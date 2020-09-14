Академия наук обратилась в мэрию Киева с инициативой переименовать бульвар Дружбы народов в столице в бульвар Патона
Национальная академия наук Украины обратилась в Киевскую администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в городе Киеве в проспект Бориса Патона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАН.
"С целью увековечения в городе Киеве памяти академика Бориса Патона Президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в городе Киеве в проспект Бориса Патона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение было поддержано членами Президиума НАН Украины на заседании 7 сентября.
Напомним, что Борис Патон умер 19 августа на 102-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище.
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