Постпред Украины в ООН Кислица указал генсеку Гутерришу на нарушение международного права в Крыму, где оккупанты провели "местные выборы"

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился с письмом к генсеку организации Антониу Гутерришу относительно российских выборов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает в Twitter представительства Украины в ООН, передает Цензор.НЕТ.

"В письме к генеральному секретарю ООН посол Сергей Кислица подчеркнул, что организация и проведение Россией так называемых "выборов" в Крыму являются противоправными и грубо нарушают международное право, в том числе Устав ООН, ряд резолюций ГА ООН и других международных инструментов", - говорится в сообщении.

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Напомним, в России с 11 по 13 сентября проходили местные выборы. Их также организовали в оккупированном Крыму.

Накануне Министерство иностранных дел выразило протест из-за проведения "выборов" на оккупированной территории. По словам первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джепаровой, Украина будет обращаться к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования", в том числе путем санкций.

Европейский союз также не признает результаты российских "выборов" на оккупированном полуострове.