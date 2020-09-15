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обстрел (25728) штаб (1231) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в районе Пищевика был обезврежен вражеский БПЛА, - штаб

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в районе Пищевика был обезврежен вражеский БПЛА, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Придерживаясь режима прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

"В частности, нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументирован неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровья, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.

Также сообщается, что в районе проведения ООС должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны: "Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС ликвидировали пожар вблизи населенного пункта Николаевка, что в Донецкой области".

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"С начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., не зафиксировано.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в районе Пищевика был обезврежен вражеский БПЛА, - штаб 01
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Шо, опять?
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15.09.2020 07:30 Ответить
Какие примерные террористы...
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15.09.2020 07:42 Ответить
Знову неприцільний вогонь із гранотомета. А як це? А обстріл мінами, також неприцільний? А розрив гранати Ф-1 також неприцільний?
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15.09.2020 07:49 Ответить
А наши могут , хоть неприцельно по террористам бахнуть? Нееет... Какой позор.
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15.09.2020 07:51 Ответить
а почему не обезврежен оператор? ответ простой - нет разведки... а так, что есть - это ясельная группа...
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15.09.2020 07:55 Ответить
Знов тасторона сере в штани ЗЕкацманавту.
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15.09.2020 08:19 Ответить
ну что квартальная бацилла, простопрекратилстрелять?
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15.09.2020 08:22 Ответить
Это хоть стали называть нарушение режима прекращения огня. А то открыто врали народу- "перемирие".
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15.09.2020 08:33 Ответить
 
 