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Саакашвили (3210) строительство (1864) реформы (3945) ГАСИ (103)

Саакашвили о ходе строительной реформы: Запускаем институт частных инспекторов, который "не оставит воздуха для коррупции"

Саакашвили о ходе строительной реформы: Запускаем институт частных инспекторов, который

Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили сообщил о выходе на финальную стадию реализации строительной реформы.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня встретились с бизнес-ассоциациями и ассоциацией застройщиков, а также состоялась очень важная встреча с премьер-министром Шмыгалем по поводу выдачи строительных разрешений и реформы ГАСК. На этот раз встреча с премьером прошла крайне конструктивно. Мы договорились обо всех основных положениях закона, и он будет принят в ближайшие недели", - отметил Саакашвили.

По его словам, суть реформы заключается в том, что вместо государственных органов вводятся частные инспектора, которые "заинтересованы, чтобы строилось больше и чтобы не было коррупции. Эти инспектора отвечают за брак собственным имуществом, поэтому не заинтересованы в фальсификациях и снижении безопасности строительства".

"Эта система действует в Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких других очень продвинутых странах. Мы особенно хотим ввести ее в Украине, потому что она буквально не оставит воздуха для коррупции. Мы работаем над этим уже несколько месяцев, и, кажется, мы пришли к логическому завершению", - подытожил Саакашвили.

Читайте также: Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период

Саакашвили о ходе строительной реформы: Запускаем институт частных инспекторов, который не оставит воздуха для коррупции 01
Саакашвили о ходе строительной реформы: Запускаем институт частных инспекторов, который не оставит воздуха для коррупции 02
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Топ комментарии
+22
Зе-грузин живет в какой то своей гашишной реальности...

как будто с Марса пишет..
кланы олигархов наверняка прикалываются с него как с юродивого.. - Беня, Ахметов, Пинчук и др..
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15.09.2020 09:42
+15
Михо продолжает генерировать виртуальные реформы...
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15.09.2020 09:47
+13
В Австрії ціна будівництва доріг, за рік, виросла в два рази і більше? Чи ідіотам "какаяразница", аби повітря зіпсувати?
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15.09.2020 09:57
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Зе-грузин живет в какой то своей гашишной реальности...

как будто с Марса пишет..
кланы олигархов наверняка прикалываются с него как с юродивого.. - Беня, Ахметов, Пинчук и др..
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15.09.2020 09:42 Ответить
Это будет история как с губернаторством в Одессе: Я хотел, но мне не дали. А вообще, учитывая глубину коррупционных проблем в строительстве, этот институт "частных инспекторов" - это как гангрену зеленкой лечить.
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15.09.2020 10:05 Ответить
Хитросделанный обезьян с Кавказских гор не понял, что Ахметов, Столар, Вавриш и вышедший на свободу Микитась создадут сотни РУЧНЫХ частных инспекторов.
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15.09.2020 10:36 Ответить
Даже если не сделают и эти инспектора будут кристально честными, это абсолютно ничего не решит, т.к. коррупция разъела все! Начиная от горисполкомов, меров, глав. архитекторов и заканчивая нашими знаменитыми судами. Любой районный судья за 5 сек. отменит все правильные решения этих честных инспекторов. Если Михо этого не понимает, то он дебил. Если понимает, то просто создает видимость активной работы с прогнозируемо нулевым результатом.
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15.09.2020 11:06 Ответить
Саакашвили о ходе строительной реформы: Запускаем институт частных инспекторов, который "не оставит воздуха для коррупции" - Цензор.НЕТ 5454
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15.09.2020 09:42 Ответить
Сьогодні на Цензорі буде "день Карлсона".
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15.09.2020 09:43 Ответить
Как кто то стает депутатом или чиновником- он становится БОГАТЫМ!!!!!
Это неправильно!!!!! С этим нужно разобраться!!!!
Или это все цирк!!!
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15.09.2020 09:43 Ответить
Корень зла зарыт в судовой системе. Пригласить десяток судей из Лондона на официальном уровне, посадить их в Верховный суд и ввести ответственность судей за решения, которые будут отменены Верховным судом. Если судья принимает решение, которое в последствии отменяется Верховным судом, такого судью отстранять на год. За второе нарушение - на пять лет. За третье - лишать права занимать пост судьи и всех судейских льгот.
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15.09.2020 11:18 Ответить
Михо продолжает генерировать виртуальные реформы...
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15.09.2020 09:47 Ответить
Может, в данном случае, всё - туфта. Но если никто не будет генерировать экстраординарных идей - из говна нам точно не выбраться
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15.09.2020 09:52 Ответить
Ну ты может и в говне. И нас пытаешься вместе с Зе Утопить!!
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15.09.2020 09:57 Ответить
Вадик, ты прокурор или митник? Тогда - да
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15.09.2020 10:02 Ответить
не будет генерировать экстраординарных идей - из говна

Уринотерапія- це ваше і його все, а ще можете труси через голову натягувати... Міхуілу.
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15.09.2020 10:17 Ответить
Міхо впроваджує в Україні позитивний досвід Австрії
соя в істериці
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15.09.2020 09:51 Ответить
В Австрії ціна будівництва доріг, за рік, виросла в два рази і більше? Чи ідіотам "какаяразница", аби повітря зіпсувати?
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15.09.2020 09:57 Ответить
шановна Чайка Київ, спочатку "альтернативному" подаруйте глобус, окуляри та мозок донора-орангутанга... Австрія, що біля Нової Зеландії?????
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15.09.2020 10:23 Ответить
Воно вже відбрехалось. У них тяк прийнято.
https://censor.net/ru/user/73230".
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15.09.2020 10:44 Ответить
воно мені плюсануло, згодилось на пересадку мозку.
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15.09.2020 11:22 Ответить
насправді мова йшла про Австралію
я просто хотів черговий раз пересвідчитись, що соєві тексту не читають, тільки заголовок
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15.09.2020 10:41 Ответить
Вчіть географію, "перевіряльщик", не доведеться шукати відмазки.

То що стосовно подорожчання будівництва доріг? В чому причина? В "чесності" пліснявих?
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15.09.2020 10:49 Ответить
причина в тому, що сєві тексту не читають, хм треба лише погавкати
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15.09.2020 11:09 Ответить
То що стосовно подорожчання будівництва доріг? В чому причина? В "чесності" пліснявих?
https://censor.net/ru/comments/locate/3219316/019214bc-0c7e-703f-9477-8036ecd60b53
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15.09.2020 11:18 Ответить
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15.09.2020 09:57 Ответить
Михо кокс впроваджуе в ноздрю. И позитивным становится настроение))))
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15.09.2020 09:59 Ответить
Еще один поклонник паралельной реальности. Вы с этим миром хоть соприкасаетеь,когда по-большому ходите,или как придется?
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15.09.2020 10:06 Ответить
Поперше в Австрії є корупція але починається з нормальних грошей, тому туда вкладаються всі корупціонери колишнього союзу, і повірте не через красиві краєвиди)))
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15.09.2020 10:15 Ответить
а чё не Грузии?
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15.09.2020 10:16 Ответить
ишо один проффесор географии в Австрии кенгуру ищет. ты читать научись сначала.
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15.09.2020 10:23 Ответить
Проблема в том, что он капля в море коррупции. Сакашвили можно верить, что он по крайней мере хочет победить коррупцию, он был в этом крут однажды. Но остальное окружение Зеленского.. Просто посмотреть, на то, что происходит и говорить ничего не надо.
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15.09.2020 10:46 Ответить
А Виталию спросили можно ли этим инспекторам проверять строительство?))
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15.09.2020 09:52 Ответить
Да реформы от зеленых они такие)))Служба автомобільних доріг в Херсонській області вийшла на електроні торги з пропозицією - "Послуги з технічного нагляду за об'єктом Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ на ділянці км 159+900 - км 172+000 в Херсонській області".Очікувана вартість - 1,8 млн гривень. Аукціон розпочнеться сьогодні, 14 вересня
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15.09.2020 09:54 Ответить
Уточните, пожалуйста: чАстных или чЕстных?
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15.09.2020 09:57 Ответить
Пожалуй, частных. Честных инспекторов просто по определению не может быть в Украине. Как и честных судей, прокуроров, сотрудников СБУ...
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15.09.2020 10:38 Ответить
Київський приватний нотаріус продав багатоповерхову новобудову разом з жильцями і зник...
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15.09.2020 10:05 Ответить
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15.09.2020 10:41 Ответить
Саакашвілі про хід будівельної реформи: Запускаємо інститут приватних інспекторів, який "не залишить повітря для корупції" - Цензор.НЕТ 6732
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15.09.2020 10:06 Ответить
Узаконюють корупцію, для чого ризикувати і брати в темну якщо можна це робити по білому, набрав бомжів інспекторів підписав що треба і в мусорку, і так по новому.
Вже це все пройшли с нотаріусами і архітекторами які відповідають своєю ліцензією.
Без незалежних і некорумпованих судів ця вся західна практика тільки нова кормушка...
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15.09.2020 10:09 Ответить
А хто ж мені чумадани заносити буде?
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15.09.2020 10:12 Ответить
Підхід цікавий, безсумнівно,
Уяву треба напрягать,
Віддать домушніку квартіру...
Як же він буде грабувать?!
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15.09.2020 10:15 Ответить
дайте ему еще 1000 дней!
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15.09.2020 10:16 Ответить
И что бы через крышу не ушел как в прошлый раз.
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15.09.2020 10:20 Ответить
Частный инспектор не коррупционер ?Да да да это нам знакомо , частные нотариусы ,адвокаты ну прям воплощение добропорядочности и честности к своему карману !!!!!
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15.09.2020 10:16 Ответить
Прийдется использовать веселящий газ и криптовалюту.
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15.09.2020 10:19 Ответить
''Послухали Лисичку і щуку кинули у річку...'' (Є. Гребінка)
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15.09.2020 10:21 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
Зеленский еще не доехал до Австрии, а первый результат его визита уже есть. Ермак не смог организовать встречу Зеленского с представителями финансово-банковской группы "Columbus" . Oskar Deutsch ответил кратко - "Говорить не о чем". Ему потребовалось всего лишь год (их первая встреча состоялась 14.09.2019 г.) чтобы окончательно составить мнение о человеке управляющем Украиной и его окружении.
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15.09.2020 10:23 Ответить
Что то увкркнно подсказывает, что главным строителем в стране станет бабушка Коломойский!
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15.09.2020 10:30 Ответить
Був рекет "державно-будівельний", а тепер стане "приватний" - Саакашвілі "ліцензію на здирництво" , бандюганам, видає... Ну, прямо як "патент на каперство", піратам, в Європі 17 століття...
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15.09.2020 10:31 Ответить
"Эта система действует в Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких других очень продвинутых странах. Мы особенно хотим ввести ее в Украине, потому что она буквально не оставит воздуха для коррупции. Мы работаем над этим уже несколько месяцев, и, кажется, мы пришли к логическому завершению", - подытожил Саакашвили.Источник: https://censor.net/ru/n3219316

А также в Антигуа и Барбуда, Содружестве Багамских Островов, Барбадосе, Буркина-Фасо, Республике Вануату, Габонской Республике, Республике Джибути, Республике Кабо-Верде, Республике Кирибати, Республике Кот-д'Ивуар,Республике Союз Мьянма, Республике Палау и еще нескольких других очень продвинутых странах.
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15.09.2020 10:37 Ответить
Насмешил !!!! С учетом размера взяток которые платят крупные застройщики,что частный что гос инспектор,возьмет шестизначную сумму и уйдет на счастливую пенсию !!! Для того чтоб коррупции было меньше надо реально сажать в тюрьму с конфискацией,а еще лучше вешать !!!
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15.09.2020 10:38 Ответить
Саакашвілі про хід будівельної реформи: Запускаємо інститут приватних інспекторів, який "не залишить повітря для корупції" - Цензор.НЕТ 4107
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15.09.2020 10:46 Ответить
Это типа антикоррупционных борцунов подобных серлещам всяких сортов? Те тоже начинали высокими лозунгами...
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15.09.2020 11:05 Ответить
Карлсону пора уже задавать 3 контрольніх в голову: 1. Чей Крім? 2. Кто дедушка у Маши ФАКиной и кем она приходится фанинг - Дерьмаку? 3. С кем воюет Украина на Востоке?
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15.09.2020 11:12 Ответить
Хочется верить, но абсолютно нет оснований!
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15.09.2020 11:27 Ответить
Вот интересно, Миша хоть сознаёт какую клоунскую роль он исполняет в цирке Главклоуна, и что каждое его заявление, пост или интервью вызывают уже не веселье, а брезгливую жалость к потрёпанной экс-звезде на политической помойке?
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15.09.2020 12:00 Ответить
Приватні інспектори?)))-це як?
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15.09.2020 12:56 Ответить
Таку муйню міг сказати тільки ідіот, котрий не розуміє саму ідею інспектування будов! Архітектор і інженери «списують» об'єкти-це приватні лиця з державними ліцензіями. Інспектор-муніципальний робітник, котрий лиш перевіряє чи архітектор «списав об'єкт». Якщо ні-виписує штраф і чималенький. Для цієї системи є юридична підстава. Приватна особа не може виписувати багатотисячні штрафи. Це тільки малесенька деталь.
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15.09.2020 13:00 Ответить
Очередная тупая дурость тупого Саакашвили!! Гоните его домой в Грузию , Пусть там сначала потренируется!!
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15.09.2020 13:13 Ответить
Еще один кипучий деятель времен зелебобиков.
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15.09.2020 13:22 Ответить
какао и кацапы ненавидят Сааакашвили.
Не совпадение.
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15.09.2020 20:35 Ответить
И что это даст? На инспектора НИЧЕГО оформлено не будет---никаким имуществом отвечать не будет, а взятки будет брать через подставных!
Испугал ежиков голой ж-пой!
Сявкошвили лишь бы пузыри пускать, ничего не делать и пиариться, как и зеленой жабе!
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16.09.2020 00:17 Ответить
 
 