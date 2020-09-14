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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские "выборы" в оккупированном Крыму - это продолжение нарушения украинского суверенитета, - Кориневич

Российские

Так называемые региональные и местные выборы во временно оккупированном Россией Крыму являются продолжением нарушений государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое заявление сделал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщило представительство президента Украины в Крыму в Фейсбуке.

"Отсутствие уважения к Конституции Украины, украинскому законодательству, а также к нормам международного права является давней визитной карточкой Российской Федерации", – отметил Кориневич.

По его информации, представительство президента продолжит информировать партнеров Украины о системных нарушениях прав человека, политическом преследовании, замещении населения и преследовании представителей крымскотатарского народа на территории Крыма.

Также читайте: "Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя", - представитель президента в АРК Кориневич

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выборы (24729) Крым (26400) Кориневич Антон (91)


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Российские "выборы" в оккупированном Крыму - это продолжение нарушения украинского суверенитета, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5570
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14.09.2020 23:40 Ответить
Что скажет Ермак !? Наш руководитель страны....
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14.09.2020 23:40 Ответить
Все кто ходил на выборы в Крыму должны быть внесены в списки о запрете на посещение Украины.Включая учёбу и работу.Студенты чьи родители пошли на выборы и причастны к захвату разварачивать и не пускать на материковую часть.

Все кто пошёл служить в Крыму должны прировнять как дезертирам и военным преступникам.Запрет на вьезд в страну и международный розыск.
Все кто купил недвижимость в Крыму после 2014 года прировнять к преступникам и мошенникам и запрет на вьезд и розыск.
И эти меры должны были быть приняты ещё в 2015,
Такие же зеркальные меры по Донбассу.Нефиг пускать сепарскую нечесть !
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15.09.2020 00:57 Ответить
а само присутствие кацапни в украинском Крыму не ежедневное нарушение украинского суверенитета, тока кацапячие выборы там?
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15.09.2020 01:44 Ответить
 
 