Мощный взрыв на газопроводе высокого давления произошел в селе Чабаны под Киевом. ВИДЕО

Жители населенного пункта Чабаны в Киевской области сообщили о мощном взрыве газа, который произошел в ночь на вторник, 15 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице "Киева оперативного" в Фейсбуке.

На место происшествия выехали пожарные.

Местные жители заявили, что звук взрыва был похож на падение самолета.

В службе "101" сообщили, что произошел взрыв газа, написали в чате села Круглик.

Информацию о взрыве агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в Нацполиции.

"В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", – отмечается в сообщении агентства.