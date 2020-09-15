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Германия (6724) отравление (1446) расследование (3018) Навальный (855)

Навальный отказался сотрудничать с РФ по запросу Москвы к Германии о правовой помощи, - NYT

Навальный отказался сотрудничать с РФ по запросу Москвы к Германии о правовой помощи, - NYT

Оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите" после отравления, в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной по запросу Москвы к Германии об оказании правовой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в понедельник, 14 сентября, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

"Он полностью осведомлен о своем состоянии, полностью осознает, что произошло и где он находится", - сказал собеседник издания на условиях анонимности.

Разговор состоялся через несколько часов после того, как лаборатории Франции и Швеции подтвердили выводы бундесвера, заявившего, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок". "На данном этапе три лаборатории независимо друг от друга предоставили доказательства того, что вещество из группы "Новичок" является причиной отравления Навального", - подчеркнул официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Мы возобновляем призыв к России объяснить, что произошло", - добавил он.

Алексей Навальный остается под усиленной охраной в больнице. Представитель органов безопасности ФРГ заявил NYT со ссылкой на представителя прокуратуры ФРГ, что после выздоровления политик собирается вернуться в Россию.

"Он не планирует" оставаться в Германии, подчеркнул собеседник газеты.

"Он хочет вернуться домой, в Россию, и хочет продолжить свою миссию", - добавил он.

Ни сам российский оппозиционер, ни его представители пока никак не прокомментировали публикацию американской газеты. Пресс-секретарь Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш ранее говорила, что "проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от нее". Любая информация о здоровье политика обнародуется берлинской больницей исключительно после одобрения супруги Юлии Навальной.

Врачи берлинской клиники "Шарите" 14 сентября сообщили, что Навальный "полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние становится все более мобильным, и он уже может ненадолго вставать с постели".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком"

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней.

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что по инициативе берлинской клиники "Шарите" в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального. В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.
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Топ комментарии
+5
А про вбитих ним 14 000 українців, забув?
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15.09.2020 09:55
+4
Конечно... Это нужно быть полным идиотом, что бы дать согласие на сотрудничество с теми кто тебя травонул
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15.09.2020 10:22
+3
"Мы возобновляем призыв к России объяснить, что произошло", - добавил он. Источник: https://censor.net/ru/n3219315»

«Он вьіпил чаю».
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15.09.2020 09:30
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"Мы возобновляем призыв к России объяснить, что произошло", - добавил он. Источник: https://censor.net/ru/n3219315»

«Он вьіпил чаю».
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15.09.2020 09:30 Ответить
Немцова - убили !!! За что путин? За что тварюка???
Остальное - театр!!!! Ничему не верю!!! А Немцова не прощу!!!
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15.09.2020 09:31 Ответить
А про вбитих ним 14 000 українців, забув?
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15.09.2020 09:55 Ответить
ПОМНЮ!
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15.09.2020 11:05 Ответить
Родич .
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15.09.2020 10:23 Ответить
Ожиданно.
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15.09.2020 09:40 Ответить
"Находится под охраной", но "собирается вернуться в Россию". А охрана зачем?
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15.09.2020 10:06 Ответить
Чтоб в Германии "не затерялся". а вовремя - до дому! В тепліе и нетерпеливіе обїятия ботоксной челяди!
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15.09.2020 11:08 Ответить
Конечно... Это нужно быть полным идиотом, что бы дать согласие на сотрудничество с теми кто тебя травонул
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15.09.2020 10:22 Ответить
С языка снял))
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15.09.2020 10:26 Ответить
Поверь, не хотел
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15.09.2020 11:12 Ответить
Когда-нибудь героические трусы Навального поместят в Мавзолей.
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15.09.2020 10:29 Ответить
А ***** ботоксного там разве не ждут?
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15.09.2020 10:36 Ответить
Генерал Навальный поведет войска НАТО и освободит россиюшку от кацапов.
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15.09.2020 10:46 Ответить
А завклубом ***** из бункера вылезает?
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15.09.2020 20:13 Ответить
"Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера." Так москва всегда и всьо отрицает, что ей не в масть.Пора не обращать внимание на рашки отрицания!
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15.09.2020 13:26 Ответить
сколько тут комментаторов с ольгинскими взглядами...
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15.09.2020 20:37 Ответить
 
 