Фракция "Слуга народа" проведет отдельное заседание, где заслушает Кравчука и Резникова, - Качура

Фракция "Слуга народа" планирует провести заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах. Такая встреча может состояться уже на этой неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Александр Качура.

"Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в ТКГ Кравчука, вице-премьера Резникова и руководства Офиса президента", - сообщил он.

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