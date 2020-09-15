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Была договоренность не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении места в "серой зоне" в качестве исключения, - Резников

Была договоренность не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении места в

Информация о том, что должна была состояться инспекция на украинских боевых позициях у Шумов, является мифом, сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Миф о том, что должна была быть инспекция на украинских позициях боевых. Это неправда, даже об этом не было речи", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Вице-премьер отметил, что речь шла о расследовании в качестве исключения, которое было согласовано со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе послом Хайди Грау.

"Далее шло обсуждение в качестве исключения, доведения, что доверять выводам СММ ОБСЕ надо, было проговорено с согласованием с госпожой Хайди Грау - она подчеркнула, что это исключение, она провела консультации со своими коллегами - в качестве исключения будет сделано расследование с возможностью на месте прийти в "серую зону" и посмотреть, свежая ли там раскопана траншея или уже старая. Речь не шла о посещении боевых позиций украинских Вооруженных сил. Речь шла о посещении совместно в режиме СЦКК, в присутствии представителей ОБСЕ этого места в "серой зоне". Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, и прошу этот миф не распространять", - сообщил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо

Автор: 

инспекция (92) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+62
😀😀😀
Даа
И Козак ничего про выборы не говорил
И 87 летнего украинофоба Фокина внучка не пристроила на работу в ТКГ
Короче совсем эта ТКГ ЗАВРАЛАСЬ
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15.09.2020 00:35
+48
И опять поперли гнилые ОТМАЗКИ!
"Посещение" - наверное туристическое? Музея?
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15.09.2020 00:36
+45
Смешно. Особенно, когда сам Кравчук в первый день-сказал,шо для мира все средсва хороши. В том числе и "инспекция позициЙ ВСУ". Теперь отбрехиваются.
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15.09.2020 00:39
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Правила форума Совет форумчан
😀😀😀
Даа
И Козак ничего про выборы не говорил
И 87 летнего украинофоба Фокина внучка не пристроила на работу в ТКГ
Короче совсем эта ТКГ ЗАВРАЛАСЬ
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15.09.2020 00:35 Ответить
никаких тайных договоренностей об урегулировании в Донбассе не будет.
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15.09.2020 00:56 Ответить
Все намного проще, пани София... Зебики шептуна выпустили... Боятся украинцев, переобуваясь в прыжке - значит уважают.
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15.09.2020 01:28 Ответить
Вы о чем? Чего им боятся? Есть примеры?
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15.09.2020 10:28 Ответить
сплошные интриги брехня с полуправдой даже если и ПРАВДА ТО НИКТО УЖЕ НИКОМУ И НИЧЕМУ НЕ ВЕРИТ Зеля клованский все сделал чтобы его явлению никто не верил еще до того как воно своего рота откроет...
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15.09.2020 09:44 Ответить
И опять поперли гнилые ОТМАЗКИ!
"Посещение" - наверное туристическое? Музея?
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15.09.2020 00:36 Ответить
Шпили хотели посмотреть в Шумах.
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15.09.2020 08:43 Ответить
тварюка лживая
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15.09.2020 00:36 Ответить
може, і брехлива; але командна. Захищає начальство.
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15.09.2020 00:44 Ответить
Пошли отмазки для тупых земикробов
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15.09.2020 00:36 Ответить
Во даёт.(с)
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15.09.2020 00:38 Ответить
А Рєзніков знає, що першими цей "міф" розповсюдили ОПа і терористи? Зяюаява ОПи була чітка і однозначна - про спільне інспектування українських позицій під Шумами. Це що, замітають сліди? Таки дійшло, що це злочин? Рєзніков було б краще вияснити, чи справді з цим дали спокій, чи лише відтермінували. Бо такі заяви робить наприклад Кравчук.
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15.09.2020 00:38 Ответить
я собі уявляю, як завтра блогери порівнюватимуть цю цитату Резнікова з з цитатою з офіційного прес-релізу ОП...
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15.09.2020 00:46 Ответить
а його виборцям насрать - аби не порошенко
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15.09.2020 01:15 Ответить
Смешно. Особенно, когда сам Кравчук в первый день-сказал,шо для мира все средсва хороши. В том числе и "инспекция позициЙ ВСУ". Теперь отбрехиваются.
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15.09.2020 00:39 Ответить
Вони навіть і відбріхуватися не вміють.
Суцільні нездари.
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15.09.2020 00:48 Ответить
Та вони і не стараються.
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15.09.2020 06:12 Ответить
Це називається- співпраця з ворогом.
"Фашисти, з сірої зони, проінспетували позиції советської армії"
Фсьо, війні кінець.
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15.09.2020 00:39 Ответить
совок, ты хотя бы понял шо высрал?
кстати, раз совок - почему не атеист? в совке единое нормальное шо было так это то шо попов опускали, да и то как всегда.
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15.09.2020 07:24 Ответить
Была договоренность не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении места в "серой зоне" в качестве исключения, - Резников - Цензор.НЕТ 4571
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15.09.2020 00:39 Ответить
Це брехня, якою ви намагаєтесь втекти від відповідальності...
А взагалі - якого хєра ми щось повинні доводити загарбникам на СВОЇЙ землі??? Якого хєра ви опустили Україну до того рівня, що вона повинна виправдовуватись перед фєдєрастами???
Ви на кого працюєте, покидьки???
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15.09.2020 00:40 Ответить
чтой-то сложное произошло, раз тамошние серую зону посетить не смогли...
а тутошние, хотя бы, смогли совершить это действие?..чи їм зась?
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15.09.2020 00:41 Ответить
Яснапанатна а кишишу было на лимон как минимум.
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15.09.2020 00:41 Ответить
ТКГ - это Украина, рашка и ОБСЕ.
Боевиков - их нет. Это даже не "ихтамнет". Потому что "ихтамнет" - это рашка.
А боевики - это дерьмо. Потому что их даже рашка не признаёт.
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15.09.2020 00:42 Ответить
Голова української делегації у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук розповів, що нова спільна інспекція селища Шуми Донецької області може відбутися найближчим часом.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchuk-rozpoviv-koli-mozhe-vidbutisja-nova-inspektsija-shumiv.html
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15.09.2020 00:42 Ответить
Мы на своей земле сами будем решать что и как а в ту траншею закопать Обсе и прочую козлину что такое творит.
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15.09.2020 00:44 Ответить
Ага.
Так завжди коли брешуть то виникає то іспанський диспетчер, то льотчик Волошин то ще якась хрень.
І тут так само. То існпектування, то просто в бінокль пасматрєть то от тепер землючку на свєжєсть провєріть.
Ну можє для зьозьората і пройде.
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15.09.2020 00:46 Ответить
Резников сейчас как при овоще чечитов.
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15.09.2020 00:46 Ответить
То треба, щоб ти, падлюка, стало =ісключєнієм=, зрозуміло ?
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15.09.2020 00:47 Ответить
это пол беды. он еще заявил что оказывается они расследуют факт убийства снайпером нашего бойца проверяя версию сепаров о том что наши просто устроили перестрелку между собой
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15.09.2020 00:49 Ответить
Сволота !!!
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15.09.2020 00:57 Ответить
привлекут сепаров как свидетелей, а что, они же наши люди, имеют паспорта Украины, разве не могут быть свидетелями ? Могут !Вот они и дадут показания, что подразделения ВСУ устроили между собой гражданскую вайну, еще организаторов и арестуют.
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15.09.2020 02:19 Ответить
Зеленський вже, па команді дерьмака, визнав сепарню стороною конфлікту, а значить визнав війну громадянською.
Сепарня висуває вимоги, звинувачення, оглядає позиції,
Все за мордорським сценарієм 2014 року.
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15.09.2020 09:01 Ответить
была договоренность предателей Украины о посещение рашистскими окупантами месторасположения украинских войск ,для проведения инспекции...
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15.09.2020 00:51 Ответить
Если они проверяют, когда там траншея была вырыта- свежая/не свежая? Это и называется инспекция!
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15.09.2020 00:53 Ответить
Окопы в серой зоне??? Совсем заврались!
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15.09.2020 00:54 Ответить
"о посещении места"

У них туалеты уже переполнены? Хотят нагадить в наши "места"?
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15.09.2020 00:56 Ответить
Очевидно, только так - прищимив яйца этим "зеленым мухам", необходимо спасать Украину. В противном случае эти "микро-халки" сдадут Украину ни за понюх табака ху*лу. Да и вообще получается, что зеленский сядет раньше януковоща.
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15.09.2020 00:59 Ответить
Ну що б оті тварюки тільки би не натворили,якби не вельми активний спротив народу України?І,взагалі,чому ми маємо постійно відбиватись від"миротворчих"ініціатив теперішніх правителів?! Та пора уже їх плслати до отієї он матінки!
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15.09.2020 01:01 Ответить
Лайно брехливе.
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15.09.2020 01:03 Ответить
Еще была договоренность отыметь делегацию дамбасов в очко в серой зоне. Выполнили?
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15.09.2020 01:05 Ответить
Полагаю есть простой устав, при обнаружении противника без белого флага, уничтожать, при обстреле позиций, подавлять огневые средства противника.
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15.09.2020 05:27 Ответить
Верховный главнокомандующий ВСУ - Зеленский. Кому не смешно видеть эту карикатуру?
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15.09.2020 05:41 Ответить
Наглость вранья превосходит любые мысленные границы!
Неделю нам втирали, что "ИНСПЕКЦИЯ наших ПОЗИЦИЙ жизненно необходимы" и так далее и тому подобное.
И тут БАХ!
И это уже всего лишь "посещение серой зоны"!!!
Я не понимаю, почему после таких слов, журналист просто не ПЛЮНУЛ ему в РОЖУ?!
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15.09.2020 01:09 Ответить
Еще втирали, что это все порошенко придумал подписал и вот теперь некуда деваться
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15.09.2020 02:21 Ответить
Бг-ггг...- это просто МИФ ... - зебики переобулись в прыжке, нашли козла отпущения...ХЕХ... ЗЫ... Украинцы, спасибо , что Вы есть.
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15.09.2020 01:25 Ответить
они пропихивают уже не раз коллаборантские темы и потом народ их на вилах готов вынести и вздернуть и они начинают потом отбрехиваться и заднюю давать. Как с водой в Крым например тоже. Если у них уже намерения такие есть, то они все уже становятся предателями и не легитимными!
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15.09.2020 01:50 Ответить
Ага, но кто ж его посадит? Оно же памятник!
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15.09.2020 05:22 Ответить
В условиях войны, такие действия политиков, караются однозначно. Расстрел. Расстре́л - вид смертной казни, при котором умерщвление достигается с помощью выстрела из огнестрельного оружия (смерть может достигаться путем потери крови, разрыва сердца или крупных сосудов, разрыва легких)
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15.09.2020 05:52 Ответить
тока чуть вдуматься:
"Была договоренность (с террористами) не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении (террористами) места в "серой зоне" в качестве исключения"
точка.
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15.09.2020 01:55 Ответить
и если мне хто возразит, шо не с террористами, а с кацапней? - не принимается.
кацапня и есть террористы - бурятоглазые шахтеры ето их прозводная и не более.
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15.09.2020 01:58 Ответить
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». - В. В. Панюшкин, публицист
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15.09.2020 06:08 Ответить
не в обиду - В. В. Панюшкин, публицист мне не знаком, знакомиться с его публицистикой не собираюсь.
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15.09.2020 06:16 Ответить
это дешевые пробивоны,чтобы узнать реакцию украинцев, прежде чем попытаться продвинуть что-то более гнусное.
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15.09.2020 02:07 Ответить
Исключения из чего? Из уголовного законодательства, я полагаю? Отличная идея, стань террористом и будешь неподсуден.
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15.09.2020 06:05 Ответить
ето - цитата.
шо имелось ввиду под "в качестве исключения"? - автора и спрашивайте тщательнее, товарищь.
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15.09.2020 06:10 Ответить
Коли вже українці перестануть їм вірити? Скільки можна довіряти абсолютним брехунам і маніпуляторам? Тим більше, що українці в побуті зовсім не довірливі, скептичні, розумні. А в політиці - діти.
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15.09.2020 03:04 Ответить
Типа отрицательное продвижение террористов на территорию Украины
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15.09.2020 04:58 Ответить
В Украине вообще, уголовное законодательство есть?
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15.09.2020 05:03 Ответить
Номинально, есть. Но работает избирательно, крупным чинушам, казнокрадам и террористам бояться не чего.
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15.09.2020 05:06 Ответить
Я, как то заметил Г. Табаху, что ОРДЛО создано по образцу и подобию ИГИЛ, он согласился.
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15.09.2020 05:10 Ответить
Те же яйца, только в профиль. Гнилая отмазка.
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15.09.2020 05:37 Ответить
причем настолько тупая, шо становится еще груснее от ето всего бродячего
зеленого цирка с одними обезьянами...
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15.09.2020 06:24 Ответить
Абхазские евреи могут обидется....
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15.09.2020 08:41 Ответить
не очень по атсиметизму - но иногда бесят зеленские менделя
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15.09.2020 08:46 Ответить
Это Игра слов: "посещение" или " инспектирование" , а смысл один и тот же ...И вообще, у нас война с Россией и не надо подменять ее на понятие "внутренний гражданский конфликт"....нет днр и лнр, их в природе нет, а есть российско-украинская война, поэтому нечего здесь каким-то шестёркам пушилиным делать...
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15.09.2020 06:11 Ответить
Обгадились петруни по-повній. Фейк - це така брехня!!! А ви її поширювали!!! А це не дуже добре!!!
Так ладно б признали це.
Не того вчились, так?
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15.09.2020 06:28 Ответить
Это легитимизация кремлёвских марионеток, по завершению "инспектирования" подписали бы бумажку - ОБСЕ и "стороны", и всё - РФ тут ни при чём, снимайте санкции.
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15.09.2020 06:34 Ответить
Суцільна брехня від зелених.
Вже не можливо сприймати їх всерйоз.
Обрались на брехні, а зараз взагалі ...
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15.09.2020 06:43 Ответить
а вибори на окупованих територіях теж москальська вигадка чи у ВР постанова рєзнікова лежить ?
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15.09.2020 06:45 Ответить
ща маша порешает, 87 лет введенный во всё ее деда одобрит? - буде дило...
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15.09.2020 06:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tj0vOoPTJvo
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15.09.2020 07:20 Ответить
Уж очень долго придумывали эту версию )))
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15.09.2020 06:52 Ответить
Встречаем новое политическое ток шоу "Время о#уительных историй" Наш первый выпуск "Мы творим дичь и считаем вас дебилами"
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15.09.2020 06:56 Ответить
Словесная эквилибристика. Резников как адвокат шарит в этом. Кого зелень хочет на@бать?
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15.09.2020 07:04 Ответить
Маніпуляції те єдине, в чому плісняві професіонали.
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15.09.2020 09:08 Ответить
Компроміс має дві сторони.
Якщо ж ти чимось поступаєшся, і не отримуєш щось навзаєм, то це не компроміс, це - капітуляція.
Тож таким чином жодного компромісу ми не мали.
Що відбувається, так це те, що Україна, крок за кроком, дає Путіну те, що він хоче, а яким буде наступний крок?
Повна демілітаризація Україною лінії фронту зі свого боку?
Я не знаю, що в голові у Зепрезидента, але зрозуміло, що далі продовжуються помилки і відбувається здача, здача, здача і нічого взамін.
Це політика дурдому !!!
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15.09.2020 07:21 Ответить
Как это "не знаю" то?
Антиколорадос сто раз писал шо там в голове. Правда он любит иудеев, так что то что ненавидит Зелю = муссолинизм!
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15.09.2020 07:47 Ответить
Все правильно, проводиться міфічна зовнішня політика, в тому числі і на засіданнях ТКГ. Куди там грецькій міфології!
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15.09.2020 07:26 Ответить
ПОЗИЦИИ ВСУ ЭТО СЕРАЯ ЗОНА?
Зебобики считают лохами не только свой электорат, но и всех разумных людей тоже.
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15.09.2020 07:36 Ответить
"о посещении " ... так нейтральненько, мирно, лагідно. Нібито йде мова про відвідування бабусиної дачі. Мандель сформулювала чи в кремлі ?
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15.09.2020 08:01 Ответить
Это обычные жидовские мансы.
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15.09.2020 08:03 Ответить
Хвантазія починає працювати бурно, коли треба свою задницю прикрити.
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15.09.2020 08:07 Ответить
Не, они там, в своей "зекоманде" реально ******* поголовно. Их отбирают туда по принципу чем *******, тем выше должность. Пора уже от этих ******** избавляться, иначе Украине капут.
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15.09.2020 08:17 Ответить
Брехети їм як дихати. То спецоперації з вагнерівцями не було і ніби крота немає в ОПУ, а як оця фраза - Була домовленість з терористами..., так і хочеться спитати у них ви дефективні ідіоти з дитинства, чи агенти ФСБ?
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15.09.2020 08:23 Ответить
манипулятор куев.
https://prm.ua/kravchuk-spodivayetsya-shho-inspektsiyu-pozitsiy-zsu-pid-shumami-provedut-cherez-kilka-dniv/ "Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук сподівається, що "інспекцію" українських позицій під Шумами зможуть провести через кілька днів. Про це Кравчук заявив в ефірі "ТСН". За словами Кравчука, інспектування позицій є одним з умов проведення нормандської зустрічі в Берліні. Також голова української делегації сказав, що наразі невідомо, чи буде перенесена "Нормандська зустріч" чи ні."
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15.09.2020 08:31 Ответить
Фраер сдал назад
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15.09.2020 08:32 Ответить
просто он людей за идиотов считает. правда 73% баранов и в такую херню поверят.
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15.09.2020 08:35 Ответить
зестратег мля
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15.09.2020 08:44 Ответить
Какие вы зедебилы жалкие и брехливые.Почему кравчук ,тогда говорил про другое,почему кацапы говорили про другое? Сплошная ложь во всем,эта брехня уже возведена в ранг политики зеленой плесени.
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15.09.2020 08:35 Ответить
Опять шмарклю "нетак" поняли ?
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15.09.2020 08:35 Ответить
Ну,это еще Мендель от своего патрона вброс не сделала..
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15.09.2020 10:05 Ответить
"В качестве ісключенія....." Суки "вікно Овертона" відпрацьовуєте.
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15.09.2020 09:07 Ответить
а ермачек нормально так нашу недолугу на цицьку, жмакатую всеми, спиймав.
плачет мендель, ленка дрыснула подальше...
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15.09.2020 09:17 Ответить
Минские договорённости - вынужденный шаг под давлением, и выполнять их никто и не собирался.
НО!
Чтобы не подорвать поддержку Запада нам нужно петлять всеми мыслимыми способами до бесконечности...
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15.09.2020 09:35 Ответить
Проклятые порохоботы опять вырвали контекст
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15.09.2020 09:40 Ответить
если траншею назвать место то это уже не позиции
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15.09.2020 11:04 Ответить
как уж на сковородке, считает народ дебилами.
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15.09.2020 12:24 Ответить
Во!! Ещё один дебильный разумков появился на горизонте украинской политики!! Где только вас таких дебилов-предателей выращивают!!
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15.09.2020 13:20 Ответить
 
 