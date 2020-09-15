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Минэнерго о взрыве на газопроводе под Киевом: "Транзит газа в Европу обеспечен в штатном режиме"

Минэнерго о взрыве на газопроводе под Киевом:

Несмотря на аварию на магистральном газопроводе возле пгт Чабаны, подача газа в Европу обеспечивается в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи пгт Чабаны была перекрыта подача газа. Транзит природного газа в Европу обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник в поле в районе населенного пункта Чабаны (Киевская обл.) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу

В ГСЧС заявили, что произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления.

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Не там взрыва газа, просто разрыв трубы.
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15.09.2020 09:50 Ответить
Схоже на кацапську диверсію
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15.09.2020 11:12 Ответить
 
 