Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29,4 млн, количество жертв достигло 932,7 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 15 сентября в мире зарегистрировали 242 555 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 375 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 29 445 847 случаев инфицирования, из них 242 555 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 932 746 человек, из них 4 375 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 21,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.
Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 749 289 (+ 38 072); Индия - 4 926 914 (+81 911); Бразилия - 4 349 544 (+19 089); Россия - 1 068 320 (+ 5 509); Перу - 733 860 (+4 241).
Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 199 000; Бразилия - 132 117; Индия - 80 808; Мексика - 70 821; Великобритания - 41 637.
Больше всего выздоровевших в США - 4,027,826, Индии - 3 856 246, Бразилии - 3 613 184, России - 878 700, Колумбии - 606 925.
Пожалуйста, подождите...
хотя все обосрались нехило. - в сраный магазин не зайти без намордника. мож*д еще бирку на ухо и ошейник? Аполлон и так заберет кого захочет(или кто там на Джомолунгме щас главный то? Кришна шоле?)
Нє блаґдарі.
молитвочку прочитал прежде чем ненавидеть ближнего? а ведь за это = пойдешь "ф ат"
Атеїстам-негідникам (не стверджую,що всі атеїсти негідники )з Лахті не зрозуміти..
Хоча..все вони прекрасно розуміть,але бабло отримують за те,щоб проводити свою сволочну політику в Україні щодо Ковід зокрема і далі..
Ты плюешь на них и на могилы их предшественников. Так кто лучше? христоед - убийца, или ученый - созидатель?
кстати, был эксперимент про "силу молитвы" = оглушительно обосрались веропитеки, с чем тя и поздравляю
и да, я на российском отвечаю(кто ко мне по-нашему пишет), только тем, кого не уважаю.
ДУРАНТИНОФІЛИ, ФАС !! )))