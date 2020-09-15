Тернопольщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 390 новых случаев, умерли 5 человек
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 15 сентября в Тернопольской области коронавирусом заболели 390 человек, это наибольшее число заболевших в области с начала пандемии.
Общее количество инфицированных составляет 9 624 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 114 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 4 145 пациентов.
По состоянию на 15 сентября количество активных больных на Тернопольщине составляет 5 365 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Одесская области.
Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 307 человек. Общее количество инфицированных - 13 160. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 275 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 3 865 пациента. Количество активных больных на Харьковщине - 9 020.
В Одесской области коронавирусом заболели 306 человек. Общее количество инфицированных составляет 9 993 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 152 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 2 191 пациент. Количество активных больных на Одесчине составляет 7 650 человек.
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Это уголовники баррикадируются.
Нет, не в Тернополе, конечно, спаси Господь, а у "бубочки" и у Степанова-Ляшко.
Эти уголовники от Слуг Народа не только выборы осенью хотят запретить в "красных" зонах из-за угрозы "ковида", но закрывают регионы, чтобы оттуда на поездах (и ином транспорте) на "майдан" не приехали, и не вытащили всю эту уголовную сволочь, Слуг Народа, на свет божий, на суд народный.
Что делает уголовник, загнанный в угол?
Правильно, он берет заложников и баррикадируется.
Вот и эти так же.