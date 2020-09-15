Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба. ФОТО
В пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью временно ограничено движение транспорта и граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Сегодня после обеда на этом направлении начали прибывать значительные группы иностранцев, которые стремились попасть в Украину несмотря на ограничения, которые действует по решению Кабмина до 28 сентября.
"Иностранные граждане после предоставления им всех необходимых разъяснений со стороны украинских пограничников продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков. ГНСУ была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска "Новые Яриловичи" ввиду, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан", - говорится в сообщении.
Сейчас совместно с пограничниками Республики Беларусь осуществляется перенаправление транспортных средств на другие пункты пропуска.
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На рисунках в очередном номере детского журнала "Ежик" персонаж одной из сказок Таракан Тараканович внешне напоминает белорусского президента Александра Лукашенко.
В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать".
Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Жители полянки, где происходят сказочные события рассказа, вывешивают транспарант "Таракан, уходи".
В финале Таракана Таракановича съедает воробей.
А, вот, когда там бал правили мусульмане, были проблемы с паломничеством. Даже крестовые походы "объединённой Европой" пришлось проводить...
Поэтому надо быть цивилизованными. Просто власть: и местная власть Умани с областью, и центральная, должны серьёзно заняться организацией паломничества и воплотить это не хуже Израиля.
Евреи готовы платить - важно, чтобы сервис был тоже на уровне.
Думаю или власти подгонят караван автобусов или хасиды до наступления шабата будут с боем прорываться.
Ну, раньше ещё и немцы при Адольфе так думали.
Браво.
За новейшую историю им страдали 3 нации.
1. Русские
2. Немцы
3. Арабы
Немцы уже перевоспитались...
коллекционирая новые типы вирусачему-то удивляться не стоит.