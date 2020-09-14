НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов

Нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко и его помощник Иван Фищенко пойманы НАБУ на взятке за законопроект.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов раскрыл детали резонансного уголовного дела.

"9 июля 2020 года свидетель по делу - некто В. Демченко - встретился с Иваном Фищенко, помощником народного депутата Александра Юрченко в ресторане "Веранда на Днепре". Демченко назвался представителем иностранной компании, которая занимается переработкой твердых бытовых отходов. Он сказал, что для успешных инвестиций и постройки мусороперерабатывающего завода его компания заинтересована во внесении изменений в законодательство Украины и в получении "зеленого тарифа" (т.е. льготной гарантированной оплаты) на продажу электроэнергии для предприятий, занятых переработкой мусора", - сообщили источники Цензор.НЕТ.

27 июля Фищенко организовал встречу Демченко с самим Юрченко, на которой нардеп согласился внести в законопроект необходимые правки.

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"На определенных условиях, которые представитель иностранной компании должен обсуждать с его помощником. 2 августа Фищенко сообщил Демченко со своего номера в мессенджере о том, что он должен передать ему 13 тысяч долларов за внесение указанных правок. 3 августа Демченко сообщил Фищенко, что его компания согласна с передачей взятки и просит подтвердить факт внесения правок в законопроект. Через несколько часов Фищенко выслал подтверждение из аппарата Верховной Рады - переданные Демченко правки внесены в законопроект. Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами" от 4.06.2020", - сообщили источники Цензор.НЕТ.

По их данным, 6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство №42020000000001458.

Новая встреча Фищенко и Демченко зафиксирована 7 августа. Тогда помощник "слуги народа" получил 13 тысяч долларов.

"20 августа Юрченко, Фищенко и Демченко провели новую встречу. На ней якобы обсуждался вопрос о поддержке комитетом представленных депутатом правок. Голоса на записях обсуждают, что за поддержку комитета надо передать 200 тысяч долларов! Голос, очень похожий на голос Юрченко, рассказывает механизм голосования комитета и фракции "Слуга народа" за такие "коммерческие" правки.

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Однако передача 200 тысяч долларов не состоялась. Общение депутата Юрченко с Демченко было свернуто - по неизвестной покамест причине. Вполне вероятно, что произошла утечка информации", - предполагает журналист.

Он не исключает, что НАБУ могло фиксировать переговоры Юрченко с его коллегами по фракции.

Задержание Юрченко возможно только с санкции генпрокурора. Ирина Венедиктова возвращается из командировки 14 сентября.

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