"Доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что все страны на пороге второй волны коронавируса. Она надеется, что до конца 2020 года будут завершены тестирования вакцин от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина".
По словам вице-премьера, правительство Украины включилось в глобальные усилия по разработке вакцины.
"До конца года, надеюсь, будут завершены тестирования вакцин, и как раз доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - отметила Стефанишина.
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А по нему и сейчас собак за границу выпускают (и из-за границы впускают).
И, кроме того, собакам, в отличие от жителей города Мльбурна, Австралия, можно стричься у специалистов, а людям - нельзя.
Кроме того, собаки не платят налогов.
Вывод: собакой в наше время быть намного выгоднее.чем законопослушным гражданином.
сонце якщо зійде,то на сході....
ось що заявила якась Стефанишина...
Точно не помилилась...
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"Доступність вакцинації****,яка Звичайно ,рано чи пізно буде проведена
після ночі..