РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8008 посетителей онлайн
Новости
9 174 51

Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью временно ограничено движение транспорта и граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска Новые Яриловичи, - Госпогранслужба 01

Сегодня после обеда на этом направлении начали прибывать значительные группы иностранцев, которые стремились попасть в Украину несмотря на ограничения, которые действует по решению Кабмина до 28 сентября.

"Иностранные граждане после предоставления им всех необходимых разъяснений со стороны украинских пограничников продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков. ГНСУ была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска "Новые Яриловичи" ввиду, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы. ФОТОрепортаж

Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска Новые Яриловичи, - Госпогранслужба 02

Сейчас совместно с пограничниками Республики Беларусь осуществляется перенаправление транспортных средств на другие пункты пропуска.

Смотрите также: В Умани новый конфликт: местные жители перекрыли проезд к выгребной яме в новопостроенной синагоге. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6435) хасиды (255) Черниговщина (1485) пункт пропуска (676)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Не путай Израиль и Хасидов.Особенно Хасидов с других стран.Пусть забирают своего зак5опаного и валят от сюда.Не хотят.Почему?Потому что они свиньи и устраивают такой шабаш что на родине у себя им не позволят.А здесь они просто свиньи !
показать весь комментарий
15.09.2020 00:47
+8
Візьміть шмат сала і скажіть, що кожен хто хоче потрапити в Україну, повинен натерти губи салом. Всіх як вітром здує.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:25
+7
Хасиды -засранцы и не надо их пускать
показать весь комментарий
15.09.2020 00:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Деб...лы, нужно как Михо, с территории ЕС.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:07 Ответить
Предлагаю им вынести Нахмана в Ярыловичи на пару недель. Потом занесем обратно
показать весь комментарий
15.09.2020 00:10 Ответить
Каждый подход к телу 1000 баксов.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:16 Ответить
Кормить можно прямо с фур. Сруть пусть в посадке.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:17 Ответить
Вони засеруть не лише посадки, а й північ Чернігівщини
показать весь комментарий
15.09.2020 00:53 Ответить
Нехай його з собою заберуть в Ізраїль.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:28 Ответить
якась хуцпа
показать весь комментарий
15.09.2020 00:11 Ответить
Не путай Израиль и Хасидов.Особенно Хасидов с других стран.Пусть забирают своего зак5опаного и валят от сюда.Не хотят.Почему?Потому что они свиньи и устраивают такой шабаш что на родине у себя им не позволят.А здесь они просто свиньи !
показать весь комментарий
15.09.2020 00:47 Ответить
Напиши їм свою адресу.
показать весь комментарий
15.09.2020 03:22 Ответить
Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1284
показать весь комментарий
15.09.2020 00:18 Ответить
В детском журнале напечатали сказку о похожем на Лукашенко Таракане Таракановиче, который любил командовать
На рисунках в очередном номере детского журнала "Ежик" персонаж одной из сказок Таракан Тараканович внешне напоминает белорусского президента Александра Лукашенко.

В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать".

Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Жители полянки, где происходят сказочные события рассказа, вывешивают транспарант "Таракан, уходи".

В финале Таракана Таракановича съедает воробей.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:19 Ответить
Перед съедением Таракан Тараканович отчаянно искал защиту у Моли Мольевны...Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5270
показать весь комментарий
15.09.2020 00:33 Ответить
Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 325 У ТАЙГУ
показать весь комментарий
15.09.2020 00:18 Ответить
Візьміть шмат сала і скажіть, що кожен хто хоче потрапити в Україну, повинен натерти губи салом. Всіх як вітром здує.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:25 Ответить
Хасиды -засранцы и не надо их пускать
показать весь комментарий
15.09.2020 00:26 Ответить
нельзя так говорить про мыролюбных реформаторов.
показать весь комментарий
15.09.2020 01:11 Ответить
"мыролюбных" говорите , так я всё же не ошибся и знаю это точно,имея в виду жидков -бабуинов была бы моя воля я бы им засранцам бороды полотенцем брил и давал три насрачника
показать весь комментарий
16.09.2020 21:05 Ответить
Так оно и есть, причем, такими их считают и в самом Израле: грязная каста, где царят отсталость, невежество, антисанитария. Сталкиваюсь с ними уже который год в Бррисполе, или они никогда не моются？ или у них культ грязи и нечистоты？
показать весь комментарий
15.09.2020 03:14 Ответить
Печь портативную откройте там
показать весь комментарий
15.09.2020 00:26 Ответить
Мобильную
показать весь комментарий
15.09.2020 08:10 Ответить
Хорошо хоть хасиды,а не шахиды🤡
показать весь комментарий
15.09.2020 00:28 Ответить
Израиль благосклонен к паломничеству христиан к святыням жития Иисуса Христа, и никаких проблем не возникает.
А, вот, когда там бал правили мусульмане, были проблемы с паломничеством. Даже крестовые походы "объединённой Европой" пришлось проводить...
Поэтому надо быть цивилизованными. Просто власть: и местная власть Умани с областью, и центральная, должны серьёзно заняться организацией паломничества и воплотить это не хуже Израиля.
Евреи готовы платить - важно, чтобы сервис был тоже на уровне.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:32 Ответить
Израиль с Хасидами поступает как с неподобством.И отношение как к бомжам.По факту они и есть грязные и не мытые.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:42 Ответить
Так сервисом евреи и занимаются. А ты думал кто? Чтоб улучшить сервис не надо пускать такую араву. Тысячу поломников и хватит, а деньги у евреев евреям брать те же.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:44 Ответить
В Израиле сейчас запрет на въезд для иностранцев. Паломников пускают вопреки запрету?
показать весь комментарий
15.09.2020 01:47 Ответить
Очень аргументированное суждение насчёт цивилизованного отношения к паломникам: респект Харьков. Израиль, у которого на всех границах больше 70 лет идут непрерывные войны, всё равно создаёт исключительно цивилизованные условия для приянтия огромного потока христианских паломников со всего мира. Почему бы не проводить такую же политику в отношение хасидов в Умани ?
показать весь комментарий
15.09.2020 02:25 Ответить
пандемия в мире и, кстати, сейчас в Израиль въезд иностранцам запрещен. локдаун и паломников не пускают. все как во всем мире.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:38 Ответить
Эти хасиды не с Израиля, а со всего миру. И поищи ролики в Ютуб как в Израиле таких во время карантина какой-то крейдой обрабатывали. А ещё православные сидели на Паску в карантине, бо это наша страна, а хасиды здесь туристы
показать весь комментарий
15.09.2020 00:39 Ответить
Рош Хашана уже в эту субботу 19-го им надо на праздник на могилу попасть.

Думаю или власти подгонят караван автобусов или хасиды до наступления шабата будут с боем прорываться.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:45 Ответить
Пусть прорываются пару пару бтр или Кугуаров и очередью полоснуть вверх.Полезут валить.Не фиг няньчиться со всяким взбродом.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:50 Ответить
Так только русские к иноземцам относятся.
Ну, раньше ещё и немцы при Адольфе так думали.
Браво.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:54 Ответить
Нас 6 лет имеют все кому не лень там на верху ,а мир ржёт над нами.А Какие то свиньи будут ещё бунты устраивать на границы что бы их пустили при том что мы предлагаем каждый год выкопать их пророка и с по частями отправить на родину.Не хотят ,знают что там такого шабаша как здесь им не позволят.Так что твоё браво идёт лесом.
показать весь комментарий
15.09.2020 01:22 Ответить
А - Антисемитизм.
За новейшую историю им страдали 3 нации.
1. Русские
2. Немцы
3. Арабы
Немцы уже перевоспитались...
показать весь комментарий
15.09.2020 01:36 Ответить
Антисемітизм - це надумана, штучно створена проблема.
показать весь комментарий
15.09.2020 06:26 Ответить
А - Антисемитизм./ Из-за COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: от дома можно отходить на 500 метров. В Умани у 6 хасидов обнаружили COVID-19: власти забили тревогу.Требовать -не из Израиля-присутствия в Украине не соблюдающих гигиену хасидов-украинофобия.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:04 Ответить
надо было разрешить, дать карантин две недели, поставить палатки, кордон, взять бабло на питание и т.п. хотя после "новых санжар" и того как сразу же весело всех начали собирать со всего мира коллекционирая новые типы вируса чему-то удивляться не стоит.
показать весь комментарий
15.09.2020 00:53 Ответить
Переправьте их на дамбас - их историческую родину
показать весь комментарий
15.09.2020 01:03 Ответить
ПРЕДЛАГАЮ В ЭТО ВРЕМЯ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ ПОСЕТИТЬ УМАНЬ !)
показать весь комментарий
15.09.2020 02:18 Ответить
И ПОГНАЛИ НАШИ НАГЛЫХ ЖЫДОВСКИХ )))
показать весь комментарий
15.09.2020 02:19 Ответить
Торги начались
показать весь комментарий
15.09.2020 03:46 Ответить
Ну а тепер - хто більше дасть, того і пропустять..............
показать весь комментарий
15.09.2020 04:48 Ответить
а говорила же мама римма - стань сына слесарем, а не *********...
показать весь комментарий
15.09.2020 05:56 Ответить
Щось там загадкове твориться - Лєнка пропала, тепер цю щось не видно.
показать весь комментарий
15.09.2020 06:29 Ответить
зашквар с девками у мальца - бывает по занюху....
показать весь комментарий
15.09.2020 06:34 Ответить
а потом бздынь - 3 беременных.
показать весь комментарий
15.09.2020 06:35 Ответить
Пару бтров туда
показать весь комментарий
15.09.2020 08:21 Ответить
шлимазлы скучают по брахмануЧерез скупчення хасидів на кордоні з Білоруссю тимчасово закрито пункт пропуску "Нові Яриловичі", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 93
показать весь комментарий
15.09.2020 09:03 Ответить
 
 