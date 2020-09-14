Педагогам в "оранжевой зоне" карантина рекомендуется ношение защитных щитков во время уроков, - Минобразования

В школах, попавших в оранжевую зону эпидемической опасности педагогам рекомендовано носить многоразовые защитные щитки во время уроков.

Об этом сообщается на странице Министерства образования и науки в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине стало больше оранжевых зон. В школах, которые попали в них, образовательный процесс продолжается в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В МОН напоминают о важности соблюдения основных правил безопасного обучения в условиях карантина. В частности, держать руки в чистоте - регулярно мыть их с мылом или обрабатывать антисептиком. Также соблюдать дистанцию, когда это возможно, пользоваться разметкой для безопасного передвижения по заведению, использовать маски/респираторы, когда это необходимо.

Ученики 5-11 классов могут быть без маски на уроках, а в помещениях школы должны носить ее. В то же время ученикам 1-4 классов разрешено передвигаться по помещениям учебного заведения без маски.

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"Педагогам школ, попавших в оранжевую зону, рекомендуется носить многоразовые защитные щитки во время уроков. Использовать и дезинфицировать щитки следует согласно инструкции производителя", - информируют в Минобразования.

Напоминаем, с понедельника, 14 сентября, в Украине вступило в действие новое карантинное зонирование. В оранжевую зону, среди других административно-территориальных единиц отнесен город Киев.

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