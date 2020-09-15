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Новости Коронавирус и карантин
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"Доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что все страны на пороге второй волны коронавируса. Она надеется, что до конца 2020 года будут завершены тестирования вакцин от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина".

По словам вице-премьера, правительство Украины включилось в глобальные усилия по разработке вакцины.

"До конца года, надеюсь, будут завершены тестирования вакцин, и как раз доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - отметила Стефанишина.

Также читайте: Украина планирует договориться о начале переговоров с Евросоюзом по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году, - Стефанишина

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Чем отличается международный ветеринарный паспорт от сертификата о "вакцинировании"?
А по нему и сейчас собак за границу выпускают (и из-за границы впускают).

И, кроме того, собакам, в отличие от жителей города Мльбурна, Австралия, можно стричься у специалистов, а людям - нельзя.

Кроме того, собаки не платят налогов.

Вывод: собакой в наше время быть намного выгоднее.чем законопослушным гражданином.
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15.09.2020 09:18 Ответить
Я вже більше маю уявлення про Мельбурн, ніж про Вінницю. Побільше постів від Вас і ми поїдемо в знайомі місця, в Австралію.
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15.09.2020 10:29 Ответить
Як то люди раніше виживали без вакцинацій? Та ще й умудрилися перенаселити планету. А з такими борцунами за "життя" людей, які пропагують знецінення сімейних ціностей, гомосексуалізм, свободу та равенство статей і вакцинацію поголовну від "пандемій" схоже, що тут цілі зовсім інші ставляться та точно не ті щоб зберігати життя. Скоріше фільтрація та скорочення населення "гуманними" методами.
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15.09.2020 09:23 Ответить
Перенаселення планети ідіотами якраз і почалось після широкого поширення вакцинації. Ось тому примусова вакцинація шкідлива, ідіоти, які проти неї повинні вимирати від смертельних хвороб. * Сарказм*
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15.09.2020 10:04 Ответить
"Доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення",



сонце якщо зійде,то на сході....
ось що заявила якась Стефанишина...

Точно не помилилась...

---------------
"Доступність вакцинації****,яка Звичайно ,рано чи пізно буде проведена



після ночі..
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15.09.2020 10:08 Ответить
втім,не очікуйте глибини знаньз вакцинації від юристки,хоч і геніальної як вся "Команда ЗЕ".....)))
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15.09.2020 10:10 Ответить
Разговоры не о чем,где вакцина?
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15.09.2020 10:38 Ответить
 
 