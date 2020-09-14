Академия наук обратилась в мэрию Киева с инициативой переименовать бульвар Дружбы народов в столице в бульвар Патона

Национальная академия наук Украины обратилась в Киевскую администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в городе Киеве в проспект Бориса Патона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАН.

"С целью увековечения в городе Киеве памяти академика Бориса Патона Президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в городе Киеве в проспект Бориса Патона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было поддержано членами Президиума НАН Украины на заседании 7 сентября.

Напомним, что Борис Патон умер 19 августа на 102-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика: "Нам есть, кем и чем гордиться"