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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Одесская область (3372) Тернопольщина (701) Харьковщина (5576) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Тернопольщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 390 новых случаев, умерли 5 человек

Тернопольщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 390 новых случаев, умерли 5 человек

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 15 сентября в Тернопольской области коронавирусом заболели 390 человек, это наибольшее число заболевших в области с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 9 624 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 114 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 4 145 пациентов.

По состоянию на 15 сентября количество активных больных на Тернопольщине составляет 5 365 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Одесская области.

Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 307 человек. Общее количество инфицированных - 13 160. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 275 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 3 865 пациента. Количество активных больных на Харьковщине -  9 020.

В Одесской области коронавирусом заболели 306 человек. Общее количество инфицированных составляет 9 993 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 152 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 2 191 пациент. Количество активных больных на Одесчине составляет 7 650 человек.
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Нужно еще несколько исков в суд подать на Кабмин, о том что их неправильно в красную зону внесли. То количество, что уже подано, вирус не испугало.
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15.09.2020 09:11 Ответить
Вам объяснить, что значат все эти "красные" зоны и прочее?
Это уголовники баррикадируются.
Нет, не в Тернополе, конечно, спаси Господь, а у "бубочки" и у Степанова-Ляшко.
Эти уголовники от Слуг Народа не только выборы осенью хотят запретить в "красных" зонах из-за угрозы "ковида", но закрывают регионы, чтобы оттуда на поездах (и ином транспорте) на "майдан" не приехали, и не вытащили всю эту уголовную сволочь, Слуг Народа, на свет божий, на суд народный.

Что делает уголовник, загнанный в угол?
Правильно, он берет заложников и баррикадируется.
Вот и эти так же.
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15.09.2020 09:23 Ответить
Профукали весенний карантин теперь все..
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15.09.2020 10:36 Ответить
Самое время открывать образовательные учреждения там! ))
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15.09.2020 20:58 Ответить
 
 