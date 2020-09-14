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Новый прокурор Тернопольщины Петришин с 2013 года нажил две квартиры, 200-метровый дом, земельные участки и четыре автомобиля, - ЦПК

Новый прокурор Тернопольщины Петришин с 2013 года нажил две квартиры, 200-метровый дом, земельные участки и четыре автомобиля, - ЦПК

Прокурором Тернопольской области стал бывший военный прокурор Дарницкого гарнизона Николай Петришин.

На это обратили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Три года назад подчиненный Матиоса (Петришин. - Ред.) отправил комиссаров вручать Виталию Шабунину (главе общественной организации ЦПК. - Ред.) повестку в военкомат. Это произошло после того, как Центр противодействия коррупции подал в суд на Матиоса за незаконное засекречивание деклараций военных прокуроров", - отмечается в сообщении.

В организации поиронизировали над тем, что во время представления подчиненным Венедиктова назвала прокурора настойчивым.

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"Особую настойчивость 30-летний Петришин и его жена-прокурор проявили в накоплении состояния. Еще несколько лет назад он работал обычным следователем прокуратуры с зарплатой чуть больше 80 тысяч гривен в год. Никакого имущества или сбережений в 2013 году не задекларировал. Что видим сейчас: две квартиры (одна - тещина, другая - жены), 200-метровый дом, земельные участки, офис в Киеве и четыре авто - Audi A3, Audi A5, Toyota Camry и Mazda CX-7. Настоящий профи", - комментируют в ЦПК.

Новый прокурор Тернопольщины Петришин с 2013 года нажил две квартиры, 200-метровый дом, земельные участки и четыре автомобиля, - ЦПК 01

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители представляют руководителей коллективам областных прокуратур, которые начали работу с 11 сентября 2020 года. В обновленных органах будут работать прокуроры региональных прокуратур, которые успешно прошли оценку по критериям профессиональной компетентности, этики и доброчестности.

Также читайте: Умер прокурор Хмельницкой области Синишин. 31 августа его госпитализировали с COVID-19, - ОГА

Автор: 

прокурор (1131) Центр противодействия коррупции (247) Венедиктова Ирина (726) Тернопольская область (726)


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Топ комментарии
+14
Чесний малий..... Саме такі замарані, службовці та правоохоронці стають першими зрадниками.
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14.09.2020 21:37
+10
одразу видно , що Революція Гідності покращила життя людей ... ну , принаймні , декотрих ...
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14.09.2020 21:38
+9
Кому - война, а кому - мать родная..
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14.09.2020 21:38
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Правила форума Совет форумчан
Майдан має палити шини на мізках колабарантів.
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14.09.2020 21:35 Ответить
Чесний малий..... Саме такі замарані, службовці та правоохоронці стають першими зрадниками.
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14.09.2020 21:37 Ответить
Я всегда говорил, что Няше Поклонской просто не повезло, что март 2014-го застал ее в Крыму. Если бы она тогда работала прокурором в Киеве или Львове, то была бы в обойме потужно отреформированной прокуратуры, сидела бы на нарадах у Пшокина и Югика Луценко, а на государственные праздники спивала бы гимн, естественно в вышиванке
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14.09.2020 21:55 Ответить
Кому - война, а кому - мать родная..
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14.09.2020 21:38 Ответить
одразу видно , що Революція Гідності покращила життя людей ... ну , принаймні , декотрих ...
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14.09.2020 21:38 Ответить
Потому что надо было в первую очередь развесить на йолках тех, кто перся на сцену
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14.09.2020 21:42 Ответить
"...пізно пити Боржомі..."
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14.09.2020 21:43 Ответить
vos postulo ut salire pergere moveri auferetur. Кажецца так казалы латинские огенды кримля
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14.09.2020 21:47 Ответить
Мне нравятся эти два клоуна! Два антимайдановца рассказывают что нужно было сделать на Майдане. Это феерично!
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14.09.2020 22:05 Ответить
Если у тебя линзы с недосмоктанных карамелей липецкой фабрики, подсвинок, это не означает, что ты видишь прошлое. Тебя обманули. Попробуй ещё на свет лоли-поп,пойдешь в шыкаладные кассандры
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14.09.2020 22:09 Ответить
В твоем случае не нужно заглядывать в прошлое, дерьмо из тебя лезет и сейчас.
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14.09.2020 22:12 Ответить
По этой фразе можно определить твое естественное местоположение, порохобот-вульгарис обычный
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14.09.2020 22:24 Ответить
И это как то оправдывает то что ты гнида?
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15.09.2020 00:04 Ответить
Причому сцикливий, як усі парашоботи.
За його плювання гівном запросив його зустрітися.
Воно злякалося.
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15.09.2020 10:13 Ответить
Ти вже сштанці відіправ? Готовий надати контакти? Чи сцишся далі?
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17.09.2020 18:06 Ответить
И методички твои протухли давно...
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14.09.2020 22:13 Ответить
Шабунін ржачний лицемір) Особливо коли знаєш що співробітники його ЦПК зараз в "слугах урода" голосують весь цей цирк
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14.09.2020 21:38 Ответить
"Рожденній ползать везде пролезет" (с)
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14.09.2020 22:00 Ответить
С 2014 года? Во как! За время правления липецкого Мародера каждая прокурорская шестерка нехило наживались. Клован продолжает дело партнёра по коалиции Свыни
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14.09.2020 21:39 Ответить
Обоє - рябоє...
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14.09.2020 21:41 Ответить
Кажуть потужного соевого реформатора Толика, позывной Тепловизор, Клованов тоже куда-то выдвигают. О людына! При енакиевском Шапковоре - работал в его администрации, при Свыне - военный прокурор. И при зебилах нормально питается
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14.09.2020 21:45 Ответить
такі кадри потрібні будь якій владі ...
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14.09.2020 21:47 Ответить
***
- слышал..нового прокурора прислали
- та слышал...вроде нормальный
- та ты шо ? и хабари не берет?
- не берет!
- откуда знаешь?
- так он до этого директором бани работал.. лет 7-8... так за это время ни один тазик не пропал
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14.09.2020 21:40 Ответить
Сирый и убогий
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14.09.2020 21:41 Ответить
На цыгана похож, ***** черножопое, чего с ним разбираться? На рогатину и на дерево.
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14.09.2020 21:48 Ответить
Никакой он не цыган.. Он - просто гандон, как и все прокурорские. Если перевесить всех их до единого, без разбора, то ни один невиновный не пострадает
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14.09.2020 21:55 Ответить
ну и шо? у меня рядом такой же живет, только я предпринимателем был и дом скромнее, машина одна и старее, а он чиновник, вроде я его кормил с налогов, а он богаче меня, как-то странно мне кажется, что чиновники у нас самые богатые
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14.09.2020 21:55 Ответить
Єта странность давно перешла в закономерность.
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14.09.2020 22:02 Ответить
Просто чел хорошо работает , потому хорошо живет. А вы все -завистники.😊
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14.09.2020 22:02 Ответить
Расстерлять падлюку вместе с семьей и дело с коноцом!
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14.09.2020 22:02 Ответить
наслюнявил копеечку интенсивным трудом у тепловизора ?
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14.09.2020 22:06 Ответить
Новый прокурор Тернопольщины Петришин с 2013 года нажил две квартиры, 200-метровый дом, земельные участки и четыре автомобиля, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8235
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14.09.2020 22:08 Ответить
тільки зміна влади з тотальною люстрацією усіх цих талановитих профісіоналів.
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14.09.2020 22:10 Ответить
Казкова країна.В Європі прокурори живуть за зарплату.Звісно що є корупція,але не в таких масштабах.Навіть якщо таким прокурорам дати зарплату 50-100 тисяч,вони би не мали цього всього.
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14.09.2020 22:16 Ответить
И кто, этого хмыря назначил..!? Бенядиктова..!?!?
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14.09.2020 22:19 Ответить
Ни кто не мешает шмаркле, его раскуркулить.
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14.09.2020 22:27 Ответить
Какой скромный прокурор ! Или поскупился к брату Ермака идти, договорился через внучку Фокина?
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14.09.2020 22:49 Ответить
Таких потрібно вішати без суду і слідства.
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15.09.2020 00:27 Ответить
У прокурватурі інших немає.
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15.09.2020 09:28 Ответить
Хіба це заважає йому висіти?
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15.09.2020 14:42 Ответить
Вірніше буде заважати йому висіти.
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15.09.2020 14:43 Ответить
Працює людина. Всі заздрять тільки. Йшли би ви працювати також. На будови, підприєства. Дивись і у вас би якась машинка була. Років через10 важкої роботи.
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15.09.2020 01:31 Ответить
Чего на "бедного" хлопца "наехали"? По сравнению с другими более "матёрыми" прокурорами он нищий, всеравно как судья - собственник "запорожца".
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15.09.2020 06:50 Ответить
 
 