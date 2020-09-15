Байден назвал Трампа "поджигателем климата" и заявил, что его возможный второй срок грозит США новыми стихийными бедствиями
США в случае переизбрания президента продолжат страдать от стихийных бедствий из-за неспособности Дональда Трампа признать проблему климатических изменений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.
"Дональд Трамп с его отрицанием климатических изменений мог и не быть причиной этих лесных пожаров, и рекордных наводнений, и рекордных ураганов, но если он изберется на второй срок, то такие события продолжат становиться все более привычными, более разрушительными и более смертоносными", - сказал Байден.
Он назвал Трампа "поджигателем климата" и обвинил его в неспособности взять ответственность за нынешний кризис с пожарами на западе страны.
"Нам нужен президент, кто уважает науку, кто понимает, что разрушения от изменений климата уже есть", - сказал Байден.
Между тем, ранее в понедельник Трамп прибыл в штат Калифорния, чтобы на месте оценить ущерб от лесных пожаров и встретиться с местными и федеральными чиновниками.
На западе Соединенных Штатов этим летом пожары уничтожили тысячи домов и несколько небольших городков. Жертвами пожаров стали, по данным телеканала CNN, не менее 29 человек.
Пожалуйста, подождите...
Такие "заявления" делают, когда сказать нечего.
Дело в том, что в штате Калифорния, которым, как известно, управляют демократы (оттуда и бабушко Пелоси, и вице-президентша дедушко Байдена как-ее-там-зовут-не-помню), демократы составляют абсолютное большинство в легислатуре штата Калифорния, так вот, в штате Калифирния запрешены вырубки сухостоя.
А ежели за лесом не следить и не прореживать, то он будет гореть и даже полыхать, что и подтверждается практикой.
Странно не то, что в Калифорнии лес горит, странно, что в Лос-Анжелесе мусор на улицах не полыхает.
Есть в youtube один канал, Hope for Paws называется, чувак с командой девушек собак спасает.
Боже, из каких районов те замученные собаки, ну и отстойники-районы, если бы я не знала, что это ЛА, то решила бы, что Гаити: одни латиносы и чернож*пые гомениды, все улицы в мусоре и матрасы валяются.
Пусть выбирают дедушко Байдена, и у выбиральщиков будет как в ЛА
То есть во время гражданской войны в США, которая обязательно будет в случае победы Байдена, вы справитесь с русскими танковыми армиями сами?
Ибо, как вы понимаете, только полный идиот не воспользуется гражданской войной в США, чтобе не "прирасти территориями"(С)?
Ну, раз вы так желаете, тогда и лады.
Это не ко мне в Австралию российские танковые армии пойдут, а к вам.
Ко мне то в Австралии хватит группы одной Альфа.
Да и убивать политиков будет не нужно, а дадут им русские пинка под толстые зады и скажут: "Сдавайте ваши ротшильдовские шахты и пшли отсюда".
чушь и профанация
Ну, тебе виднее, конечно.
А как по мне, кровью Америка будет залита, но ротшильдам в ней больше делать будет нечего.
Ротшильдам объявлена война на уничтожение в этот раз, я так полагаю.
Но, повторяю, тебе виднее. ты к РФ ближе, у тебя с ней общая граница, ты видеть и слышать должен лучше меня, что там у вас деется.
Но дам тебе подсказку: Гепа "заболел".
Последний раз Гепа "болел" по серьезному в 2014 году...
Это я к тому, что дела у вас назревают "веселые".
Так что "хорошего настроения"(С) тебе.
рыжий - сволочь.
от и голосуй....
и да - выстрел - комуняки нет....
Тут до наших австралийских зайчиков ВДРУг дошло, что если победит на выборах дедушко Байден, то в США начнется гражданская война (реднеки против чернож*пых гоменидов), и пока чернож*пых гоменидов не успокоят (бо их мелкоуголовной шелупони вояки никакие), то Австралия с ее очень большим количеством полезных ископаемых и практически несуществующей армии будет up for grabs.
Недаром ВДРУГ в газетке The Australian появилась статейка о ЧВК Вагнера и даже показали портрет Пригожина.
Вероятно, вспомнили историю о том, как группа Альфа бодро зачистила Хафизуллу Амина в Афгане.
Почему именно русские?
А потому, что они считают своей территорией любую землю, куда ступала сапог русского солдата, а
путешественник-первооткрывательразведчик Миклухо-Маклай не только прожил год среди каннибалов Папуа Новой Гвинеи (гоните, папуасы, ваши шахты), но и женился на дочери "неоднократного премьер-министра колонии Новый Южный Уэльс" (Википедия), и потомки его до сих пор в Австралии здравствуют , номенклатура, короче.
А наш
*удаквикторианский зайчик, коммуняка, премьер штата Виктория, Ээндрюс, забаррикадировался в городе Мельбурн и держит 5 миллионов населения в заложниках, прикрываясь нами, как живым щитом, как и принято у уголовников, ну не *панько?
Да что значит жалкие полицаи Эндрюса по сравнению с группой Альфа, 43 минуты, 43(!) минуты - и конец концерта режима Амина :
"Вскоре после этого https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_154-%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 154 отдельный отряд специального назначения ГРУ («мусульманский батальон») получил приказ на передислокацию в район «Дар-уль-Аман» г. Кабул, где его разместили между 1-м и 2-м батальонами афганской национальной бригады с задачей по усилению охраны дворца Аминаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0#cite_note-_b988ae96120df9f2-17 [17] . В усиление к «мусульманскому батальону» были приданы 2 спецгруппы КГБ, задача которых была иная - подготовка к штурму.
27 декабря около 700 человек, включая бойцов спецгрупп КГБ «Альфа» и «Зенит», одетых в афганскую форму, выехали на штурм на военных автомобилях с афганскими опознавательными знакамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0#cite_note-:0-10 [10] . Знаком к началу штурма дворца Тадж-Бека был взрыв узла связи на центральной площади города. Бой во дворце длился 43 минуты. Охрана дворца оказала неожиданно ожесточенное сопротивление, и 11 нападавших погибло, в том числе и командир групп полковник Григорий Бояринов, начальник школы подготовки агентов для спецопераций отдела КГБ № 8 в Балашихе." (Википедия)
Ибо во время гражданской войны/конфликта завсегда перераспределение ассетов случается.
Ведь кардиограмму у кардиолога в Мельбурне сделать нельзя, консультации то только по телефону с кардиологом из-за дурантина, а телефон кардиограмму не снимает.
Но я согласна - то "м*йня".
А вот пожелания в комментариях на канале SkyNews в youtube коммуняке нашему, премьеру штата Виктория, Эндрюсу - так и вовсе "м*йня", чушь собачья:
- мы, грят, глаза ему выколем и г*вном забьем
- мы - обещают - его сначала повесим, а потом четвертуем
- и каждый год, пишут, с крикетными битами будем охоту на "змей" устраивать ("змей", значит, собираются содержать для ежегодной развлекухи, в террариумах, не всех сразу прикончат).
А что, у Эндрюса дружков-подельщиков много, профсоюзные там лидеры, "white male from inner Melbourne, and Dan is our leader" - это комментарий из газетки The Age), вот они и есть кандидаты на биты.
И, обрати внимание, то не я комментарии пишу, а люди Эндрюсу вовсе неизвестные.
"Прикольно" это, наверное, не знать, откуда ответка прилетит нашему коммуняке.
Я вот прямо даже и знаю, что это наш Эндрюс, зайчик, в газете попросил семью его не трогать?
Неужто ему в голову наконец пришло, что ТАК людям гадить нельзя?
И что за планируемый геноцид австралийского правящего класса и за уничтожение многомиллионных бизнесов ему пощады не будет никогда?
А то *панько то наш полагает, что сейчас он дурантин отменит - и все будет, как раньше, только еще лучше прежнего.
Да, через полгода в штате Виктория, Австралия я ожидаю - а вот не знаю я, как даже описать то, что я ожидаю.
Место то Виктория завсегда было бандитское, но то, какие здесь будут орудовать банды, я даже и сказать не возьмусь.
И нет, это не только мое мнение, это было высказано еще в марте одним индусом, родственником владельца одного магазина, еще в марте мы с ним пришли к выводу, что будут грабежи, райоты, и как минимум - гражданский конфликт, ну, а по максимуму, Австралии в том виде, в каком мы ее знаем, не будет.
Собственно, Австралии, как федерального государства, уже нет.
Да здравствует Камбервельская народная итальянская республика.
Это я к тому, что по национальным анклавам государство то распадется.
Заигрались зайчики с ковидом.
Но, им, зайчикам виднее, это же у них шахты, а не у меня.
У меня то отжимать ни русским, ни китайцам нечего.
Заигрались вы с ковидом, время платить по счетам пришло, похоже.
деда, ето у тебя игра такая буквы в нике менять?
Ну, что же ему, зайчику, сказать?
Прилетит группа Альфа, заберет и шахты с железом, и уран, и алмазы и сыр.
Русские сыр любят, а кто же его не любит?
Можно еще домохозяек пугать что если не выберут Байдена, то Земля налетит на небесную ось.
Трамп 2020!
но, перевод на лохов....
лохи поднялися и партбилеты цемнули?
совет - затолкайте откyда достали и не пиндите....
ты под коммуняками как жил, так и кони двинешь - вроде все в порядке.
там де ты живешь до сих пор в дырку в земле срут - я же ето не болдирую...
трехведерную клизму мо для начала, а там уже как пойдет?
но слава богу есть охранцы...
джо такой же - битва перестарелых!