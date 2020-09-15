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Мощный взрыв на газопроводе высокого давления произошел в селе Чабаны под Киевом. ВИДЕО

Мощный взрыв на газопроводе высокого давления произошел в селе Чабаны под Киевом. ВИДЕО

Жители населенного пункта Чабаны в Киевской области сообщили о мощном взрыве газа, который произошел в ночь на вторник, 15 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице "Киева оперативного" в Фейсбуке.

На место происшествия выехали пожарные. 

Местные жители заявили, что звук взрыва был похож на падение самолета.

В службе "101" сообщили, что произошел взрыв газа, написали в чате села Круглик.

Информацию о взрыве агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в Нацполиции.

"В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", – отмечается в сообщении агентства.

Автор: 

взрыв (6752) Киев (25554)


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Топ комментарии
+18
Как по мне єто кацапы дестабилизируют обстановку в стране...
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15.09.2020 02:03
+13
Как то он на удивление "вовремя" взорвался. Как раз когда поднялась тема "Северного потока-2". Сейчас из-за поребрика вой поднимется, что Украина не надежный поставщик.
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15.09.2020 04:38
+11
Колись існувало прислів"я, що виникло з вислову одного з європейських монархів - "Гармати - останній доказ королів...". Якщо проаналізувать діяльність Росії і її правлячої верхівки за останні чверть століття, то можна це прислів"я інтерпретувать: "Терористичні акти - останній доказ Росії...". Каширське шосе, Волгодонськ, Беслан, Норд-Ост, Рязань, вбивства та отруєння політичних опонентів, диверсії на складах *********** в Україні, починаючи з Новобогданівки.... І я не здивуюсь, якщо у цього вибуху теж будуть стирчать вуха Кремля...
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15.09.2020 06:53
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Страница 2 из 2
Колись давно, ще за Совєтів вояки клали кабель. Бульдозер тягнув плуга а якому стояла величезна катушка і вона одразу на глибені прокладала кабель з катушки. І ось, цим плугом продірявили почеред поля магістральний газогон. Посеред поля стояв смерч від газу, який виривався під високим тиском. Водію-механніку вистачило ума не глушити двигуна аби не виникла іскра і він просто сдриснув. Нас прислали чергувати на відстані і контролювати аби ніякий ідіот туди не поперся. Всі молилися аби в бульдозері не закінчилася соляра і він не чихнув. Тиск падав декілька годин.
Тож, врядчи та труба прорвалася сама-собою, якщо стався вибух та горіння.
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15.09.2020 08:17 Ответить
Навряд чи водієві-механіку "вистачило розуму" він скоріше просто "здриснув"!
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15.09.2020 09:23 Ответить
Все к чему прикасается РАБссия имеет удивительного свойство ДОХНУТььь.... выпейте стопку за РАБссию сЦаря Николая,стопку за дохлый СССр,стопку за СНГ...,стопку за Варшавский Договор и стопку за Дохлятину Мавзолейную РАБссию..вас попустит...
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15.09.2020 08:24 Ответить
Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 2345Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 8863
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15.09.2020 08:28 Ответить
Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 425 НКВД взорвало Днепрогес 18 августа 1941 года...погибло 200 000 тысяч людей и солдат РККА...
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15.09.2020 08:35 Ответить
І спихнули це на німців. А якраз німці відновили роботу Дніпрогреса, такі вони були злі фашисти, а НКВС захисники тих загиблих 200 тисяч мирних людей..
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15.09.2020 08:43 Ответить
история умалчивает... тема для многих десятков диссертаций - жертвы 2 Мировой на территории совка на 3\4, а может и больше это все жетвы неадекватности, неспособности, неумения, тупости и жестокости сталинизма-коммунизма... прямая вина гитлеровцев и Германии - 1\4. а может и того меньше...
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15.09.2020 09:47 Ответить
Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 2452Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 1301
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15.09.2020 08:37 Ответить
Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 1025
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15.09.2020 08:38 Ответить
Гитлер фозЫзд взорвал?
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15.09.2020 08:39 Ответить
Лейтенант баканов придет, порядок наведет
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15.09.2020 08:40 Ответить
ватные бригады диверсантов ходют лесами...
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15.09.2020 09:04 Ответить
Ищите кацапов.
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15.09.2020 09:04 Ответить
Немає під Чабанами газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород. Вони щось як завжди переплутали.
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15.09.2020 09:50 Ответить
от ведь ссср сволочи, не могли понадежнее построить
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15.09.2020 12:08 Ответить
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