у всіх прінтерах є папір...
по друге - чому українці досі так і не проінформовані у стратегії дій керівництва держави, стосовно відношень з нашим смертельним ворогом - фєдєрастієй покидьків??? чому українцям весь час доводиться зупиняти постійні намагання влади робити зраду???
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14.09.2020 22:01 Ответить
Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі - Цензор.НЕТ 876
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14.09.2020 22:12 Ответить
Ермак наш презыдэнт! даже не серый кардинал!
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14.09.2020 22:21 Ответить
Послы стран G7 - это уровень министра иностранных дел. Почему вместо министра с ними встречается какой-то руководитель офиса, офисная секретутка? Это вообще оскорбление просто.
Днище!
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14.09.2020 22:26 Ответить
Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі - Цензор.НЕТ 7883Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі - Цензор.НЕТ 4689
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14.09.2020 22:31 Ответить
Ору Зе ті хто работник ермака мі єтого козла не вібирали ті что прогуливаешь и воліниш трус трутень и просто не лох 43 кто ему дал такие полномочия чтоб канцелярская кріса решала за всех как жить стране такого во всей истории еще не біло президент носит дерьмо что натворил єтот канцелярский жук и еще его покрівает
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14.09.2020 22:37 Ответить
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1305580749328973824 43 мин

Напомните кто знает в какой ещё стране человек, управляющий, или секретарь из офиса Президента страны занимается практически всей внешней да и внутренней политикой Государства?! Причём этот человек (группа людей) не явл. официально госслужащими и вообще ни за что не отвечают...
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14.09.2020 22:38 Ответить
От семи ведущих стран мира ПОСЛЫ
от Украины-ЗАВХОЗ(даже не государственный служащий)
где-то что-то не так....
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14.09.2020 22:54 Ответить
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?__cft__[0]=AZUiQ1kNCdG2IgIdpZDEIQe0P9xiQd1gojcXurbhkcIcynBaS6TT_oQE9yU9x1vOI2jDY0X1pUjYiH83N9lnBLOdvaQa9qHJOKvjlzkeLHWv_5Q_tbXAWVkVJ4hTsVa_hzg&__tn__=-UC%2CP-R Igor Lutsenko

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3518179198206044?__cft__[0]=AZUiQ1kNCdG2IgIdpZDEIQe0P9xiQd1gojcXurbhkcIcynBaS6TT_oQE9yU9x1vOI2jDY0X1pUjYiH83N9lnBLOdvaQa9qHJOKvjlzkeLHWv_5Q_tbXAWVkVJ4hTsVa_hzg&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Невеликий штрих до того, що відбувається з обміном полоненими.

До матері одного з них нещодавно приїхали сбушники і попросили, увага, щоб той якось передав письмову довідку про те, де його тримають.

Передав.

Довідку.

Інакше, я так розумію, йому не світить перспектива потрапити у списки на обмін. Принаймні, поки що сбу блокує його.

****

Тому коли я чую про кадрову політику Єрмака стосовно української делегації в ткг у Мінську, мені зовсім не смішно.

Ці люди мають вести там переговори перш за все щодо звільнення утримуваних осіб. І якщо цього не відбувається належним чином, то полонені платять за це страшними стражданнями.
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14.09.2020 22:54 Ответить
вот я никак не пойму у нас есть гоава делегации на минских переговорах вице-премьер резник, а чего там ермак делает? пиарится? ермак всеравно за вагнеровцев ответить придется и за фокина и за братана и за бизнес в мацкве.... зельц твой ход! у нас в стране незаменимых людей нет...найдешь себе еще одного землячка.
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14.09.2020 22:58 Ответить
Ті всі перемовини нічого не дадуть. Ніколи. Але Україна за всі роки майже нічого не зробила в розбудові ******** збройних сил.
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15.09.2020 01:45 Ответить
а что, дерьмак у нас отвечает за внешнюю политику, что встречается с послами?
может, оно отвечает за оборону? оно всего лишь завхоз и секретарь шмаркли-***********...
не много ли на себя берет эта рашистская жирная консерва?
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15.09.2020 19:49 Ответить
Четкий план в студию. Его никто не видел и думаю что не увидит, а все увидят что зермак балабол.
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15.09.2020 21:54 Ответить
Есть ли у вас план, мистер Фикс?
Есть, но он - секретный!
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16.09.2020 15:41 Ответить
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