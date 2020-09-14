Российские "выборы" в оккупированном Крыму - это продолжение нарушения украинского суверенитета, - Кориневич

Так называемые региональные и местные выборы во временно оккупированном Россией Крыму являются продолжением нарушений государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое заявление сделал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило представительство президента Украины в Крыму в Фейсбуке.

"Отсутствие уважения к Конституции Украины, украинскому законодательству, а также к нормам международного права является давней визитной карточкой Российской Федерации", – отметил Кориневич.

По его информации, представительство президента продолжит информировать партнеров Украины о системных нарушениях прав человека, политическом преследовании, замещении населения и преследовании представителей крымскотатарского народа на территории Крыма.

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