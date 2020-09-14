Педагогам в "оранжевой зоне" карантина рекомендуется ношение защитных щитков во время уроков, - Минобразования
В школах, попавших в оранжевую зону эпидемической опасности педагогам рекомендовано носить многоразовые защитные щитки во время уроков.
Об этом сообщается на странице Министерства образования и науки в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Украине стало больше оранжевых зон. В школах, которые попали в них, образовательный процесс продолжается в обычном режиме", - говорится в сообщении.
В МОН напоминают о важности соблюдения основных правил безопасного обучения в условиях карантина. В частности, держать руки в чистоте - регулярно мыть их с мылом или обрабатывать антисептиком. Также соблюдать дистанцию, когда это возможно, пользоваться разметкой для безопасного передвижения по заведению, использовать маски/респираторы, когда это необходимо.
Ученики 5-11 классов могут быть без маски на уроках, а в помещениях школы должны носить ее. В то же время ученикам 1-4 классов разрешено передвигаться по помещениям учебного заведения без маски.
"Педагогам школ, попавших в оранжевую зону, рекомендуется носить многоразовые защитные щитки во время уроков. Использовать и дезинфицировать щитки следует согласно инструкции производителя", - информируют в Минобразования.
Напоминаем, с понедельника, 14 сентября, в Украине вступило в действие новое карантинное зонирование. В оранжевую зону, среди других административно-территориальных единиц отнесен город Киев.
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Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.
Краще подивіться краще https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5QHgqETq8Mg&feature=emb_logo&ab_channel=LaNaci%C3%B3nCostaRica відео , як спалють трупи померлих від ковіду в Еквадорі. Переконує?
По Білорусі. Статистика ООН по смертності в РБ наведена нижче.
Поки самі вчителі чи батьківські комітети не куплять, нічого не буде
А за червень цього року смертність була на 40% більшою ніж торік
https://news.tut.by/economics/699451.html
Та, й у Швеції далеко не усе гладко