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Минздрав провел совещание с мэрами облцентров по карантину: договорились внести изменения в постановление Кабмина, - Степанов

Минздрав провел совещание с мэрами облцентров по карантину: договорились внести изменения в постановление Кабмина, - Степанов

Министерство здравоохранения провело селекторное совещание с мэрами областных центров по вопросу повышения контроля за соблюдением противоэпидемических мер в городах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились по множеству позиций, что именно будем делать. Я готов инициировать эти изменения в постановление правительства. В свою очередь, мэры городов поддержали, что мы должны не проводить массовые мероприятия, что нужен контроль на транспорте и рынках. Они предложили другой режим работы школ и детских садов",- сказал он.

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Давно пора.. робити поліцейські рейди на маршрутках,електричках,з зупинкою транспорту і автозаками,у які вантажити рагулів без масок хоча б для профілактики на пару годин...
Хто буде "багато виступати -"мордою об асфальт і 17 тис штраф ..
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15.09.2020 10:13 Ответить
Все верно. Полный автозак без масок поможет побороть вирус.
"Они предложили другой режим работы школ и детских садов" - я правильно понял, что мэры лучше разбираются в противоэпидемической ситуации, чем минздрав?
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15.09.2020 10:50 Ответить
Государственное управление делами просит выделить один миллиард гривень бюджетных средств по программе "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями". Это на 200 милионов гривень больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на бюджетный запрос ГУД на 2021-2023 годы, а также на проект государственного бюджета на 2021 год.
Целью указанной бюджетной программы является предоставление медицинской помощи лицам, охраняемым государством, народным депутатам, членам Кабмина, работникам Офиса президента, аппарата ВРУ и других государственных органов.
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15.09.2020 12:18 Ответить
 
 