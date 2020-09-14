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Новости Взяточники
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На Житомирщине директор коммунального предприятия попался на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Житомирской области разоблачена коррупционная деятельность руководителя коммунального предприятия районного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Житомирщине директор коммунального предприятия попался на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция 01

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факт вымогательства с предпринимателя 1200 долларов взятки. За эту сумму фигурант обещал посодействовать в беспрепятственной регистрации прав на жилой дом и предоставлении заключения о согласовании проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность. Средства злоумышленник получал в несколько этапов.

Сегодня, 14 сентября, коммунальщика задержали во время получения второй части взятки - 400 долларов.

На Житомирщине директор коммунального предприятия попался на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция 02

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Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

Автор: 

взятка (6161) Нацполиция (16477) Житомирская область (1393)


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разжаловать дирехтора и выдать ему метлу и грабли! А потом посадить ,условно конечно!
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14.09.2020 23:36 Ответить
Новичка ему в задницу уколите и больше брать не будет
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14.09.2020 23:36 Ответить
Може вже требе заборонити цей "комунальний" хабарник.
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14.09.2020 23:39 Ответить
Я не виправдовую вище керівництво, але БЕРУТЬ від всі: від майстра ЖЕКу і санітара до районного і обласного "міністра"... Причина: зарегульованість державного апарату і його гіпертрофовані розміри. А ще - хворе суспільство...
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15.09.2020 02:50 Ответить
Ну то класика: Ненавиджу корупцію - ггасгєлять корупціонерів, але кума лишити, він може порішать. І головне - все це з телячою невинністю в голосі сказане і щирим здивуванням якщо почує шо кум теж корупціонер.
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15.09.2020 07:41 Ответить
аскока там мильярдов недавно запланувалы на дижитализацию чиновников?
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15.09.2020 07:00 Ответить
 
 