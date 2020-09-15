Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29,4 млн, количество жертв достигло 932,7 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 сентября в мире зарегистрировали 242 555 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 375 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 29 445 847 случаев инфицирования, из них 242 555 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 932 746 человек, из них 4 375 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 21,2 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 749 289 (+ 38 072); Индия - 4 926 914 (+81 911); Бразилия - 4 349 544 (+19 089); Россия - 1 068 320 (+ 5 509); Перу - 733 860 (+4 241).

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 199 000; Бразилия - 132 117; Индия - 80 808; Мексика - 70 821; Великобритания - 41 637.

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Больше всего выздоровевших в США - 4,027,826, Индии - 3 856 246, Бразилии - 3 613 184, России - 878 700, Колумбии - 606 925.