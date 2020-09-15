Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью временно ограничено движение транспорта и граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сегодня после обеда на этом направлении начали прибывать значительные группы иностранцев, которые стремились попасть в Украину несмотря на ограничения, которые действует по решению Кабмина до 28 сентября.

"Иностранные граждане после предоставления им всех необходимых разъяснений со стороны украинских пограничников продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков. ГНСУ была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска "Новые Яриловичи" ввиду, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан", - говорится в сообщении.

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Сейчас совместно с пограничниками Республики Беларусь осуществляется перенаправление транспортных средств на другие пункты пропуска.

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