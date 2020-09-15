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Новости Санкции против России
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США не признают "выборы" оккупантов в Крыму: Россия опять нарушила суверенитет Украины, санкции будут продолжаться

США не признают

Посольство США в Украине осуждает и не признает проведение Российской Федерацией 13 сентября так называемых "выборов" во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в "Твиттере" во вторник утром, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем и не признаем так называемые выборы, проведенные в Крыму и Севастополе 13 сентября. Опять, Россия нарушила суверенитет Украины на территории, которую Россия насильно захватила и попыталась аннексировать. Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выйдет с Донбасса", - отметили в посольстве.

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Как сообщалось, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь.

США не признают выборы оккупантов в Крыму: Россия опять нарушила суверенитет Украины, санкции будут продолжаться 01
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Ядреные росы победили на выборах с результатом 73%
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15.09.2020 09:56 Ответить
США визволили Литву, Латвію і Естонію.
Для цього, їм прийшлось розвалити СРСР.
Для визволення захоплених Россієй українських територій, їм потрібно повторити це і з «наслєдніцей».
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15.09.2020 10:02 Ответить
"...санкции будут продолжаться" - А зеверсант (и его шайка) против!
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15.09.2020 10:05 Ответить
А наші мікроби і фламідії роблять все, щоб санкції зняти.
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15.09.2020 10:21 Ответить
Да хрень это ,а не санкции,вот те которые "лежат"в Сенате и не рассматриваются шоблой рыжего упыря,вот это санкции,которые РЕАЛЬНО похоронят ************!
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15.09.2020 10:22 Ответить
Санкции это хорошо. Ведь только они могут стать тем пенделем, который заставит развиваться и что-то делать, а не жить на углеводородной игле
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15.09.2020 11:08 Ответить
Пискнул в Твиттере "гарант". А чё в Украине? У них что, посольства в РФ нет? Или Украина что-то в РФ захватила?
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15.09.2020 14:05 Ответить
 
 