Фракция "Слуга народа" проведет отдельное заседание, где заслушает Кравчука и Резникова, - Качура
Фракция "Слуга народа" планирует провести заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах. Такая встреча может состояться уже на этой неделе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Александр Качура.
"Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в ТКГ Кравчука, вице-премьера Резникова и руководства Офиса президента", - сообщил он.
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только и занимается разборками того что творит Ермак
16.09 - заслушать Фокина с внучкой по поводу сдачи интересов Украины сепаратистам
😀😜😀( ответств Ермак)
Львовская область на следующих выборах ещё за Зеленского проголосует. Какие тут птеродактили.
Они снова разбились на партеечки и желают
звиздеть и кормиться лет с пять за счёт бедных, до конца их великой "эпохи бедности" … Вони знов за нарот, вони майже всі розмовляють українською, майже всі у вишиванках та мають гучні назви : «За
кацапське життя» ; «За московське рабське майбутне»; « За наш кремлівський край»
и... за "остальную сволочь"!Уря, зебоби - ви це зробили!Слава СБакановУ !!!