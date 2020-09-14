Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму - одна из главных тем встречи президентов Австрии и Украины, - канцелярия

Ситуация на востоке Украины и в Крыму станет одной из главных тем встречи 15 сентября в Вене федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявили в канцелярии президента Республики Австрия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одной из тем (обсуждения. - Ред.) будет текущая ситуация в Крыму и на востоке Украины, в частности, необходимость соблюдения режима прекращения огня и сложная гуманитарная ситуация в регионе", - говорится в распространенном сообщении о визите украинского президента.

В канцелярии также заявили, что Австрия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также санкции Европейского союза против России.

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"Поддержка президентом Зеленским полной имплементации Минских договоренностей является ключом к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Его инициативы до сих пор привели, среди прочего, к обмену пленными и реконструкции моста в Станице Луганской", - отметили в канцелярии австрийского президента.

Другой важной темой обсуждения глав государств станет пандемия COVID-19 и ее негативные экономические последствия, а также развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

Также австрийская сторона планирует обсудить продолжение курса реформ в Украине, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

Напомним, 15-16 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Австрия.

В рамках визита запланированы переговоры главы государства с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

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Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен также примут участие в работе Экономического форума.