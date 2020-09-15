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Новости Репрессии в Беларуси
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Зеленский: "Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана"

Зеленский:

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает беларуский народ, который "борется за свободу и демократию, без агрессии и насилия", но, на его взгляд, Беларусь "может получить что-то вроде Майдана", если власть откажется от диалога с протестующими.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.новости, об этом Зеленский сказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

На вопрос, можно ли сравнить протесты в Беларуси с Майданом, он сказал: "Я не знаю. Но я однозначно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания".

Он отметил, что многие демонстранты в Беларуси "подвергаются жестокому обращению со стороны государства".

"Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана. Чего я пока не вижу - но я не специалист по Беларуси - так это символического лидера, вокруг которого люди могут сплотиться. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит

На вопрос, может ли Беларусь продолжать выступать посредником между Украиной и Россией после того, как сейчас Александр Лукашенко "явно встал на сторону Москвы", президент сказал: "Честно говоря, не знаю. Считаю разумным подождать, пока ситуация в Беларуси снова не стабилизируется".

22 августа в интервью Euronews Зеленский сказал, что на месте Лукашенко провел бы новые выборы.

23 августа в МИД Беларуси попросили президента Украины заниматься делами своей страны, а не раздавать советы соседям.
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Топ комментарии
+46
А "Прекрасний Какаду" не хоче подумать про свій "Майдан"? Уже назріває...
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15.09.2020 07:51
+40
Воно таки ввійде в історію як ВОЛОДИМИР ДУРНУВАТИЙ...
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15.09.2020 07:58
+39
Ты о себе подумай. Своя ведь скоморохова шапка ближе к твоей деревянной голове....
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15.09.2020 07:51
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Чтобы выбрать президентом олигарха или клоуна? Фигушки. Бацька не отдаст страну олигархам.
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15.09.2020 10:35 Ответить
ЗЕлений блаЗЕнь лякає Луку майданом?
Лука радше чекає від цього диванного "спеціаліста" по майданах не погроз, а поради про те, як на майдані можна "дабивать елєктрічєства".


Зеленський: "Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на кшталт Майдану" - Цензор.НЕТ 9913
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15.09.2020 10:59 Ответить
Слова хлопчика , а не мужа ....
Лука не піде на діалог з народом Білорусії.
Ні , щоб просто сказати :"Укпаїна не визнає Бацьку законно обраним Президентом Білорусії!"
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15.09.2020 11:20 Ответить
Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь (зеленський) может получить что-то вроде Майдана Источник: https://censor.net/ru/n3219294

ОТАК БУДЕ ПРАВИЛЬНО
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15.09.2020 12:18 Ответить
Оказывается Майдан для торчка Зеленского - это негативное явление, самое худшее, что может произойти в Беларусии. Вот так вот. И его позицию разделяют большинство слуг Народа. Позиция малоросов и предателей, пресмыкающихся перед "старшим братом", с которым сложились давние, тесные взаимовыгодные отношения.

Наркоман и ибмицил.Позор для нашей страны.
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15.09.2020 12:19 Ответить
А в нас можна подумати, такий діалог держави та народу, закачаєшся!
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15.09.2020 13:00 Ответить
Ты, глист зелёный! Да отсохнет твой язык-помело, если хоть еще раз вякнешь что-то про Майдан! Где Майдан, а где ты, чучело.
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15.09.2020 14:00 Ответить
Нехай ЗЕ навчить Луку відосики знімати для "діалогу".
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15.09.2020 14:47 Ответить
Ты, чмошник, можешь получить что-то типа Майдана, причём очень и очень скоро!!!
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15.09.2020 15:05 Ответить
а где это комменты
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15.09.2020 15:06 Ответить
Всё верно сказал.
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15.09.2020 21:06 Ответить
Зеленський: "Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на кшталт Майдану" - Цензор.НЕТ 3333
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15.09.2020 22:34 Ответить
"Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана"... ДЫк, а сам-то в Одессе послал подальше, правда вату, о факт есть фактом - почерк бацьки.
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16.09.2020 03:26 Ответить
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