Минэнерго о взрыве на газопроводе под Киевом: "Транзит газа в Европу обеспечен в штатном режиме"
Несмотря на аварию на магистральном газопроводе возле пгт Чабаны, подача газа в Европу обеспечивается в штатном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи пгт Чабаны была перекрыта подача газа. Транзит природного газа в Европу обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на вторник в поле в районе населенного пункта Чабаны (Киевская обл.) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу
В ГСЧС заявили, что произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления.
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Otec Pigidiy
показать весь комментарий15.09.2020 09:50 Ответить Мне нравится 2
Afanasiy
показать весь комментарий15.09.2020 11:12 Ответить Мне нравится 1
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