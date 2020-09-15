Зеленский: "Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана"
Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает беларуский народ, который "борется за свободу и демократию, без агрессии и насилия", но, на его взгляд, Беларусь "может получить что-то вроде Майдана", если власть откажется от диалога с протестующими.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.новости, об этом Зеленский сказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.
На вопрос, можно ли сравнить протесты в Беларуси с Майданом, он сказал: "Я не знаю. Но я однозначно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания".
Он отметил, что многие демонстранты в Беларуси "подвергаются жестокому обращению со стороны государства".
"Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана. Чего я пока не вижу - но я не специалист по Беларуси - так это символического лидера, вокруг которого люди могут сплотиться. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", - сказал Зеленский.
На вопрос, может ли Беларусь продолжать выступать посредником между Украиной и Россией после того, как сейчас Александр Лукашенко "явно встал на сторону Москвы", президент сказал: "Честно говоря, не знаю. Считаю разумным подождать, пока ситуация в Беларуси снова не стабилизируется".
22 августа в интервью Euronews Зеленский сказал, что на месте Лукашенко провел бы новые выборы.
23 августа в МИД Беларуси попросили президента Украины заниматься делами своей страны, а не раздавать советы соседям.
Пожалуйста, подождите...
Лука радше чекає від цього диванного "спеціаліста" по майданах не погроз, а поради про те, як на майдані можна "дабивать елєктрічєства".
Лука не піде на діалог з народом Білорусії.
Ні , щоб просто сказати :"Укпаїна не визнає Бацьку законно обраним Президентом Білорусії!"
Беларусь(зеленський) может получить что-то вроде Майдана Источник: https://censor.net/ru/n3219294
ОТАК БУДЕ ПРАВИЛЬНО
Наркоман и ибмицил.Позор для нашей страны.