Российские "выборы" в оккупированном Крыму - это продолжение нарушения украинского суверенитета, - Кориневич
Так называемые региональные и местные выборы во временно оккупированном Россией Крыму являются продолжением нарушений государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое заявление сделал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило представительство президента Украины в Крыму в Фейсбуке.
"Отсутствие уважения к Конституции Украины, украинскому законодательству, а также к нормам международного права является давней визитной карточкой Российской Федерации", – отметил Кориневич.
По его информации, представительство президента продолжит информировать партнеров Украины о системных нарушениях прав человека, политическом преследовании, замещении населения и преследовании представителей крымскотатарского народа на территории Крыма.
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Все кто пошёл служить в Крыму должны прировнять как дезертирам и военным преступникам.Запрет на вьезд в страну и международный розыск.
Все кто купил недвижимость в Крыму после 2014 года прировнять к преступникам и мошенникам и запрет на вьезд и розыск.
И эти меры должны были быть приняты ещё в 2015,
Такие же зеркальные меры по Донбассу.Нефиг пускать сепарскую нечесть !