2 108 3
Минздрав провел совещание с мэрами облцентров по карантину: договорились внести изменения в постановление Кабмина, - Степанов
Министерство здравоохранения провело селекторное совещание с мэрами областных центров по вопросу повышения контроля за соблюдением противоэпидемических мер в городах.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Мы договорились по множеству позиций, что именно будем делать. Я готов инициировать эти изменения в постановление правительства. В свою очередь, мэры городов поддержали, что мы должны не проводить массовые мероприятия, что нужен контроль на транспорте и рынках. Они предложили другой режим работы школ и детских садов",- сказал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Хто буде "багато виступати -"мордою об асфальт і 17 тис штраф ..
"Они предложили другой режим работы школ и детских садов" - я правильно понял, что мэры лучше разбираются в противоэпидемической ситуации, чем минздрав?
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на бюджетный запрос ГУД на 2021-2023 годы, а также на проект государственного бюджета на 2021 год.
Целью указанной бюджетной программы является предоставление медицинской помощи лицам, охраняемым государством, народным депутатам, членам Кабмина, работникам Офиса президента, аппарата ВРУ и других государственных органов.