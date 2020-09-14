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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму - одна из главных тем встречи президентов Австрии и Украины, - канцелярия

Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму - одна из главных тем встречи президентов Австрии и Украины, - канцелярия

Ситуация на востоке Украины и в Крыму станет одной из главных тем встречи 15 сентября в Вене федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявили в канцелярии президента Республики Австрия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одной из тем (обсуждения. - Ред.) будет текущая ситуация в Крыму и на востоке Украины, в частности, необходимость соблюдения режима прекращения огня и сложная гуманитарная ситуация в регионе", - говорится в распространенном сообщении о визите украинского президента.

В канцелярии также заявили, что Австрия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также санкции Европейского союза против России.

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"Поддержка президентом Зеленским полной имплементации Минских договоренностей является ключом к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Его инициативы до сих пор привели, среди прочего, к обмену пленными и реконструкции моста в Станице Луганской", - отметили в канцелярии австрийского президента.

Другой важной темой обсуждения глав государств станет пандемия COVID-19 и ее негативные экономические последствия, а также развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

Также австрийская сторона планирует обсудить продолжение курса реформ в Украине, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

Напомним, 15-16 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Австрия.

В рамках визита запланированы переговоры главы государства с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

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Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен также примут участие в работе Экономического форума.

Автор: 

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"...сложная гуманитарная ситуация в регионе", - говорится в распространенном сообщении о визите украинского президента.

Цей мудак вперто прямує до подачі води до Криму.
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14.09.2020 23:19 Ответить
Болта їм з лівою різьбою а не воду.
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14.09.2020 23:20 Ответить
ну таки и поехал обсуждать в одну из самых \или самую \ прокацапских стран европы
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14.09.2020 23:28 Ответить
Александер ван дер Беллен из семьи петербургских немцев - внук царского генерал-губернатора Псковской губернии РИ. Самый подходящий партнёр для обсуждения проблемы возвращения Крыма...
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15.09.2020 03:46 Ответить
Про «Columbus» и землю забыли написать. Денег не будет, потому решили вернуться к австро-израильским прохиндеям, сколачивающих состояние на спекуляциях, в том числе и с землей.
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14.09.2020 23:28 Ответить
Вообще-то, Австрия делами Крыма и Донбасса не занимается, ими занимается Франция и Германия!
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14.09.2020 23:32 Ответить
Я оце тіряюсь - 73% президенти чи мікроби?
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14.09.2020 23:36 Ответить
...ремонт моста..
Достижение!
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15.09.2020 00:10 Ответить
БРЕХНЯ! Он тащится в Австрию совсем с другой целью!

В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австрийско-израильская финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus"*. Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда Зеленского.
*Информация по теме

Зеленский и украинская земля.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
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15.09.2020 00:58 Ответить
 
 