Была договоренность не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении места в "серой зоне" в качестве исключения, - Резников
Информация о том, что должна была состояться инспекция на украинских боевых позициях у Шумов, является мифом, сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Миф о том, что должна была быть инспекция на украинских позициях боевых. Это неправда, даже об этом не было речи", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вице-премьер отметил, что речь шла о расследовании в качестве исключения, которое было согласовано со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе послом Хайди Грау.
"Далее шло обсуждение в качестве исключения, доведения, что доверять выводам СММ ОБСЕ надо, было проговорено с согласованием с госпожой Хайди Грау - она подчеркнула, что это исключение, она провела консультации со своими коллегами - в качестве исключения будет сделано расследование с возможностью на месте прийти в "серую зону" и посмотреть, свежая ли там раскопана траншея или уже старая. Речь не шла о посещении боевых позиций украинских Вооруженных сил. Речь шла о посещении совместно в режиме СЦКК, в присутствии представителей ОБСЕ этого места в "серой зоне". Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, и прошу этот миф не распространять", - сообщил Резников.
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Даа
И Козак ничего про выборы не говорил
И 87 летнего украинофоба Фокина внучка не пристроила на работу в ТКГ
Короче совсем эта ТКГ ЗАВРАЛАСЬ
"Посещение" - наверное туристическое? Музея?
Суцільні нездари.
"Фашисти, з сірої зони, проінспетували позиції советської армії"
Фсьо, війні кінець.
кстати, раз совок - почему не атеист? в совке единое нормальное шо было так это то шо попов опускали, да и то как всегда.
А взагалі - якого хєра ми щось повинні доводити загарбникам на СВОЇЙ землі??? Якого хєра ви опустили Україну до того рівня, що вона повинна виправдовуватись перед фєдєрастами???
Ви на кого працюєте, покидьки???
а тутошние, хотя бы, смогли совершить это действие?..чи їм зась?
Боевиков - их нет. Это даже не "ихтамнет". Потому что "ихтамнет" - это рашка.
А боевики - это дерьмо. Потому что их даже рашка не признаёт.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchuk-rozpoviv-koli-mozhe-vidbutisja-nova-inspektsija-shumiv.html
Так завжди коли брешуть то виникає то іспанський диспетчер, то льотчик Волошин то ще якась хрень.
І тут так само. То існпектування, то просто в бінокль пасматрєть то от тепер землючку на свєжєсть провєріть.
Ну можє для зьозьората і пройде.
Сепарня висуває вимоги, звинувачення, оглядає позиції,
Все за мордорським сценарієм 2014 року.
У них туалеты уже переполнены? Хотят нагадить в наши "места"?
Неделю нам втирали, что "ИНСПЕКЦИЯ наших ПОЗИЦИЙ жизненно необходимы" и так далее и тому подобное.
И тут БАХ!
И это уже всего лишь "посещение серой зоны"!!!
Я не понимаю, почему после таких слов, журналист просто не ПЛЮНУЛ ему в РОЖУ?!
"Была договоренность (с террористами) не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении (террористами) места в "серой зоне" в качестве исключения"
точка.
кацапня и есть террористы - бурятоглазые шахтеры ето их прозводная и не более.
шо имелось ввиду под "в качестве исключения"? - автора и спрашивайте тщательнее, товарищь.
зеленого цирка с одними обезьянами...
Так ладно б признали це.
Не того вчились, так?
Вже не можливо сприймати їх всерйоз.
Обрались на брехні, а зараз взагалі ...
Якщо ж ти чимось поступаєшся, і не отримуєш щось навзаєм, то це не компроміс, це - капітуляція.
Тож таким чином жодного компромісу ми не мали.
Що відбувається, так це те, що Україна, крок за кроком, дає Путіну те, що він хоче, а яким буде наступний крок?
Повна демілітаризація Україною лінії фронту зі свого боку?
Я не знаю, що в голові у Зепрезидента, але зрозуміло, що далі продовжуються помилки і відбувається здача, здача, здача і нічого взамін.
Це політика дурдому !!!
Антиколорадос сто раз писал шо там в голове. Правда он любит иудеев, так что то что ненавидит Зелю = муссолинизм!
Зебобики считают лохами не только свой электорат, но и всех разумных людей тоже.
https://prm.ua/kravchuk-spodivayetsya-shho-inspektsiyu-pozitsiy-zsu-pid-shumami-provedut-cherez-kilka-dniv/ "Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук сподівається, що "інспекцію" українських позицій під Шумами зможуть провести через кілька днів. Про це Кравчук заявив в ефірі "ТСН". За словами Кравчука, інспектування позицій є одним з умов проведення нормандської зустрічі в Берліні. Також голова української делегації сказав, що наразі невідомо, чи буде перенесена "Нормандська зустріч" чи ні."
плачет мендель, ленка дрыснула подальше...
НО!
Чтобы не подорвать поддержку Запада нам нужно петлять всеми мыслимыми способами до бесконечности...