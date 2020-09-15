Была договоренность не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении места в "серой зоне" в качестве исключения, - Резников

Информация о том, что должна была состояться инспекция на украинских боевых позициях у Шумов, является мифом, сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Миф о том, что должна была быть инспекция на украинских позициях боевых. Это неправда, даже об этом не было речи", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вице-премьер отметил, что речь шла о расследовании в качестве исключения, которое было согласовано со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе послом Хайди Грау.

"Далее шло обсуждение в качестве исключения, доведения, что доверять выводам СММ ОБСЕ надо, было проговорено с согласованием с госпожой Хайди Грау - она подчеркнула, что это исключение, она провела консультации со своими коллегами - в качестве исключения будет сделано расследование с возможностью на месте прийти в "серую зону" и посмотреть, свежая ли там раскопана траншея или уже старая. Речь не шла о посещении боевых позиций украинских Вооруженных сил. Речь шла о посещении совместно в режиме СЦКК, в присутствии представителей ОБСЕ этого места в "серой зоне". Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, и прошу этот миф не распространять", - сообщил Резников.

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