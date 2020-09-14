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Академия наук обратилась в мэрию Киева с инициативой переименовать бульвар Дружбы народов в столице в бульвар Патона

Академия наук обратилась в мэрию Киева с инициативой переименовать бульвар Дружбы народов в столице в бульвар Патона

Национальная академия наук Украины обратилась в Киевскую администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в городе Киеве в проспект Бориса Патона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАН.

"С целью увековечения в городе Киеве памяти академика Бориса Патона Президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в городе Киеве в проспект Бориса Патона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было поддержано членами Президиума НАН Украины на заседании 7 сентября.

Напомним, что Борис Патон умер 19 августа на 102-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище.

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Патон (27) переименования (740)


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Топ комментарии
+14
Можно и переименовать. "Дружба народов", - это оксюморон, насмешка над здравым смыслом...
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14.09.2020 21:46
+9
Хороша ініціатива.
Я, за.
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14.09.2020 21:51
+9
Когда ничего не создаётся нового - начинается дерибан уже имеющегося, созданного другими людьми, к чему нынешние правители не имеют никакого отношения! Когда растаскивается все материальное - наступает черёд названий и истории.

Хотите новую улицу им. Патона? Постройте ее!
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14.09.2020 22:06
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Нехай перейменують праспєкт гєроєв сталінграда - як вам така назва за часів декомунізації? І, бл@дь, уже й того сталінграду у проклятій расєї немає, а у нас назва є. Ау, декомунізатори
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14.09.2020 22:38 Ответить
у проклятій расєї придумали ідіотизм - на 9 мая, 22 червня і дні сталінградської битви у них Волгоград врємєнно стає сталінградом)))) Це на повному серйозі так виписано указ! Типу кілька разів на рік місто міняє назву)))
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14.09.2020 22:41 Ответить
При народженні ця вулиця мала назву - Набережна Слвутича
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14.09.2020 22:47 Ответить
проспект Кубанской Украины ,
а Банковую переименовать в Мокшанские Топи (временно)
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14.09.2020 22:45 Ответить
Бульвар Електрозварювальників, це ж круто
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15.09.2020 08:10 Ответить
є така цікава вулиця, Стратегічне шосе. Англійською в транспорті зупинку оголошують Стратегічне хайвей.
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14.09.2020 23:31 Ответить
исходное нахвание Б. Др. Нар - Автострада
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14.09.2020 23:41 Ответить
Оставьте как есть. Хорошее название. Патоном новую улицу назовёте.
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15.09.2020 04:50 Ответить
Цей старий маразматик був довіреною особою Януковоща на виборах.
Тому він такий самий ватний овощ, як і двічі несудимий Яник.
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15.09.2020 07:53 Ответить
Цікаво хотів би знати в честь якого з яким народом є назва "Дружби народів" чи це оксіморон. Як є окімороном наука - електрозварка, це як назва інститут проблем робочих чобіт.
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15.09.2020 07:59 Ответить
Категорично проти! Передбачені законом 10 років з моменту смерті ще, здається, не пройшли.
Вже пропонували перейменувати цей бульвар на Франка, Бандери, Міхновського...
Історично ближча до Дніпра частина - це Наводницька долина. Поруч є Наводницький парк, вул. Старонаводницька. Тож нехай перейменують на НАВОДНИЦЬКИЙ бульвар або проспект
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15.09.2020 08:18 Ответить
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