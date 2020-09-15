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В Украине за сутки 2 905 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 159 702 человека

В Украине за сутки 2 905 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 159 702 человека

В Украине по состоянию на утро вторника, 15 сентября, зафиксированы 2 905 новых случаев заражения. При этом 53 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 14 сентября сообщалось о 2 462 новых случаях, 13 сентября - о 2 476 новых случаях, 12 сентября - о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 случаях заболевания.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 159 702 человека, умерли с начала пандемии 3 264 человека (за сутки 53), выздоровевших – 70 810 (за сутки 1 267). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 85 628 человек, что на 1 585 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 20,93% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (390), Харьковской (307), Одесской (306) областях, Киеве (285), Львовской (186), Ивано-Франковской (153), Черновицкой (142), Киевской (118) и Черкасской (109) областях.

В Украине за сутки 2 905 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 159 702 человека 01
В Украине за сутки 2 905 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 159 702 человека 02
В Украине за сутки 2 905 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 159 702 человека 03
В Украине за сутки 2 905 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 159 702 человека 04
В Украине за сутки 2 905 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 159 702 человека 05
В Украине за сутки 2 905 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 159 702 человека 06

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Освіту треба терміново на карантин. Це збереже тисячі людських життів.
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15.09.2020 08:58 Ответить
Як батько ліцеїста Боярського військового ліцею , я глибоко занепокоєний, що в КВЛ імені Івана Богуна грубо порушуються умови карантину помаранчевої зони. У взводі 7-2 стався лабороторно підтверджений випадок ковід19. Дитину забрали додому, але не встановлене коло контактів, не ізолювали його клас, не зробили тести викладачам та вихователям. Більш того, зараз в тісному лазареті перебувають дуже багато ліцеїстів, на уроках відсутньо до половини учнів. Останьої краплею стало, що з лазарету випускають курсантів з температурою 37.6 і кажуть йти вчитися! По правилах, найменше, що треба зробити - це ізолювати увесь взвод на карантин, мовчу вже про контактних викладачів. Викладачі, офіцери, вихователі збираються самі та збирають дітей у великі групи більше 30 чоловік. Ще раз повторюю, в середньому, в класах відсутня третина дітей! Це катастрофічна ситуація і якщо щось станеться із здоров'ям чи, не дай Боже, життям дитини, офіцера чи викладача відповідати буде керівництво закладу!
Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.
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15.09.2020 09:03 Ответить
А що це в Нові Санжари давно нікого не завозили? Невже Степанов, не хоче як Скалецька, в карантині на шару презервативами покористуватись?..
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15.09.2020 09:01 Ответить
Вангую: в 20-х числах вересня щоденно буде 3000+ нових випадків.
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15.09.2020 09:14 Ответить
 
 