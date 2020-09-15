РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9358 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
11 168 45
Беларусь (7764) Лукашенко (3538) Песков (1800) путин (30471)

В Кремле подвели итоги переговоров в Сочи: Лукашенко - "легитимный президент" и "визави Путина"

В Кремле подвели итоги переговоров в Сочи: Лукашенко -

Россия признает итоги выборов в Беларуси и считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров между Лукашенко и Владимиром Путиным.

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях. Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, все они являются гражданами братской Беларуси, всех мы их ценим и любим. Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле", — сказал Песков.

Песков также отметил, что Россия "оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике". Пресс-секретарь подчеркнул, что кредит в 1,5 миллиарда долларов Москва дает Беларуси, а не лично Лукашенко.

Днем 14 сентября Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Это была их первая встреча с момента прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов. На них, по данным ЦИК, уверенную победу одержал Лукашенко, но оппозиция не согласилась с результатами, после чего в стране начались массовые акции протеста. В Евросоюзе и США заявили, что выборы не были свободными и справедливыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь

Соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская в преддверии встречи Путина и Лукашенко заочно обратилась к российскому президенту, выразив сожаление по поводу того, что он решил "вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом".

Встреча Путина и Лукашенко длилась более четырех часов. По ее итогам они не делали заявлений для прессы. Перед началом переговоров они провели краткий диалог перед камерами — в ходе него, в частности, стало известно о намерении Путина выделить Беларуси кредит. Путин также заявил, что поддерживает предложение Лукашенко внести изменения в белорусскую конституцию.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Лука тепер губернатор округу Білорусь.
Бо ж він не лпирається на власний народ, лише на фуйла. Таки продав йому країну.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:46
+11
Зустріч таракана і молі в Кремлі.
У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна" - Цензор.НЕТ 4174
показать весь комментарий
15.09.2020 09:09
+8
Народ Белоруссии сказал, что Лукашенко не легитимный президент. И какое собачье дело Кремля до Белоруссии.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая неожиданность!
показать весь комментарий
15.09.2020 08:46 Ответить
В Кремле подвели итоги переговоров в Сочи: Лукашенко - "легитимный президент" и "визави Путина" - Цензор.НЕТ 3795
показать весь комментарий
15.09.2020 08:46 Ответить
Лука тепер губернатор округу Білорусь.
Бо ж він не лпирається на власний народ, лише на фуйла. Таки продав йому країну.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:46 Ответить
Під бчб стягами, героїчно віддали ***** рештки незалежності.
показать весь комментарий
15.09.2020 17:36 Ответить
Щось мені підказує, що всі ті "протести" підуть на спад і припиняться.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:46 Ответить
ще один "легетімний" намалювався..
показать весь комментарий
15.09.2020 08:46 Ответить
Ростов напрягся. Одного было много, а теперь ещё один туда просится.
показать весь комментарий
15.09.2020 13:56 Ответить
Слило ***** Тихановскую. Договорился с Лукой.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:48 Ответить
Народ Белоруссии сказал, что Лукашенко не легитимный президент. И какое собачье дело Кремля до Белоруссии.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:50 Ответить
«Бывшая кандидат в президенты Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/tihanovskaya-svetlana/ Светлана Тихановская [с 11 августа 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила, что после выборов белорусы объединились в «беспрецедентное массовое движение за демократию». Об этом она написала в авторской статье для https://lenta.ru/tags/organizations/washington-post/ газеты The Washington Post .
«Чем сильнее диктатор https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает», заявила Тихановкая. По ее словам, белорусы продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду.
«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим - колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится», сказала Тихановская.»
показать весь комментарий
15.09.2020 09:28 Ответить
Пабидила дружба
показать весь комментарий
15.09.2020 08:50 Ответить
Один не лігитивний визнав іншого не лігитивного лігитивним.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:50 Ответить
Эй белорусы!
а что на это скажет братский вам расейский народ?
наверное выйдет с протестами, да?
показать весь комментарий
15.09.2020 08:50 Ответить
Нелигитимный обнуленный подтвердил, что второй, нелигитимный
показать весь комментарий
15.09.2020 08:51 Ответить
То есть признание легитимности выборов зависела от разговора двух диктаторов!
показать весь комментарий
15.09.2020 08:53 Ответить
Треба терміново мінувати кордон з Білорусією. Звідти може скоро насунути російська орда.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:53 Ответить
мастер по проведению "выборов" в паРаше не мог не признать результаты таких же "выборов".
показать весь комментарий
15.09.2020 08:56 Ответить
Цветы не работают.
Пришло время брать в руки оружие.
В Кремле подвели итоги переговоров в Сочи: Лукашенко - "легитимный президент" и "визави Путина" - Цензор.НЕТ 976
показать весь комментарий
15.09.2020 08:56 Ответить
Рука руку моет, вот только еще несколько лет и вся эта шваль подохнет вместе с диктаторской системой, а позор российского и белорусского народа останется.
показать весь комментарий
15.09.2020 08:58 Ответить
Русскому народу, позор, нє в тягость.
«Брань, на вороту нє вісіт».
показать весь комментарий
15.09.2020 09:02 Ответить
«Перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, 14 сентября 2020 бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская [которая с 11 августа 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила Путину, что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны.
Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.»
показать весь комментарий
15.09.2020 08:59 Ответить
Слішал сегодня ее интервью... Посіл... Ємоции ... "Рассказ школьниці своей подруге, как чуть не залетела!"
показать весь комментарий
15.09.2020 10:59 Ответить
иллюс трация к книге Алана Пиза "Язьік телодвижений"

У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна" - Цензор.НЕТ 7222
показать весь комментарий
15.09.2020 09:00 Ответить
Композиция начата, но... не завершена. Таракана надо сместить вправо...єдак... метра на полтора... Вот-вот...!! Тааак! Развернуть спиной к авнсцене ... Да! И... низкий поклон карле-ботоксу аккурат между его пінеходами. Телодвижения композиции - суть додумайте сами!
показать весь комментарий
15.09.2020 10:57 Ответить
ну а как еще фейковая нелегетимная ''страна'' террорестическая организация рф признает модуро лукашеску фон хусейна презиком....аххах какие еще варианты
показать весь комментарий
15.09.2020 09:01 Ответить
Ну, один "легітимний, вже в вас в Ростові сидить.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:06 Ответить
"Ледяной душ" для белорусской оппозиции.
Посмотрим, как они теперь будут "не нервировать" и "не ссориться" с Рашкой.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:08 Ответить
Тихановская уже прямо сказала - долги будет отдавать Лукашенко, а не народ. Т.е, что Россия ничего не получит.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:22 Ответить
«Светлана Тихановская [которая с 11 августа 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила Путину, что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны.»
показать весь комментарий
15.09.2020 09:23 Ответить
"...не будут иметь силы..." В Литве, там где она сейчас - конечно, НЕ будут, а ближе к Минску - сомнительно...
показать весь комментарий
15.09.2020 10:53 Ответить
Зустріч таракана і молі в Кремлі.
У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна" - Цензор.НЕТ 4174
показать весь комментарий
15.09.2020 09:09 Ответить
А шо там у них дрова лежат-уже даже обнуленному на дачу газу не хватает?
показать весь комментарий
15.09.2020 09:13 Ответить
Легитимность это у них сакральное слово.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:19 Ответить
Не легетивные признали друг друга легетивными.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:22 Ответить
Тепер в Північну Корею за підтвердженням.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:30 Ответить
Полезным следствием всей этой белорусской бузы будет то, что (если?) протестующие поймут для начала что Расия - им не друг.
показать весь комментарий
15.09.2020 09:32 Ответить
Мнение Уйла Владимировича нам очень важно. )))
Он и Яныка за легитимного держал. )))
показать весь комментарий
15.09.2020 09:34 Ответить
поддерживает предложение Лукашенко внести изменения
я давно говорил,что он будет губернатором могилевской республики
Источник: https://censor.net/ru/n3219302
показать весь комментарий
15.09.2020 09:57 Ответить
Лицемеры.
показать весь комментарий
15.09.2020 10:14 Ответить
У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна" - Цензор.НЕТ 8152
показать весь комментарий
15.09.2020 10:15 Ответить
То, что лигитимній - не біло и сомнений, вот и искалеченніе, сидящие, и сажаеміе могут подтвердить! А в том, что "визиви Путина" - тем более нет сомнений! Его и "визивать" не надо, он уже ТАМ!
показать весь комментарий
15.09.2020 10:51 Ответить
Я видел отрывок этой встречи по ТV. Поверьте-жалкое зрелище. Уставший и больной физически бункерный клоп ( это хорошо видно) и зашуганый и психически больной таракан (это тоже отчётливо видно) пытаются перед объективом изобразить что-то похожее на деловую встречу. Но ничего не выходит. Отчётливо видно,как один клянчит у другого. Именно клянчит и унижается.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:06 Ответить
Лука тепер *************** губернатор
показать весь комментарий
15.09.2020 12:36 Ответить
Нут сталось те що казалось... Ні чого після зустрічі не сказали про що мова була. Лука вказівки отримав і ще на додаток 1,5 млрд..Що далі буде зрозуміло... за ці 1,5 млрд Лука буде купляти Білорусів..Побачите ось почне підвищувати заробітну плату і пенсії. Білий і пухнастий. Цікаво що ж буде далі... Двореальність Біларусі. Одна реальність протест друга реальність Лука президент який не звертає багато уваги на протест. У кого не витримають нерви першого. Бо так не може довго бути хтось та зробить крок до більшого
показать весь комментарий
15.09.2020 12:50 Ответить
Ну вот пусть там в кремле и остаётся этот легитёмный. РашкА большая кресло и портфель найдут.
показать весь комментарий
15.09.2020 12:55 Ответить
 
 