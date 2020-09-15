Минздрав провел совещание с мэрами облцентров по карантину: договорились внести изменения в постановление Кабмина, - Степанов

Министерство здравоохранения провело селекторное совещание с мэрами областных центров по вопросу повышения контроля за соблюдением противоэпидемических мер в городах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились по множеству позиций, что именно будем делать. Я готов инициировать эти изменения в постановление правительства. В свою очередь, мэры городов поддержали, что мы должны не проводить массовые мероприятия, что нужен контроль на транспорте и рынках. Они предложили другой режим работы школ и детских садов",- сказал он.

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