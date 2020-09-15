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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 10 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 10 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны превышает 50% в Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Также читайте: В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска, - Степанов

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 10 областях Украины, - Минздрав 01
Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 10 областях Украины, - Минздрав 02

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Цікавий математичний факт: якщо б ліжок було 100, завантаженість була б 1000 (ТИСЯЧА) %.

Абсурдно чути інформацію про завантаженість від тих, хто, розпилявши медичний фонд на немедичні цілі, не створив за півроку жодного нового ліжка в інфекційних відділеннях, а навпаки закрив лікарні та звільнив лікарів.
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15.09.2020 10:51 Ответить
Пороговый уровень пока не превышает только терпение народа, но это пока, впереди ещё октябрь-ноябрь. Непростые, судя по истории, месяца для нашего народа.
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15.09.2020 12:39 Ответить
 
 