Фракция "СН" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия
Фракция "Слуга народа" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.
"Будем ли мы выносить этот вопрос? Он стоит, кстати, в повестке дня в эту пятницу. Но дойдем ли мы к этому вопросу или нет, это вообще еще большая дискуссия. Мы будем иметь отдельную фракцию по этому вопросу, пригласили господина Резникова, потому что он непосредственный участник этих переговоров, для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос", - сказал Арахамия.
По его словам, этот вопрос будет обсуждаться со всеми фракциями парламента.
"То есть, если упростить очень сильно, то вопрос звучит таким образом. С одной стороны, это чисто политическое заявление, с этим согласны все, но немного, так сказать, обидно она звучит, потому что господин Козак проактивно таким образом его высказал. А с другой стороны, если мы это проголосуем, то это разблокирует много других процессов на пути к миру, Нормандская встреча и т.д. И надо сейчас выбирать. Будем делать парламентские дискуссии, со всеми фракциями будем это обсуждать", - пояснил народный депутат.
Как ранее сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обратился в парламент о соответствии постановления о местных выборах Минским соглашениям. Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.
Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.
Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой. Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".
В российских СМИ также было обнародовано заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время.
"Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил Козак.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что украинская сторона не брала на себя таких обязательств.
"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - пояснил он.
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
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у сaмих сволочни - одолжить бы кому....
Якщо проголосують, то всім доведеться колись відповідати за державну зраду...
А можливо й раніше відповісте, якщо українці таки обуряться, особливо військові...
Столько жертв принесено Украиной за создание своего Приднестровья?
Хрен вам, а не выборы!
Джерело: https://censor.net/ru/n3219287
Ідіотне, якщо ви це проголосуєте, то в країні станеться Майдан.
Бо такого "миру" ніхто не потерпить.
Прения закончены, подитожит Арахамия, - решение принято!
и не то шо бы очень - но все лучше будет сем сейчас.
фракция "приСлуг олигархов" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия
15.09.2020, 09:14 • 355 • https://uainfo.org/blognews/1600149759-bereza-dlya-lyudey-slugi-uzhe-stali-fraktsiey-vatnikov-vrunov.html#mc-container 1
Вчера дежурный врун "слуг народа" и по совместительству глава такой же фракции, Давид Арахамия, заявил о своём коллеге из "слуг" Юрченко, которого подозревают в коррупции и получении взятки за поданный законопроект и правки: "Сегодня у нас была фракция и нам сообщили, что господин Юрченко хочет выйти с заявлением о выходе из фракции. Он говорит, что он полностью невиновен и будет доказывать свою невиновность во всех инстанциях. Но, чтобы не бросать тень на фракцию или партию, то он выйдет временно из партии и фракции и докажет свою невиновность. И, если все нормально, то мы его с удовольствием примем обратно".
У меня возникло ощущение, что я уже слышал подобное от этой говорящей головы. И даже вспомнил когда. Это было, когда речь шла о насильника Иванисове, которого Зеленский привёл в ВР в составе "слуг". Тогда Арахамия сказал:
- Как лидер фракции, я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента.
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А Иванисов тогда написал: "Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <...> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили".
Иванисов потом добавил, что скоро "будет готов обнародовать достоверные доказательства" о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. "Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - добавил он.
В итоге выяснилось, что Иванисов таки насиловал и сидел за это, а Зеленский, который пообещал выгнать его в случае подтверждения факта преступления, забыл о своём обещании.
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И теперь, обгадившись в очередной раз, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG моносброд и Зеленский пытаются сохранить хорошее лицо при плохой игре. Мне это все больше напоминает поведение Кремля, которое после каждого зашквара их солдат в Украине оправдывается словами, что это не их или что они давно уволены, или вообще это туристы и они заблудились. А танк можно в любом военторге купить. "Слуги" ведут себя так же. Видимо, схожий менталитет.
Но для людей "слуги" уже стали фракцией врунов, насильников, фриков, ватников и коррупционеров. И лучшее подтверждение этому рейтинг https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG моносброда , который тает, как снег под солнцем.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5011676268858439 Борислав БЕРЕЗА