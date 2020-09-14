Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму - одна из главных тем встречи президентов Австрии и Украины, - канцелярия
Ситуация на востоке Украины и в Крыму станет одной из главных тем встречи 15 сентября в Вене федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена и президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявили в канцелярии президента Республики Австрия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Одной из тем (обсуждения. - Ред.) будет текущая ситуация в Крыму и на востоке Украины, в частности, необходимость соблюдения режима прекращения огня и сложная гуманитарная ситуация в регионе", - говорится в распространенном сообщении о визите украинского президента.
В канцелярии также заявили, что Австрия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также санкции Европейского союза против России.
"Поддержка президентом Зеленским полной имплементации Минских договоренностей является ключом к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Его инициативы до сих пор привели, среди прочего, к обмену пленными и реконструкции моста в Станице Луганской", - отметили в канцелярии австрийского президента.
Другой важной темой обсуждения глав государств станет пандемия COVID-19 и ее негативные экономические последствия, а также развитие экономического сотрудничества между двумя странами.
Также австрийская сторона планирует обсудить продолжение курса реформ в Украине, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.
Напомним, 15-16 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Австрия.
В рамках визита запланированы переговоры главы государства с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.
Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен также примут участие в работе Экономического форума.
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Цей мудак вперто прямує до подачі води до Криму.
Достижение!
В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австрийско-израильская финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus"*. Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда Зеленского.
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