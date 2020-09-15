Мощный взрыв на газопроводе высокого давления произошел в селе Чабаны под Киевом. ВИДЕО
Жители населенного пункта Чабаны в Киевской области сообщили о мощном взрыве газа, который произошел в ночь на вторник, 15 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице "Киева оперативного" в Фейсбуке.
На место происшествия выехали пожарные.
Местные жители заявили, что звук взрыва был похож на падение самолета.
В службе "101" сообщили, что произошел взрыв газа, написали в чате села Круглик.
Информацию о взрыве агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в Нацполиции.
"В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", – отмечается в сообщении агентства.
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Тож, врядчи та труба прорвалася сама-собою, якщо стався вибух та горіння.