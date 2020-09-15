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Байден (2759) климат (163) пожар (5735) США (24807) Трамп (3969)

Байден назвал Трампа "поджигателем климата" и заявил, что его возможный второй срок грозит США новыми стихийными бедствиями

Байден назвал Трампа

США в случае переизбрания президента продолжат страдать от стихийных бедствий из-за неспособности Дональда Трампа признать проблему климатических изменений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

"Дональд Трамп с его отрицанием климатических изменений мог и не быть причиной этих лесных пожаров, и рекордных наводнений, и рекордных ураганов, но если он изберется на второй срок, то такие события продолжат становиться все более привычными, более разрушительными и более смертоносными", - сказал Байден.

Он назвал Трампа "поджигателем климата" и обвинил его в неспособности взять ответственность за нынешний кризис с пожарами на западе страны.

"Нам нужен президент, кто уважает науку, кто понимает, что разрушения от изменений климата уже есть", - сказал Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвал "соучастием" отсутствие реакции Трампа на отравление Навального

Между тем, ранее в понедельник Трамп прибыл в штат Калифорния, чтобы на месте оценить ущерб от лесных пожаров и встретиться с местными и федеральными чиновниками.

На западе Соединенных Штатов этим летом пожары уничтожили тысячи домов и несколько небольших городков. Жертвами пожаров стали, по данным телеканала CNN, не менее 29 человек.
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Топ комментарии
+4
Цикаво, как можно климат поджечь?
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15.09.2020 07:41
+4
Такі заяви Байдена викликають здивування і огиду, отакі вони, демократи. Країною повинні керувати республіканці. А природна стихія не залежить від президента, вона може бути викликана зовнішнім агресором по програмі погодної війни, про це писали російські газети, ще під час землетрусу у Вірменії, коли загинуло у місті Спітак 45 тисяч жителів. Писали, щоб викликати землетрус, досить кинути ракету в сейсмічно небезпечну зону, також і цунамі.
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15.09.2020 08:01
+3
дозволити китаю будувати тисячі шкідливих підприємств а самим сосати лапу.
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15.09.2020 07:44
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Цикаво, как можно климат поджечь?
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15.09.2020 07:41 Ответить
дозволити китаю будувати тисячі шкідливих підприємств а самим сосати лапу.
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15.09.2020 07:44 Ответить
Не обращай внимания.
Такие "заявления" делают, когда сказать нечего.
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15.09.2020 08:22 Ответить
Насчет климата - не знаю, а спалить Калифорнию - запросто.
Дело в том, что в штате Калифорния, которым, как известно, управляют демократы (оттуда и бабушко Пелоси, и вице-президентша дедушко Байдена как-ее-там-зовут-не-помню), демократы составляют абсолютное большинство в легислатуре штата Калифорния, так вот, в штате Калифирния запрешены вырубки сухостоя.


А ежели за лесом не следить и не прореживать, то он будет гореть и даже полыхать, что и подтверждается практикой.
Странно не то, что в Калифорнии лес горит, странно, что в Лос-Анжелесе мусор на улицах не полыхает.
Есть в youtube один канал, Hope for Paws называется, чувак с командой девушек собак спасает.
Боже, из каких районов те замученные собаки, ну и отстойники-районы, если бы я не знала, что это ЛА, то решила бы, что Гаити: одни латиносы и чернож*пые гомениды, все улицы в мусоре и матрасы валяются.

Пусть выбирают дедушко Байдена, и у выбиральщиков будет как в ЛА
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15.09.2020 09:12 Ответить
нас, українців, внутрішні проблеми США дуже мало цікавлять. Нас цікавить підтримка України у протистоянні російській агресії. Тому агент путіна Трамп нам в США на другий термін не потрібен. Ми підтримуємо друга України Джо Байдена.
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15.09.2020 09:52 Ответить
"нас, українців, внутрішні проблеми США дуже мало цікавлять"

То есть во время гражданской войны в США, которая обязательно будет в случае победы Байдена, вы справитесь с русскими танковыми армиями сами?
Ибо, как вы понимаете, только полный идиот не воспользуется гражданской войной в США, чтобе не "прирасти территориями"(С)?

Ну, раз вы так желаете, тогда и лады.

Это не ко мне в Австралию российские танковые армии пойдут, а к вам.
Ко мне то в Австралии хватит группы одной Альфа.
Да и убивать политиков будет не нужно, а дадут им русские пинка под толстые зады и скажут: "Сдавайте ваши ротшильдовские шахты и пшли отсюда".
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15.09.2020 11:07 Ответить
"То есть во время гражданской войны в США, которая обязательно будет в случае победы Байдена"
чушь и профанация
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15.09.2020 11:41 Ответить
А, то есть ты считаешь, что Рокфеллеры, ту Америку создавшие, которой я восхищаюсь, ну это где НАСА, наука и технологии, так вот Рокфеллеры, Америку создавшие, ее отдадут всяким ротшильдовским сявкам, прости господи, отбросам?
Ну, тебе виднее, конечно.
А как по мне, кровью Америка будет залита, но ротшильдам в ней больше делать будет нечего.
Ротшильдам объявлена война на уничтожение в этот раз, я так полагаю.
Но, повторяю, тебе виднее. ты к РФ ближе, у тебя с ней общая граница, ты видеть и слышать должен лучше меня, что там у вас деется.

Но дам тебе подсказку: Гепа "заболел".
Последний раз Гепа "болел" по серьезному в 2014 году...
Это я к тому, что дела у вас назревают "веселые".
Так что "хорошего настроения"(С) тебе.
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15.09.2020 14:00 Ответить
от у нас два казла на дроти - наслаждайтесь!
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15.09.2020 07:50 Ответить
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15.09.2020 08:04 Ответить
Такі заяви Байдена викликають здивування і огиду, отакі вони, демократи. Країною повинні керувати республіканці. А природна стихія не залежить від президента, вона може бути викликана зовнішнім агресором по програмі погодної війни, про це писали російські газети, ще під час землетрусу у Вірменії, коли загинуло у місті Спітак 45 тисяч жителів. Писали, щоб викликати землетрус, досить кинути ракету в сейсмічно небезпечну зону, також і цунамі.
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15.09.2020 08:01 Ответить
згоден що повинні керувати республіканці,але не трамп який хоче "поладить" з путлером та китаем.,демократи скотились до рівня коммуністів та дикунів.
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15.09.2020 08:08 Ответить
Країною мають керувати американці і нам немає що там робити, то їх справа. Ми є мікроби, як сказав великий політичний діяч ********** Качура.
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15.09.2020 08:47 Ответить
Такие "заявления" говорят только о слабости позиции заявителя.
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15.09.2020 08:20 Ответить
о слабоумии, скорее.
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15.09.2020 09:50 Ответить
байден - ноль.
рыжий - сволочь.
от и голосуй....
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15.09.2020 08:22 Ответить
Ответ очевиден, не?
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15.09.2020 08:53 Ответить
не всем, но я себе горло пережму и голосну за Байдена....
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15.09.2020 08:57 Ответить
Вот и хорошо
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15.09.2020 09:09 Ответить
никогда не думал, шо мне нужно ваше одобрение,,,
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15.09.2020 09:20 Ответить
В нас так за зеленського голосували, а дехто й з радістю.
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15.09.2020 09:53 Ответить
у вас на росії голосують лише за *****. який там зєлєнскій
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15.09.2020 09:55 Ответить
на кацапии и вибир то був - ***** чи *****
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15.09.2020 10:05 Ответить
Самі і підпалюють ліс,щоб звинуватити Трампа...і все це перед виборами...я думав,що в нас примітивізм...а виходить що і серед "цивілізованих"...До речі за останні місяці в США застрелено на вулицях напевне не одна сотня людей...
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15.09.2020 08:33 Ответить
идиот номер раз.
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15.09.2020 09:54 Ответить
та їх тут десятки!
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15.09.2020 09:56 Ответить
бачу, шановний, бачу.....
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15.09.2020 10:00 Ответить
*****, как же нам без вас, комуняк, плохо......
и да - выстрел - комуняки нет....
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15.09.2020 10:23 Ответить
Ти що з дуба впав пес номерний...
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15.09.2020 12:45 Ответить
"Байден назвал Трампа "поджигателем климата" и заявил, что его возможный второй срок грозит США новыми стихийными бедствиями"

Тут до наших австралийских зайчиков ВДРУг дошло, что если победит на выборах дедушко Байден, то в США начнется гражданская война (реднеки против чернож*пых гоменидов), и пока чернож*пых гоменидов не успокоят (бо их мелкоуголовной шелупони вояки никакие), то Австралия с ее очень большим количеством полезных ископаемых и практически несуществующей армии будет up for grabs.
Недаром ВДРУГ в газетке The Australian появилась статейка о ЧВК Вагнера и даже показали портрет Пригожина.
Вероятно, вспомнили историю о том, как группа Альфа бодро зачистила Хафизуллу Амина в Афгане.

Почему именно русские?
А потому, что они считают своей территорией любую землю, куда ступала сапог русского солдата, а путешественник-первооткрыватель разведчик Миклухо-Маклай не только прожил год среди каннибалов Папуа Новой Гвинеи (гоните, папуасы, ваши шахты), но и женился на дочери "неоднократного премьер-министра колонии Новый Южный Уэльс" (Википедия), и потомки его до сих пор в Австралии здравствуют , номенклатура, короче.

А наш *удак викторианский зайчик, коммуняка, премьер штата Виктория, Ээндрюс, забаррикадировался в городе Мельбурн и держит 5 миллионов населения в заложниках, прикрываясь нами, как живым щитом, как и принято у уголовников, ну не *панько?

Да что значит жалкие полицаи Эндрюса по сравнению с группой Альфа, 43 минуты, 43(!) минуты - и конец концерта режима Амина :

"Вскоре после этого https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_154-%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 154 отдельный отряд специального назначения ГРУ («мусульманский батальон») получил приказ на передислокацию в район «Дар-уль-Аман» г. Кабул, где его разместили между 1-м и 2-м батальонами афганской национальной бригады с задачей по усилению охраны дворца Аминаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0#cite_note-_b988ae96120df9f2-17 [17] . В усиление к «мусульманскому батальону» были приданы 2 спецгруппы КГБ, задача которых была иная - подготовка к штурму.
27 декабря около 700 человек, включая бойцов спецгрупп КГБ «Альфа» и «Зенит», одетых в афганскую форму, выехали на штурм на военных автомобилях с афганскими опознавательными знакамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0#cite_note-:0-10 [10] . Знаком к началу штурма дворца Тадж-Бека был взрыв узла связи на центральной площади города. Бой во дворце длился 43 минуты. Охрана дворца оказала неожиданно ожесточенное сопротивление, и 11 нападавших погибло, в том числе и командир групп полковник Григорий Бояринов, начальник школы подготовки агентов для спецопераций отдела КГБ № 8 в Балашихе." (Википедия)
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15.09.2020 09:05 Ответить
та не одевай ты уже маску - против хто?
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15.09.2020 09:57 Ответить
Передай ротшильдам, чтобы готовились в Австралии и Новой Гвинее шахты сдавать.
Ибо во время гражданской войны/конфликта завсегда перераспределение ассетов случается.
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15.09.2020 11:10 Ответить
даже не знаю - похлопать тебе за искрометный юмор или пожелать передать кенгурям шо все ето муйня?
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15.09.2020 11:36 Ответить
Похлопай, а что же.
Ведь кардиограмму у кардиолога в Мельбурне сделать нельзя, консультации то только по телефону с кардиологом из-за дурантина, а телефон кардиограмму не снимает.
Но я согласна - то "м*йня".

А вот пожелания в комментариях на канале SkyNews в youtube коммуняке нашему, премьеру штата Виктория, Эндрюсу - так и вовсе "м*йня", чушь собачья:
- мы, грят, глаза ему выколем и г*вном забьем
- мы - обещают - его сначала повесим, а потом четвертуем
- и каждый год, пишут, с крикетными битами будем охоту на "змей" устраивать ("змей", значит, собираются содержать для ежегодной развлекухи, в террариумах, не всех сразу прикончат).
А что, у Эндрюса дружков-подельщиков много, профсоюзные там лидеры, "white male from inner Melbourne, and Dan is our leader" - это комментарий из газетки The Age), вот они и есть кандидаты на биты.

И, обрати внимание, то не я комментарии пишу, а люди Эндрюсу вовсе неизвестные.
"Прикольно" это, наверное, не знать, откуда ответка прилетит нашему коммуняке.

Я вот прямо даже и знаю, что это наш Эндрюс, зайчик, в газете попросил семью его не трогать?
Неужто ему в голову наконец пришло, что ТАК людям гадить нельзя?
И что за планируемый геноцид австралийского правящего класса и за уничтожение многомиллионных бизнесов ему пощады не будет никогда?
А то *панько то наш полагает, что сейчас он дурантин отменит - и все будет, как раньше, только еще лучше прежнего.

Да, через полгода в штате Виктория, Австралия я ожидаю - а вот не знаю я, как даже описать то, что я ожидаю.
Место то Виктория завсегда было бандитское, но то, какие здесь будут орудовать банды, я даже и сказать не возьмусь.
И нет, это не только мое мнение, это было высказано еще в марте одним индусом, родственником владельца одного магазина, еще в марте мы с ним пришли к выводу, что будут грабежи, райоты, и как минимум - гражданский конфликт, ну, а по максимуму, Австралии в том виде, в каком мы ее знаем, не будет.
Собственно, Австралии, как федерального государства, уже нет.
Да здравствует Камбервельская народная итальянская республика.
Это я к тому, что по национальным анклавам государство то распадется.
Заигрались зайчики с ковидом.
Но, им, зайчикам виднее, это же у них шахты, а не у меня.
У меня то отжимать ни русским, ни китайцам нечего.
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15.09.2020 13:54 Ответить
больше текста - все равно не читаю - оба пишите, можете какой диалог замутить
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15.09.2020 13:56 Ответить
Страшно, правда?
Заигрались вы с ковидом, время платить по счетам пришло, похоже.
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15.09.2020 14:06 Ответить
ето по каким счетам я вам двоим задолжал?
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15.09.2020 15:24 Ответить
опять оно перемкнулось...
деда, ето у тебя игра такая буквы в нике менять?
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15.09.2020 15:28 Ответить
чем бы деды не тешились, лишь бы бабок не трогали.... - толку ноль.
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15.09.2020 15:30 Ответить
ассеты - тут и правда хлоп.
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15.09.2020 11:37 Ответить
Один житель штата Западная Австралия пару недель очень хвалился в youtube, в комментриях канала SkyNews, что в Западной Австралии не только очень много железа на экспорт в Китай имеется, но теперь даже и свой сыр есть (китайская компания) выпускает.

Ну, что же ему, зайчику, сказать?
Прилетит группа Альфа, заберет и шахты с железом, и уран, и алмазы и сыр.
Русские сыр любят, а кто же его не любит?
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15.09.2020 09:27 Ответить
Адепты Церкви Глобального Потепления рвутся к власти любой ценой
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15.09.2020 09:47 Ответить
Совсем дедушка плох стал.
Можно еще домохозяек пугать что если не выберут Байдена, то Земля налетит на небесную ось.
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15.09.2020 09:52 Ответить
Старий маразматик Джо.
Трамп 2020!
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15.09.2020 09:53 Ответить
кацапские троли активизировались. к ним стройными рядами примкнули полезные идиоты и жертвы кацапской пропаганды.
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15.09.2020 09:54 Ответить
абсолютно не собираюсь защищать джо - мне обе падлы не стучат ни во шо...
но, перевод на лохов....
лохи поднялися и партбилеты цемнули?
совет - затолкайте откyда достали и не пиндите....
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15.09.2020 10:31 Ответить
Следующим президентом США будет черный гей-трансвестит-коммунист с именем Флойд Тунберг.
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15.09.2020 10:42 Ответить
здравсвуй кац - шо еще тебе приснилось?
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15.09.2020 10:48 Ответить
партбилет перецемай и под матрас.. всплакни....
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15.09.2020 10:52 Ответить
тебе то чего жаловаться?
ты под коммуняками как жил, так и кони двинешь - вроде все в порядке.
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15.09.2020 10:56 Ответить
Байден назвав Трампа "палієм клімату" і заявив, що його можливий другий термін загрожує США новими стихійними лихами - Цензор.НЕТ 9185
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15.09.2020 11:13 Ответить
скокойнее,, дядя - твой болд мне весь екран закрыл...
там де ты живешь до сих пор в дырку в земле срут - я же ето не болдирую...
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15.09.2020 11:26 Ответить
Ну вот скажите мне любезный, что происходит с Америкой?
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15.09.2020 11:28 Ответить
ну вот скажите мне любезный, что происходит с кацапней?
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15.09.2020 11:30 Ответить
одикарели обмакакились в конец уже?
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15.09.2020 11:32 Ответить
може уже вам какую прививку от кацапоимперского бешенства втулить?
трехведерную клизму мо для начала, а там уже как пойдет?
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15.09.2020 11:51 Ответить
Та Каліфорнія кожен рік горить, що з Трампом, що без нього. Він зараз прилетить в Каліфорнію та все розрулити, а під шумок щей перевірить готовність штату до опалювального сезону.
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15.09.2020 11:38 Ответить
я бы отдал доне должное, в его возрасте куда далеко двигать? - от молодой жены бежать.
но слава богу есть охранцы...
джо такой же - битва перестарелых!
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15.09.2020 11:42 Ответить
Каліфорнія це, там де правлять демократи, які влаштували маштабні пожежі, велика захворюваність від ковід та білі пофарбовані під чорних б'ють вітрини та морди? Ну, тоді враховуючи що, це демократичний штат то, скоріше за все після вибрання Трампа вони ще більше будуть лютувати.
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15.09.2020 12:04 Ответить
 
 