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Новости Коронавирус и карантин
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Педагогам в "оранжевой зоне" карантина рекомендуется ношение защитных щитков во время уроков, - Минобразования

Педагогам в

В школах, попавших в оранжевую зону эпидемической опасности педагогам рекомендовано носить многоразовые защитные щитки во время уроков.

Об этом сообщается на странице Министерства образования и науки в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине стало больше оранжевых зон. В школах, которые попали в них, образовательный процесс продолжается в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В МОН напоминают о важности соблюдения основных правил безопасного обучения в условиях карантина. В частности, держать руки в чистоте - регулярно мыть их с мылом или обрабатывать антисептиком. Также соблюдать дистанцию, когда это возможно, пользоваться разметкой для безопасного передвижения по заведению, использовать маски/респираторы, когда это необходимо.

Ученики 5-11 классов могут быть без маски на уроках, а в помещениях школы должны носить ее. В то же время ученикам 1-4 классов разрешено передвигаться по помещениям учебного заведения без маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 501 класс находится на самоизоляции, а 37 школ Украины - на дистанционном обучении, - Шмыгаль

"Педагогам школ, попавших в оранжевую зону, рекомендуется носить многоразовые защитные щитки во время уроков. Использовать и дезинфицировать щитки следует согласно инструкции производителя", - информируют в Минобразования.

Напоминаем, с понедельника, 14 сентября, в Украине вступило в действие новое карантинное зонирование. В оранжевую зону, среди других административно-территориальных единиц отнесен город Киев.

Читайте также: Из-за выявления COVID-19 у учеников 133 класса в 56 школах Киева перевели на дистанционное обучение, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) школа (3015) Минобразования (1737) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Люди, схаменітесь, які щитки, забрала, скафандри, підприємство від 3-х до 5-ти тисяч українців, жодного випадку захворювання, а бо ж важких ускладнень від цієї зарази, так вона існує, але усі ці заходи по проти дії їй, не варті виїденого яйця, вони просто *****-ь бабки....
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14.09.2020 22:58
+4
Правильно. С 1 по 4 класс дышать только правой ноздрёй, старшеклассникам - левой. На перерывах менять ноздрю.
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14.09.2020 23:10
+4
Какие вшивые кретины ! Можно подумать что вирус, свободно плавающий в воздухе, боится каких-то кусков пластмассы.
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14.09.2020 23:59
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В верховной зраде пусть ходят...советчики
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14.09.2020 22:52 Ответить
Як батько ліцеїста військового закладу м. Боярки , я глибоко занепокоєний, що в КВЛ імені Івана Богуна грубо порушуються умови карантину помаранчевої зони. У взводі 7-2 стався лабороторно підтверджений випадок ковід19. Дитину забрали додому, але не встановлене коло контактів, не ізолювали його клас, не зробили тести викладачам та вихователям. Більш того, зараз в тісному лазареті перебувають дуже багато ліцеїстів, на уроках відсутньо до половини учнів. Останьої краплею стало, що з лазарету випускають курсантів з температурою 37.6 і кажуть йти вчитися! По правилах, найменше, що треба зробити - це ізолювати увесь взвод на карантин, мовчу вже про контактних викладачів. Викладачі, офіцери, вихователі збираються самі та збирають дітей у великі групи більше 30 чоловік. Ще раз повторюю, в середньому, в класах відсутня третина дітей! Це катастрофічна ситуація і якщо щось станеться із здоров'ям чи, не дай Боже, життям дитини, офіцера чи викладача відповідати буде керівництво закладу!
Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.
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15.09.2020 09:02 Ответить
Люди, схаменітесь, які щитки, забрала, скафандри, підприємство від 3-х до 5-ти тисяч українців, жодного випадку захворювання, а бо ж важких ускладнень від цієї зарази, так вона існує, але усі ці заходи по проти дії їй, не варті виїденого яйця, вони просто *****-ь бабки....
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14.09.2020 22:58 Ответить
Угу. Ви це родичам 3221 померлого в Україні в коронавіруса розкажіть
Краще подивіться краще https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5QHgqETq8Mg&feature=emb_logo&ab_channel=LaNaci%C3%B3nCostaRica відео , як спалють трупи померлих від ковіду в Еквадорі. Переконує?
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14.09.2020 23:14 Ответить
По Еквадору. Ви гіперпосилання натиснути не в змозі?
По Білорусі. Статистика ООН по смертності в РБ наведена нижче.
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14.09.2020 23:45 Ответить
пішов нахрен мразь ти тупорила.... засунь свої відоси собі в задницю! Вже 7 місяць так званої "пандемії" ДЕ ГОРИ ТРУПІВ ,МАТЬ ТВОЮ!!!!!?????
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15.09.2020 07:36 Ответить
Ви що? Здуріли? Уже і знайомі,і сусіди,і на роботі є випадки...
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14.09.2020 23:25 Ответить
За чиї кошти? Бо згідно законодавства має бути за державні.
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14.09.2020 22:59 Ответить
Ой, де ви те законодавство у нас бачили?
Поки самі вчителі чи батьківські комітети не куплять, нічого не буде
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14.09.2020 23:16 Ответить
Як ті самі вчителі питання поставлять.
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14.09.2020 23:18 Ответить
Что-то не видно комментов учителей в СМИ нигде... Может, им нравится так...
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15.09.2020 07:55 Ответить
Тоді нехай купують за свої... В них же по 4000 баксів на місяць...
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15.09.2020 08:15 Ответить
Напевно, зелені слуги гроші на ці щитки, маски та дезінфектори уже спиз*или. Будуть вчителів з їхньої зарплати у $4000 заставляти самим купувати
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14.09.2020 23:03 Ответить
Физкультуру в ВУЗах отменят? В мире такого нет, чтобы выши физру навязывали!
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14.09.2020 23:03 Ответить
О, а я знаю кто эту тему педалирует. Потенциальные застройщики школьных стадионов.
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14.09.2020 23:08 Ответить
Одна дочь учится в Германии в ВУЗ, там нет физкультуры, другая в Украине! Зачем? Когда и так тяжело на первых курсах, а тут по полям бегай....
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14.09.2020 23:16 Ответить
В Германии просто не по полям бегают, а в бассейнах, на лисапедах и по улицам пробежки. Нашим если физ-ру ротменить подохут сосвем.
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15.09.2020 00:00 Ответить
Просто источник доходов со студентов....Не рассказывай мне сказки. Четвертого ребенка учу в выше....
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15.09.2020 21:01 Ответить
Какой источник? Каких доходов? Дурашка, я профессор в универе и уже лет 15 там работаю. Если ты башлял бабло заместо того чтобы твои дети ходили на физ-ру это уже второй вопрос. Кстати, сейчас физ-ра по новым планам на факультативе.
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15.09.2020 22:32 Ответить
Щас ты скажешь про ваши схемы! Да башлял, потому что некогда бегать по полям на первом курсе, а кафедра ведет себя как самая главная. Спасибо за инфу про факультатив....
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16.09.2020 21:44 Ответить
Правильно. С 1 по 4 класс дышать только правой ноздрёй, старшеклассникам - левой. На перерывах менять ноздрю.
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14.09.2020 23:10 Ответить
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15.09.2020 07:53 Ответить
Нахєра з учителів зварювальників робити?
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14.09.2020 23:12 Ответить
Це поверх маски? А рукавички що непотрібні?
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14.09.2020 23:15 Ответить
І під щиток іще захисні окуляри !
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14.09.2020 23:36 Ответить
Учителів в масках уявити можу, а дітей ... не заставиш, а мозку там їще обмаль
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14.09.2020 23:19 Ответить
Тому у Білорусі смертність у за перше півріччя побила п'ятирічний рекорд.
А за червень цього року смертність була на 40% більшою ніж торік
https://news.tut.by/economics/699451.html

Та, й у Швеції далеко не усе гладко
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14.09.2020 23:29 Ответить
К сожалению, умирать будут всегда... А медицины-то особенной в Беларуси и нет, обычная совдеповская
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15.09.2020 07:52 Ответить
Срочно закрывайте вузы, школы, садики и переводите всех на дистанционку пока беда не случилась по вашей глупости !! Хватит экспериментов !!! В конце месяца уже может быть поздно.
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14.09.2020 23:36 Ответить
Может всем и дышать перестать? Так вообще никаки проблем нне будет!!! Вы нормальный?
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15.09.2020 07:50 Ответить
Вы ковИдиотка!?.. Вирус есть, рост заболеваемости есть - так что жертвовать детьми и молодежью т.к. вузы есть источником распространения !? вы нормальная!? хотя у кого и что я спрашиваю..
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15.09.2020 12:38 Ответить
Гаразд. Де їх купляти? За власні кошти???????????????
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14.09.2020 23:41 Ответить
Ти хоч розумієш значення слова "рєкомєндуєтся"? Всі ж знають, що рекомендується не срать в коментах не цензорі, але мало хто цього дотримується.
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15.09.2020 06:18 Ответить
Какие вшивые кретины ! Можно подумать что вирус, свободно плавающий в воздухе, боится каких-то кусков пластмассы.
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14.09.2020 23:59 Ответить
Цікаво - вчителям видають бескоштовно ті захисні щитки, та дезинфікуючі засоби, дітям маски, а вони відмовляються їх використовувати???
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15.09.2020 00:59 Ответить
Сто пудов,кое кто уже готов на " Щитках" бабло пилить
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15.09.2020 01:50 Ответить
Тесты на дебильность учителей. Учитель в маске это клеймо и позор на всю жизнь. Власть поменяется но фото останутся.
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15.09.2020 05:03 Ответить
Учителя - рабы подневольные. Одна из самых тяжёлых профессий.
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15.09.2020 12:56 Ответить
Надо Ляшко, Степанова и министра образования в законодательном порядке заставить носить такие щитки по 8-10 часов с обязательным описанием своих впечатлений в СМИ. И брифинг провести совместный
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15.09.2020 07:48 Ответить
Також, в зв'язку з пандемією, пропоную зобов'язати всіх футболістів зняти свої захисні щитки та передати їх педагогам вмісті з гетрами.
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15.09.2020 08:49 Ответить
Купить самостоятельно. По 3 штуки зарабатываете всетаки
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15.09.2020 10:45 Ответить
 
 