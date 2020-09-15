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Новости Местные выборы-2020
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Фракция "СН" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия

Фракция

Фракция "Слуга народа" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия  в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

"Будем ли мы выносить этот вопрос? Он стоит, кстати, в повестке дня в эту пятницу. Но дойдем ли мы к этому вопросу или нет, это вообще еще большая дискуссия. Мы будем иметь отдельную фракцию по этому вопросу, пригласили господина Резникова, потому что он непосредственный участник этих переговоров, для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос", - сказал Арахамия.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться со всеми фракциями парламента.

"То есть, если упростить очень сильно, то вопрос звучит таким образом. С одной стороны, это чисто политическое заявление, с этим согласны все, но немного, так сказать, обидно она звучит, потому что господин Козак проактивно таким образом его высказал. А с другой стороны, если мы это проголосуем, то это разблокирует много других процессов на пути к миру, Нормандская встреча и т.д. И надо сейчас выбирать. Будем делать парламентские дискуссии, со всеми фракциями будем это обсуждать", - пояснил народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат "Слуги народа" не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский

Как ранее сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обратился в парламент о соответствии постановления о местных выборах Минским соглашениям. Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.

Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.

Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой. Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах

В российских СМИ также было обнародовано заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время.

"Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил Козак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что украинская сторона не брала на себя таких обязательств.

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - пояснил он.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Автор: 

местные выборы (2752) Арахамия Давид (989) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+24
Советую всем "слугам народа" крепко подумать о своем личном ближайшем будущем, ибо однажды став предателями, этого уже не исправишь. Так что, "слуги", не завдавайте потом глупых вопросов: "А нас то за что"?
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15.09.2020 01:43
+17
А с другой стороны, если мы это проголосуем, то это разблокирует много других процессов на пути к миру, Нормандская встреча и т.д -- ой , дурак ! Ой , дурак ! Ой , дурак !
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15.09.2020 01:17
+15
Примушувати фракцію до зради???
Якщо проголосують, то всім доведеться колись відповідати за державну зраду...
А можливо й раніше відповісте, якщо українці таки обуряться, особливо військові...
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15.09.2020 01:22
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Правила форума Совет форумчан
може пора караул с Олежей Ляшко во главе туда направить, поохранять бровисток?
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15.09.2020 01:15 Ответить
А преЗЕдент туда поедет ,агитировать ,как ездит Харьков ,Сумы и тд?
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15.09.2020 07:15 Ответить
туда ето куда? - не дорогие, держите етого шаурмятника при себе и никуда на пускайте...
у сaмих сволочни - одолжить бы кому....
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15.09.2020 07:33 Ответить
А с другой стороны, если мы это проголосуем, то это разблокирует много других процессов на пути к миру, Нормандская встреча и т.д -- ой , дурак ! Ой , дурак ! Ой , дурак !
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15.09.2020 01:17 Ответить
Тільки не дурак, а придурок.
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15.09.2020 01:39 Ответить
Ні. Не дурень. Ворог.
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15.09.2020 06:53 Ответить
Шо они там курят или нюхают эти зеленые бактерии? Пора этот рашистко-зеленский сифон законопатить. Может его на растов отфутболить?
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15.09.2020 01:20 Ответить
зачем вы все время пугаете арахимию, глаза вечно - как он нескончаемый триллер смотрит...
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15.09.2020 01:21 Ответить
Примушувати фракцію до зради???
Якщо проголосують, то всім доведеться колись відповідати за державну зраду...
А можливо й раніше відповісте, якщо українці таки обуряться, особливо військові...
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15.09.2020 01:22 Ответить
Ара,мир с москалями-это как девушка с лимонадом в пустыне
Фракция "СН" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9183
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15.09.2020 01:27 Ответить
Фракция "СН" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9484
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15.09.2020 01:29 Ответить
В обезьяннике под Сухуми хвосты от падают от мороза.
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15.09.2020 08:17 Ответить
"но немного, так сказать, обидно она звучит". Ну ніяк не заспокояться. Треба вже якось один раз і назавжди привести їх до тями.
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15.09.2020 01:43 Ответить
Советую всем "слугам народа" крепко подумать о своем личном ближайшем будущем, ибо однажды став предателями, этого уже не исправишь. Так что, "слуги", не завдавайте потом глупых вопросов: "А нас то за что"?
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15.09.2020 01:43 Ответить
Треба діяти вже не тільки в інтернеті.
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15.09.2020 02:56 Ответить
какая же все таки редкая смесь дерьма с дрожжями ета гарсовня...
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15.09.2020 05:12 Ответить
Не пройдет ! 👿
Столько жертв принесено Украиной за создание своего Приднестровья?

Хрен вам, а не выборы!
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15.09.2020 05:22 Ответить
проголосуете за приклованское местное - тут даже не нужно чесать себе здесь правой задней лапой....
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15.09.2020 08:06 Ответить
А с другой стороны, если мы это проголосуем, то это разблокирует много других процессов на пути к миру, Нормандская встреча и т.д. И надо сейчас выбирать. Будем делать парламентские дискуссии, со всеми фракциями будем это обсуждать", - пояснил народный депутат.
Джерело: https://censor.net/ru/n3219287

Ідіотне, якщо ви це проголосуєте, то в країні станеться Майдан.
Бо такого "миру" ніхто не потерпить.
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15.09.2020 06:36 Ответить
А вони потихеньку діють. Зміна закону про вибори на вимогу Кремля- народ обурився- перекрили інспектуванням наших позицій сєпарами- народ бушує- інспектування відмінили і спокійно розглядають зміни закону про вибори.
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15.09.2020 06:57 Ответить
Вовік таки не лох. Та й психологи в МГУ хороші.
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15.09.2020 07:01 Ответить
Зе-обсуждение: Спросит домработница у свадебного актёра - а что такое стандарты ООН? Свадебный актёр перепугается, и ответит - я, вообще то микроб, спроси у педофила.
Прения закончены, подитожит Арахамия, - решение принято!
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15.09.2020 07:01 Ответить
"Прозаседаются", что может зайти современный матрос Железняк.
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15.09.2020 07:14 Ответить
Мені цікаво - на цьому засіданні хоч один "слуга" здатен буде, за своїми розумовими здібностями, поставить питання: "Арахамія, а коли встане Майдан, ти першим встанеш на табуретку, коли нас вішать будуть?"
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15.09.2020 07:15 Ответить
Дак воно в танчики грало собі, а тут нежданчик підвалив - вибори смерть зєафери)))
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15.09.2020 07:16 Ответить
Здати країну тільки для того, щоб провести "норманскую встрєчу".Треба щось робити з "зеленими мікробами".
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15.09.2020 08:03 Ответить
Внести изменения ..что выборы через десять лет...после освобождения ОРДЛО..и ни днем раньше а до этого момента закрыть все КПВВ и отмена соцвыплат до освобождения..Кто доживет получит ВСЕ.И да...что бы помнили.... у нас пенсия солидарная так что по наследству не передается
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15.09.2020 08:03 Ответить
На цих місцевих виборах потрібно голосувати за тих кандидатів (особливо в облраду), які пообіцяють прийняти постанову цієї новообраної обл-міськ-райради про дострокові вибори парламенту та імпічмент для главзебіла.
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15.09.2020 08:05 Ответить
СН устраняют препятствия на пути предательства страны.
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15.09.2020 08:09 Ответить
Решили слить Украину через "ручных депутатиков"? Смотруны херовы!
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15.09.2020 08:10 Ответить
Зрадники підлі, утилізовати вас потрібно.
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15.09.2020 08:20 Ответить
а там всего то задницу под плечи подравнять...
и не то шо бы очень - но все лучше будет сем сейчас.
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15.09.2020 08:36 Ответить
Проводите при участии Козака, а лучше самого Путина, что мелочится
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15.09.2020 08:36 Ответить
По требованию *****

фракция "приСлуг олигархов" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия
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15.09.2020 08:39 Ответить
по этому вопросу, пригласили господина Резникова, потому что он знает кто сколько получит от ***** за "правильное" голосование.Надо внести полную ясность в этот вопрос", - сказал Арахамия.
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15.09.2020 08:49 Ответить
слуги рашиста и ордло в Украине будут голосовать за то,что приведет к тому,чем окончили папиредники
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15.09.2020 09:44 Ответить
Пишуть, що дураки. Не пишіть цього, врони не дураки, вони просто малороси і знають що роблять. Їм потрібно швидко зробити цю зраду, яку вони називають миром і зняти санкції з засрашки і за наші кошти відбудовувати уже давно не наш даунбас. А на мій погляд, потрібно на якийсь час за даунбас забути, заморозити ту територію і посилювати санкції відносно засрашки і розвивати інші території, які дають життя Україні. Даунбас - це велика рана, яка забирає все прогресивне. Але 73% зелених мікробів вирішили це по іншому.
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15.09.2020 09:47 Ответить
А жаль что нет среди этих слуг выродков кремля Гади Сявки, а то она бы так громко шуганула проклятых ЗЕбилов капитулянтов...Гляди бы они кремлёвские янычары усрались, и передумали устраивать продажные выборы на оккупированных территориях Донбасса под дулами автоматов российских фашистов оккупантов и террористов коллаборантов с бандитской резервации "лугандонии" А декларировать и петь им московским опричникам про суверенитет Украины бесполезно они уже его продали фашистскому кремлю.
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15.09.2020 09:59 Ответить
Береза: Для людей "слуги" уже стали фракцией ватников,врунов и фриков. И лучшее тому подтверждение - рейтинг, который тает, как снег под солнцем
15.09.2020, 09:14 • 355 • https://uainfo.org/blognews/1600149759-bereza-dlya-lyudey-slugi-uzhe-stali-fraktsiey-vatnikov-vrunov.html#mc-container 1

Вчера дежурный врун "слуг народа" и по совместительству глава такой же фракции, Давид Арахамия, заявил о своём коллеге из "слуг" Юрченко, которого подозревают в коррупции и получении взятки за поданный законопроект и правки: "Сегодня у нас была фракция и нам сообщили, что господин Юрченко хочет выйти с заявлением о выходе из фракции. Он говорит, что он полностью невиновен и будет доказывать свою невиновность во всех инстанциях. Но, чтобы не бросать тень на фракцию или партию, то он выйдет временно из партии и фракции и докажет свою невиновность. И, если все нормально, то мы его с удовольствием примем обратно".
У меня возникло ощущение, что я уже слышал подобное от этой говорящей головы. И даже вспомнил когда. Это было, когда речь шла о насильника Иванисове, которого Зеленский привёл в ВР в составе "слуг". Тогда Арахамия сказал:
- Как лидер фракции, я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600147299-viktor-nebozhenko-partii-i-krizis-ukrainy.html Виктор Небоженко: Партии и кризис Украины
А Иванисов тогда написал: "Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <...> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили".
Иванисов потом добавил, что скоро "будет готов обнародовать достоверные доказательства" о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. "Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - добавил он.
В итоге выяснилось, что Иванисов таки насиловал и сидел за это, а Зеленский, который пообещал выгнать его в случае подтверждения факта преступления, забыл о своём обещании.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600019697--intuyitivna-kadrova-politika-prezidenta-i-yogo-ofisu-koli.html "Інтуїтивна" кадрова політика президента і його офісу, коли схрестили "вужа з їжаком", веде владу до невідворотної катастрофи, - Бортнік
И теперь, обгадившись в очередной раз, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG моносброд и Зеленский пытаются сохранить хорошее лицо при плохой игре. Мне это все больше напоминает поведение Кремля, которое после каждого зашквара их солдат в Украине оправдывается словами, что это не их или что они давно уволены, или вообще это туристы и они заблудились. А танк можно в любом военторге купить. "Слуги" ведут себя так же. Видимо, схожий менталитет.
Но для людей "слуги" уже стали фракцией врунов, насильников, фриков, ватников и коррупционеров. И лучшее подтверждение этому рейтинг https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG моносброда , который тает, как снег под солнцем.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5011676268858439 Борислав БЕРЕЗА
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15.09.2020 10:13 Ответить
План один. Вибори, далі референдум про входження до РФ. Як у Криму. І ніяких санкцій. Граблі, це наше всьо!
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15.09.2020 10:38 Ответить
А навіщо мікробам збиратися? Вони тупо виконають наказ смотрящего
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15.09.2020 11:56 Ответить
Якийсь чорножопий виаішує долю України. І в нас таких виб""дків 73%
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15.09.2020 12:08 Ответить
Ну шо офіційно вже називайтесь не СН а ХК\холуї кремля\
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15.09.2020 12:48 Ответить
 
 