За сутки коронавирус выявили у 171 ребенка и 145 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине инфицировались 159 702 человека. Из них 10 327 детей, а также 13 100 медработников.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 2905 человек. Из них 171 ребенок, а также 145 медработников. Госпитализированы 546 человек. Зафиксированы 53 летальных случая. В то же время выздоровели 1 267 пациентов", - отметил Степанов.
По словам министра здравоохранения, за все время пандемии в Украине инфицировались 159 702 человека. Из них 10 327 детей, а также 13 100 медработников.
"Всего выздоровели 70 810 пациентов, а летальных случаев - 3 264", - добавил Степанов.
Топ комментарии
+1 Чайка Київ
показать весь комментарий15.09.2020 09:55
+1 dfasf sdfsdfs
показать весь комментарий15.09.2020 18:19
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Пожалуйста, подождите...
Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.
і особливо тупим -їх роблять не під мікроскопом...
- Не думаю, что будут какие-то серьезные последствия от этой вакцины. Но мое частное мнение, зарегистрирована она слишком поспешно. Векторные вакцины никогда широко не использовались, и это основная проблема. Да, они есть, но допущены для применения в ограниченном количестве.
Необходимо проследить, во-первых, частоту побочных явлений, а это можно сделать только при широком охвате. Во-вторых, отдаленные последствия, что очень важно. Этого пока не сделано. В России порядка 90 человек привито, и этого слишком мало, чтобы оценить последствия. Поэтому и нужно проводить третью фазу испытаний, которая будет проходить и в России, и в Беларуси.
Российская вакцина создана на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Она может оказаться неэффективной, если у привитого человека есть иммунитет к аденовирусам - они у нас циркулируют постоянно, это пятая часть всех ОРВИ. Чтобы свести к минимуму этот риск, вакцина вводится в два этапа с разными аденовирусами.
К слову, только что опубликованы данные о том, что приостановлены испытания 3-й фазы вакцины против коронавируса производства Astra Zeneca. И причиной является осложнение у одного из привитых. А ведь и российская вакцина создана по схожей технологии.https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/9/15/393301/
не дай Боже\\\\\\\\
сюсипуси, прилетит Гархангел Ангеил и фсех детей спасет)
пусть "майданутие" спокойно заражаются и умирают..
/побутує така думка в Лахті...
Швидкого одужання малечі та лікарям.