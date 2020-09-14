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НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов

НАБУ

Нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко и его помощник Иван Фищенко пойманы НАБУ на взятке за законопроект.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов раскрыл детали резонансного уголовного дела.

"9 июля 2020 года свидетель по делу - некто В. Демченко - встретился с Иваном Фищенко, помощником народного депутата Александра Юрченко в ресторане "Веранда на Днепре". Демченко назвался представителем иностранной компании, которая занимается переработкой твердых бытовых отходов. Он сказал, что для успешных инвестиций и постройки мусороперерабатывающего завода его компания заинтересована во внесении изменений в законодательство Украины и в получении "зеленого тарифа" (т.е. льготной гарантированной оплаты) на продажу электроэнергии для предприятий, занятых переработкой мусора", - сообщили источники Цензор.НЕТ.

27 июля Фищенко организовал встречу Демченко с самим Юрченко, на которой нардеп согласился внести в законопроект необходимые правки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Юрченко, являющийся фигурантом дела о взяточничестве, добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - Качура

"На определенных условиях, которые представитель иностранной компании должен обсуждать с его помощником. 2 августа Фищенко сообщил Демченко со своего номера в мессенджере о том, что он должен передать ему 13 тысяч долларов за внесение указанных правок. 3 августа Демченко сообщил Фищенко, что его компания согласна с передачей взятки и просит подтвердить факт внесения правок в законопроект. Через несколько часов Фищенко выслал подтверждение из аппарата Верховной Рады - переданные Демченко правки внесены в законопроект. Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами" от 4.06.2020", - сообщили источники Цензор.НЕТ.

По их данным, 6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство №42020000000001458.

Новая встреча Фищенко и Демченко зафиксирована 7 августа. Тогда помощник "слуги народа" получил 13 тысяч долларов.

"20 августа Юрченко, Фищенко и Демченко провели новую встречу. На ней якобы обсуждался вопрос о поддержке комитетом представленных депутатом правок. Голоса на записях обсуждают, что за поддержку комитета надо передать 200 тысяч долларов! Голос, очень похожий на голос Юрченко, рассказывает механизм голосования комитета и фракции "Слуга народа" за такие "коммерческие" правки.

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Однако передача 200 тысяч долларов не состоялась. Общение депутата Юрченко с Демченко было свернуто - по неизвестной покамест причине. Вполне вероятно, что произошла утечка информации", - предполагает журналист.

Он не исключает, что НАБУ могло фиксировать переговоры Юрченко с его коллегами по фракции.

Задержание Юрченко возможно только с санкции генпрокурора. Ирина Венедиктова возвращается из командировки 14 сентября.

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Автор: 

НАБУ (4221) Бутусов Юрий (4364) Слуга народа (2631) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+33
НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 74
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14.09.2020 21:55
+18
200 штук баксов за поддержку фракции "слуг". Интересно за скока Донбасс сольют?
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14.09.2020 21:59
+11
Розумні люди, зовсім недавно казали, що найближчим часом "слуги" влаштують показово-антикорупційно- передвиборче шоу з одним зі своїх "членів". Так і сталося.
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14.09.2020 21:59
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С Розенблатом не вышло. И с этим не получится.
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14.09.2020 21:55 Ответить
Розенблат же не гой, а тут є вірогідність
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14.09.2020 22:01 Ответить
НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 74
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14.09.2020 21:55 Ответить
фигня..пройдут местные выборы и зеленый расскажет к какой партии относится юрченко.. пока не может
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14.09.2020 21:58 Ответить
200 штук баксов за поддержку фракции "слуг". Интересно за скока Донбасс сольют?
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14.09.2020 21:59 Ответить
За дорого.
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14.09.2020 22:22 Ответить
помнится, там кто-то усиленно дудел - наверное, уже давно заплатили. остальное - это так ...
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15.09.2020 01:11 Ответить
Розумні люди, зовсім недавно казали, що найближчим часом "слуги" влаштують показово-антикорупційно- передвиборче шоу з одним зі своїх "членів". Так і сталося.
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14.09.2020 21:59 Ответить
Не говори гоп. Вдруг он тоже в детстве юзал внучку фокина и они и теперь помогут друг другу. Управление страной оно такое. Запутанное.
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14.09.2020 22:04 Ответить
До купи/ "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"16.11.19
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14.09.2020 22:01 Ответить
Цікаво про які поправки мова якщо закон про "зелені" тарифи вони прийняли місяць назад)
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14.09.2020 22:06 Ответить
Про отходы. При чем тут энергетика?
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14.09.2020 23:19 Ответить
За 20 лямов они и федерализацию проведут
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14.09.2020 22:08 Ответить
и воду в Крым...
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14.09.2020 22:11 Ответить
Юрченко покритий зеленським особисто.
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14.09.2020 22:12 Ответить
НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9878
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14.09.2020 22:37 Ответить
Два месяца НАБУ вело продажного депутата - а за 5 минут власть порешает . . . как порешали с "бриллиантовыми прокурами", Розенблатом, Насыровым, Свинарчуком, подрывателями арт-складов, Злочевским и пр.
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15.09.2020 00:20 Ответить
а 13 тисяч доларів, що передали, тепер холодною водичкою запити?
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15.09.2020 07:49 Ответить
І так за все, що вони "в інтересах" народу обговорюють на сесіях.
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15.09.2020 10:37 Ответить
 
 