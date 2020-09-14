Новый прокурор Тернопольщины Петришин с 2013 года нажил две квартиры, 200-метровый дом, земельные участки и четыре автомобиля, - ЦПК

Прокурором Тернопольской области стал бывший военный прокурор Дарницкого гарнизона Николай Петришин.

На это обратили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Три года назад подчиненный Матиоса (Петришин. - Ред.) отправил комиссаров вручать Виталию Шабунину (главе общественной организации ЦПК. - Ред.) повестку в военкомат. Это произошло после того, как Центр противодействия коррупции подал в суд на Матиоса за незаконное засекречивание деклараций военных прокуроров", - отмечается в сообщении.

В организации поиронизировали над тем, что во время представления подчиненным Венедиктова назвала прокурора настойчивым.

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"Особую настойчивость 30-летний Петришин и его жена-прокурор проявили в накоплении состояния. Еще несколько лет назад он работал обычным следователем прокуратуры с зарплатой чуть больше 80 тысяч гривен в год. Никакого имущества или сбережений в 2013 году не задекларировал. Что видим сейчас: две квартиры (одна - тещина, другая - жены), 200-метровый дом, земельные участки, офис в Киеве и четыре авто - Audi A3, Audi A5, Toyota Camry и Mazda CX-7. Настоящий профи", - комментируют в ЦПК.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители представляют руководителей коллективам областных прокуратур, которые начали работу с 11 сентября 2020 года. В обновленных органах будут работать прокуроры региональных прокуратур, которые успешно прошли оценку по критериям профессиональной компетентности, этики и доброчестности.

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