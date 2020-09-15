Саакашвили о ходе строительной реформы: Запускаем институт частных инспекторов, который "не оставит воздуха для коррупции"
Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили сообщил о выходе на финальную стадию реализации строительной реформы.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня встретились с бизнес-ассоциациями и ассоциацией застройщиков, а также состоялась очень важная встреча с премьер-министром Шмыгалем по поводу выдачи строительных разрешений и реформы ГАСК. На этот раз встреча с премьером прошла крайне конструктивно. Мы договорились обо всех основных положениях закона, и он будет принят в ближайшие недели", - отметил Саакашвили.
По его словам, суть реформы заключается в том, что вместо государственных органов вводятся частные инспектора, которые "заинтересованы, чтобы строилось больше и чтобы не было коррупции. Эти инспектора отвечают за брак собственным имуществом, поэтому не заинтересованы в фальсификациях и снижении безопасности строительства".
"Эта система действует в Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких других очень продвинутых странах. Мы особенно хотим ввести ее в Украине, потому что она буквально не оставит воздуха для коррупции. Мы работаем над этим уже несколько месяцев, и, кажется, мы пришли к логическому завершению", - подытожил Саакашвили.
Пожалуйста, подождите...
как будто с Марса пишет..
кланы олигархов наверняка прикалываются с него как с юродивого.. - Беня, Ахметов, Пинчук и др..
Это неправильно!!!!! С этим нужно разобраться!!!!
Или это все цирк!!!
Уринотерапія- це ваше і його все, а ще можете труси через голову натягувати... Міхуілу.
соя в істериці
https://censor.net/ru/user/73230".
я просто хотів черговий раз пересвідчитись, що соєві тексту не читають, тільки заголовок
То що стосовно подорожчання будівництва доріг? В чому причина? В "чесності" пліснявих?
https://censor.net/ru/comments/locate/3219316/019214bc-0c7e-703f-9477-8036ecd60b53
Вже це все пройшли с нотаріусами і архітекторами які відповідають своєю ліцензією.
Без незалежних і некорумпованих судів ця вся західна практика тільки нова кормушка...
Уяву треба напрягать,
Віддать домушніку квартіру...
Як же він буде грабувать?!
Зеленский еще не доехал до Австрии, а первый результат его визита уже есть. Ермак не смог организовать встречу Зеленского с представителями финансово-банковской группы "Columbus" . Oskar Deutsch ответил кратко - "Говорить не о чем". Ему потребовалось всего лишь год (их первая встреча состоялась 14.09.2019 г.) чтобы окончательно составить мнение о человеке управляющем Украиной и его окружении.
А также в Антигуа и Барбуда, Содружестве Багамских Островов, Барбадосе, Буркина-Фасо, Республике Вануату, Габонской Республике, Республике Джибути, Республике Кабо-Верде, Республике Кирибати, Республике Кот-д'Ивуар,Республике Союз Мьянма, Республике Палау и еще нескольких других очень продвинутых странах.
Не совпадение.
Испугал ежиков голой ж-пой!
Сявкошвили лишь бы пузыри пускать, ничего не делать и пиариться, как и зеленой жабе!