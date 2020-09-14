На Житомирщине директор коммунального предприятия попался на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Житомирской области разоблачена коррупционная деятельность руководителя коммунального предприятия районного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факт вымогательства с предпринимателя 1200 долларов взятки. За эту сумму фигурант обещал посодействовать в беспрепятственной регистрации прав на жилой дом и предоставлении заключения о согласовании проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность. Средства злоумышленник получал в несколько этапов.

Сегодня, 14 сентября, коммунальщика задержали во время получения второй части взятки - 400 долларов.

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Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет